Dün Millet İttifakı'nın İzmir mitingine saatler kala Yılmaz Özdilin'in paylaştığı tweet'e muhaliflerinden büyük tepki geldi.

Özdil "Asla unutturmayacağımız bir gün... 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal'in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu'nu, Babacan'ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar" diye yazdı.

Vay sen misin bunu yazan! Özdil linç edildi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Ben senin bütün kitaplarını okudum, istersen aramızda para toplayıp verelim yeni baskın için sus seçime kadar yeter ya"

"Bu adamı anladığınızda ülkenin 20 yılının nasıl çalındığını da anlamış olacaksınız..."

"Erdoğan dönemiyle birlikte Yılmaz Özdillerin dönemi de kapanacak. Üç-beş belediyeden ibaret konforlu muhalefet, Ege'deki yazlıkta ikindi serinliğinde mangal eşliğinde mücadele, Atatürk üzerinden servet edinme devri bitiyor."

"Bu Yılmaz efendi Atatürk'ün ekmeğini yıllardır yiye yiye semirdi, yetmemiş ama şimdi de muhalefete muhalefet ediyor. Çünkü ekmeği elinden gidecek..."







"AKP iktidarı yıkılmıyor diye üzülen ulusalcı. Bunların alayı böyle. Ya AKP'ye yanlıyorlar ya AKP'nin iktidarda kalması için çalışıyorlar."

"Yine muhalefete saldırıya başlamış AKP'li"

"Tayyip giderse Yılmaz'ın ekmek teknesi gider. Ondan artık Tayyip'e açıktan destek vermeye başladı."

"AKP'nin ulusalcı kanadı hareketlendi. Hadi bakalım Özdil! 3-5 oy düşürebilirsen Millet İttifakı'ndan ne güzel sana. 3-5 kitap satışı garanti o destekle"

Uzun yıllar CHP'lilerin ve muhaliflerin sabah ilk yaptıkları iş Özdil'in yazılarını satır satır okumaktı. Sonra da "İktidara nasıl çakmış ama" diyerek sevinçle Özdil'in yazılarını WhatsApp gruplarında, sosyal medyada paylaşırlardı.









CHP'NİN ÖZETİ!

Çok değil birkaç yıl önce "Bu adam Atatürk simsarı", "İşi gücü halka bidon kafa deyip hakaret etmek" diyenlere feci kızarlardı.

Ne zaman Millet İttifakı kuruldu, Özdil'e destek de azalmaya başladı. Aylarca çalışıp Sözcü TV'yi kuran Özdil, kanal açıldıktan birkaç gün sonra Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için önce kanaldan sonra da gazeteden kovuldu.

Ve şimdi de onun için "CHP karşıtı, AK Parti'ye çalışıyor" diyorlar, iyi mi?

Yiğidi öldür hakkını yeme! Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine de Özdil karşı çıkmıştı.

Çok değil üç ay önce Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyip ve Kılıçdaroğlu'nu linç edenler şimdi Kılaçdaroğlu'nun adaylığına ve Millet İttifakı'na karşı çıkan Özdil'i linç ediyorlar. Ve onu AK Parti'li olmakla suçluyorlar!

Bu kitle, Meral Akşener'i de aynı nedenden dolayı linç etmedi mi? Bu ne yaman çelişkidir?

Peki, Kılıçdaroğlu kaybederse ne olacak? O zaman da Özdil'i omuzlara alırlar!

Bu son tweet'inde de adam haklı.

Sadullah Ergin'i, Suriye ve göçmen sorunu başımıza saran Ahmet Davutoğlu'nu, ülkede satmadık kamu şirketi bırakmayan Ali Babacan'ı, Ergenekon kumpasçılarını ve PKK'nın uzantısı HDP'yi içine sindirenler şimdi Özdil'i AK Parti'nin neferi ilan ediyorlar!

CHP'nin asıl sorunu; koskoca Atatürk'ün partisinin temel ideolojisini; tek bir adama duydukları nefrete, Erdoğan karşıtlığı üzerine dönüştürmeleri.

Bunun için de Erdoğan karşıtı kim varsa partiye doldurdular.

CHP şu an ideolojisiz bir parti konumunda.

CHP'nin durumunu sosyal medyadaki bir yorumdan ilham alarak şöyle özetleyebilim: FETÖcüler, PKKlılar, AK Parti'den kovulanlar, Kumpasçılar şu an ulusalcı Atatürk tüccarı bir yazarı linç ediyorlar!

Ve o yazar şimdilik CHP'lilerin duymak istemeyeceği doğruları söylüyor!

İşte CHP'de durum bu kadar karışık.

***



BERABER OTURDUĞUMUZ BANKI ÇALDIM!

'Muhammet' isimli bir internet kullanıcısı, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne ait evine götürdüğü bankı kayda alıp sosyal medyadan videosunu paylaştı.

Kullanıcı paylaşımına şarkıyla, "Beraber oturduk diye bank çaldım. Ben mi sevmedim?" yazdı.







Odunpazarı Belediyesi de videoya ilgili "Bankımızı geri getirir misiniz lütfen", "Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık" paylaşımları yaptılar.

Ve bu esprili yaklaşım büyük beğeni topladı. Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya yöneticisi işinde iyi diyebiliriz.

Kamu malı olan bankı söküp evine götüren arkadaş yaptığı işin suç olduğunu bilmiyor herhalde.

Muhtemelen aşk acısı çeken bir genç olmalı. Bence belediye Odunpazarı'nın ismini duyurduğu için gence o bankı hediye etmeli.

Üstüne para verseniz böyle reklam yapamazsınız!

***



KESİN ÇÖZÜM İÇİN!

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tüm şeritleri kapatan düğün konvoyu trafiği yavaşlattı.

Camlardan çıkarak meşaleler yakan korna ve müzik sesleri eşliğinde ilerleyen konvoyda gelin aracının çakarlı oluşu gözlerden kaçmadı! Umarım o çakar sahtedir!







Cezalar caydırıcı değil galiba! Çünkü asker uğurlama, sünnet ve düğünlerde yol kapama, konvoy oluşturma gibi görgüsüzlükler artarak devam ediyor.

Daha sert cezalar uygulanmalı.

***



CENGİZ HAN'A ÖZENMİŞ

Lahey Bölge Mahkemesi, dünya genelinde 550'den fazla çocuğun babası olduğu düşünülen Hollandalı sperm donörü Jonathan Meijer'in sperm bağışı yapmasını yasakladı.

Hollanda yasalarına göre en fazla 12 kadına sperm verebiliyor ama Kenya'da yaşayan Meijer'in en az 102 çocuğun biyolojik babası olduğu beş yıl önce ortaya çıkmışı.







Kara listeye alınmasına rağmen müzisyen Meijer sperm bağışlamaya devam ediyor.

550'den fazla çocukla devasa bir akrabalık ağı oluşması ensest ilişki ve akraba evliliği riskini artırıyor.

Bence bu manyak, Cengizhan'a özenmiş olabilir.

Rus bilim insanlarının yaptığı araştırmada, Moğolistan'da yaşayan erkeklerin yüzde 8'inin, birbirine çok benzeyen Y kromozomu taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Cengiz Han'ın yaşadığı dönemde haremlerin çok yaygın olduğunu ve erkeklerin fiziksel olarak daha fazla çocuk sahibi olabildiklerini belirten bilim adamları, Cengiz Han'ın en az 500 kadınla ilişkisinin olduğunu tahmin ediyor.

Çünkü Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci'nin 40 oğlunun, torunu Kubilay Han'ın da 22 oğlunun olduğunu biliniyor.

Hesaplamalara göre, dünyada yaşayan 16 milyon erkeğin, 1227'de hayatını kaybeden Cengiz Han'ın akrabası olduğunu tahmin ediliyor.

Meijer'in de imparatorluk kurma hayali vardı belki de!