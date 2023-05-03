İstanbul Boğazı'nda köpeğiyle yürüyüşe çıkan ünlü oyuncu Bade İşçil, etrafta gördüğü çöpleri ve balık tutanların bıraktığı kancalı misinaların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Ve "İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor. Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın" dedi.







Bade çok haklı ama eksik yazmış.

Olta balıkçıları, denizi kirletmekle kalmıyorlar sahil şeridinde yürümek, spor yapmak, Boğaz havası almak isteyenlere de engel oluyorlar.

Kafaya kurşun yeme, havada uçuşan çapari iğnelerinin yüze takılma riskinin yarattığı tedirginlik hissi Boğaz'ın verdiği yaşam sevincini alıp götürüyor.

Sahildeki banklara oturduğunuzda ise poponuza çapari iğnesinin batması ya da balık yemleri yüzünden üstünüzün kirlenme olasılığı yüksek.

Birçok insan Boğaz'da yürürken balıkçıların kovalarına, oltalarına takılıyor.







Tuttukları balıkları hemen oracıkta mangala atmalarını kıskanmıyor değilim ama ortaya çıkan koku ve kötü görüntü hiç hoş değil.

Boğaz'ın birçok bölümünde eskiden beri balık tutan çoktu ama şimdi sayı daha da artmışa benziyor. EYT ikramiyesini kapan olta balıkçılığına başlamış galiba!

Özellikle Bebek-Rumeli Hisarı-Emirgan hattı Bermuda Şeytan üçgeni gibi. Balıkçıların oltasına, kovasına takılmadan yürümek imkansız.

Ayrıca birçok yerde kıyıya demirleyen teknelerden de deniz görünmüyor!

Boğaz hattı balıkçıların ve Boğaz turu yapan teknelerin tapulu malı değil. Orası tüm İstanbulluların!

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DOĞA MESAJI VERMİŞ!

Kanada'nın Newfoundland kentine bağlı Dildo kasabasında yaşayan fotoğrafçı Ken Pretty'nin 27 Nisan'da çektiği görüntüler pek çok yayın organı tarafından paylaşıldı.

Grönland'dan kopan buzdağının penise benzemesi ve fotoğrafçının yaşadığı kasabanın isminin 'Dildo' olması olayın şaka olduğunu akıllara getirdi.

Guardian'a konuşan Pretty ise "İnsanlar bunun gerçek olduğuna inanmıyor. Fotoşop falan sanıyorlar. Size söylüyorum, bu gerçek" diyor.

Aslında buzdağı karadan pek belli olmuyor. Pretty fotoğraf ve videoları drone ile tepeden çekince buzdağı meşhur oldu.







Sosyal medyada penise benzeyen 9 metrelik bu buzdağı ile ilgili espriler yapılması nazar değdirmiş olsa gerek; buzdağının tepesi yeni çöktü.

Bunun ardından buzdağı için elveda videosu paylaşıldı. Videoda "Öldü ama unutulmadı.

Her zaman kalbimizde" deniliyor.

'Dildo' kasabasında yaşayan bir fotoğrafçının penise benzeyen buzdağı fotoğrafı çekmesi hala kafamı karıştırıyor. Bu nasıl bir rastlantı?

Belki de tabiat ana artık esprili mesajlar vermeyi tercih ediyor.

Küresel Isınma bu hızla devam ederse bu buzdağı ile ilgili yapılan espriler gerçek olabilir!

Bundan daha net mesaj verilemezdi!

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ANTİBİYOTİK BULUTLARI!

Kanadalı ve Fransız araştırmacılardan oluşan bir ekip, bulutların antibiyotiğe dirençli bakterileri uzun mesafeler boyunca taşıdığını keşfetti.

Bir bu eksikti!

Antibiyotik direnci, bakterilerin antibiyotiklere uzun süre maruz kalması ve bunlara karşı bağışıklık geliştirmesiyle ortaya çıkıyor.

Bunun nedeni antibiyotiğin yaygın kullanılması.

Artık doktorlar çok gerekmedikçe reçeteye antibiyotik yazmıyor.







Ama eskiden o kadar çok antibiyotik kullanıldı ki, bakterilerin direnci arttı.

Antibiyotik direnci dünyada her yıl binlerce insanın ölümüne sebep oluyor.

Peki, antibiyotiğe dirençli bakterilerin bulutlarda taşınmasının insanlar için riski var mı?

Uzmanlar atmosferin bakteriler için çok zor bir ortam olduğunu ve tespit ettikleri antibiyotiğe dirençli bakterilerin çoğunun insanlara zarar verme olasılığının düşük olduğunu söylediler.

Yani yağmur altında yürümekten korkmaya gerek yok ama antibiyotik kullanımında bilinçlenmekte fayda var.

Gereksiz antibiyotik kullanımı bakterileri daha dayanıklı yapıyor!

Bu da gelecek için endişe verici bir durum.

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UYARMAK BİLE CESARET İSTİYOR

İstanbul-Bağdat Caddesi'nde korna çalan düğün konvoyunu uyaran yönetmen İsmail Güneş, saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Güneş hastaneye kaldırılırken, dört zanlı ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.







Öncelikle Güneş'e geçmiş olsun. Dört şehir eşkıyasının saldırısına uğrayacağını tahmin etmiyordu herhalde.

Haklı olsanız da artık İstanbul'da bir kişiyi uyarmak cesaret istiyor. Park yeri, gürültü, trafik tartışmaları yüzünden insanlar hayatını bile kaybediyor. Trafiği engellediği tespit edilen konvoylara artık cezalar kesiliyor ama bu görgüsüzlük devam ediyor. İki kişi evlenecek diye insanlar evine geç gidiyor, hastalar hastaneye ulaşamıyor. Gürültü kirliliği de ayrı bir sorun. Asker uğurlaması, düğün ve sünnet konvoylarına yönelik daha sert cezalar uygulanmalı.

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SPORLA BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK

Yeni bir araştırmaya göre egzersiz yapan kişilerin bağımlılıklardan kurtulma ihtimali, egzersiz yapmayanlara oranla daha yüksek. Araştırmada bağımlılık tedavisi gören 3 bin 135 kişi ile daha önce yapılmış toplam 43 çalışma incelendi. Ve hafif koşu ve ağırlık antrenmanı gibi basit egzersizlerin kokain, esrar ve alkol de dahil olmak üzere çeşitli madde kullanım bozukluklarında iyileşme olasılığını artırdığı ortaya çıktı.







Egzersizin beyinde yeni hücre oluşma sürecini artırdığı ve bağlılık yüzünden hasar görmüş mevcut hücrelerin sağlığını desteklediği anlaşıldı. Özellikle sigarayı bırakmaya çalışanlar spor yapmalı.

Böylece sigaranın yerine spor gibi bir uğraş koyarak bağımlılıktan kurtulma şansınız artabilir. Egzersiz ayrıca mutluluk hormonu salgılanmasını sağlıyor.