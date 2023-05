2022'de Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türkiye'ye gelen Rusların sayısı yüzde 11,4 artarak 5,2 milyona çıkmıştı.

Birinci sırada ise 5,6 milyon turistle Almanya yer alıyordu.

Ve şimdi Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 2023 yazında Rusya ile Türkiye'ye arasındaki uçuş sayısının yüzde 50 artacağını açıkladı.

62 güzergâhta haftada 720'den fazla sefer planlanıyor.







Yani bu yaz Türkiye'ye Rus turist yağacak ve Almanya'yı geçecekler.

Turizm sektörü adına güzel bir gelişme. Umarım bu Rus akınından yerli turistler fazla etkilenmezler!

Çünkü turist geldikçe otel fiyatları artıyor da! Döviz kurundaki olası artışı da hesaba katarsak Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil yapmayı planlayanlar, Rus akınını da hesaba katarak oda ayırtmalı!

Otellerde boş oda bulmak çok zor olacak gibi gözüküyor.

Aslında otellerde Türkler için kontenjan ayrılmalı.

Bu konuda deneyimli olan Fransa örnek alınabilir.

***



TÜRKLER NE YAPACAK?

Otellerde yer bulamayan Türkler son dönemde karavan tatiline yöneldi.

Karavan fiyatları yükselişte ama otel tatiline göre ekonomik açıdan avantajlı.

Bütçesi fazla olanlar ise 'tiny house' alıyor.

Geçtiğimiz yıla kadar insanlar küçük bir tarla ya da arazi alarak veya arsa kiralayarak bu küçük evleri istedikleri yerlere taşıyorlardı.

Ege ve Akdeniz bölgesinde turizmciler 'tiny house'ları kendilerine rakip görmeye başladı!







Boş buldukları kamu alanlarına bile 'tiny house' konduran var. Bu, Trakya'da da trend olunca, geçtiğimiz günlerde Edirne Valiliği, tarlaları yasa dışı şekilde konaklama, barınma maksatlı yapıları konumlandıracak şekilde çalışmalar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası istendi.

Valilik ayrıca tarım alanlarının korunması ve imar kirliliğinin önüne geçilmesi adına denetimlerin sıkı şekilde yapılacağı konusunda uyarıda bulundu.

'Tiny house' alacaklar önce satın alacakları ya da kiralayacakları arazilerin bu küçük evleri kondurmaya uygun imar durumunun olup olmadığını belediyelerden öğrenmeli.

Aksi takdirde para ve hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Tarlalara çok katlı evler yapılırken tarım alanlarının öneminden, imar kirliliğinden bahseden yoktu!



BOŞ ARAZİ ÇOK!

'Gülen Adam' filminde Kemal Sunal'ın tekerlekli evi aklıma geldi!

Kalacak evi olmadığı için Türkiye'nin ilk 'tiny house'unu Sunal yapmıştı. Filmde şimdiki olduğu gibi belediye Sunal'ın peşine düşmüştü.

Artık 'tiny house' ve karavan turizmi ihtiyaç oldu. Herkesin otelde tatil yapacak parası yok.

Türkiye'de boş arazi çok!

'Tiny house'lar için bazı alanlar belirlenebilir. Buradan kamuya bile gelir kapısı çıkabilir.

Aynı şekilde daha çok karavan tesisine ihtiyaç var.

Tatil yapmak her insanın hakkı!

***



FEDON DENİZE ERKEN DÜŞTÜ

Eskiden denize karpuz kabuğu düşünce yaz gelirdi. Artık turfanda ve ithali olduğu için karpuz kabuğu güvenirliliğini kaybetti.

1990'ların ortalarında Bodrum ünlü simalarından, orijinal bronz teniyle nam salan şarkıcı Fedon denizi girince magazin muhabirlerinin de Bodrum sezonu açılırdı.

Yani bugün viral olan 'Fedon denize düştü' sloganının yaratıcıları Fedon ve onu her yaz Bodrum'da takip eden magazin muhabirleridir.

Yaz mevsimiyle özdeşleşen, Fedon önceki gün denize atladı ve 'Fedon denize düştü' sözü yine trend oldu. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşer. Deniz cemresi ise Fedon oluyor.

Ama bu yıl Fedon denize erken düştü! Denize girmek için henüz erken. Bodrum için yaz sezonu ise iki hafta sonra başlıyor. Şarkıcı galiba arkadaşlarının gazına gelip bu yıl denize erken düştü!

***



'ARKA SOKAKLAR' GİBİ OLDU

'Hızlı ve Öfkeli' serisinin 19 Mayıs'ta gösterime girecek olan 10'uncu filmle biteceğini düşünüyordum.

11'inci filmin vizyon tarihi 2025 yılı olarak açıklandı.

Şimdi serinin sonunun 11'inci film olacağı söyleniyor.







Bari 'James Bond' kalitesinde film çevirseler.

Aslında dalış kıyafeti giyip arabayla uzaya çıktıklarında seri bitmeliydi!

Daha fazla saçmalamaya gerek yoktu! Seriyi resmen 'Arka Sokak'lara çevirdiler!

Lakin pandemiden sonra vizyona girmesine rağmen dokuzuncu film 726,2 milyon dolar hasılat yaptı.

Serinin yedinci filmi ise 1,515 milyar dolar kazandırmıştı.

Bence yapımcı, 300 milyon dolar harcayıp misliyle kazanıyorsa, altın yumurtlayan tavuğu kesmez!

O zaman iyi bir dedikodu paylaşalım; 11'inci filmin kötü adamının Robert Downey olacağı iddia ediliyor.

***



METAVERSE'TE ARSA ALANLAR NE OLDU?

Meta, son üç ayda 28,7 milyar dolar para kazandığını açıkladı.

Şirketin 'metaverse ve yapay zeka' departmanı ise 3,99 milyar dolar zarar etti.

Aynı departman geçtiğimiz yıl da 13 milyar dolar zarar etmişti.







Öte yandan yatırımcılar Metaverse konusunda oldukça kızgın. "Daha ne kadar para kaybedeceğiz" diye soruyorlar.

Meta, zaten Facebook, Instagram, Whatsapp gibi para basan uygulamaların çatı şirketi.

Bu üç şirketten para aktıkça Zuckerberg'in Meta inadı devam edebilir!

Bakalım Zuckerberg, inadı yüzünden Openai'ın başını çektiği yapay zeka trenini kaçıracak mı?

Olan, Metaverse'te kupon arsa, dükkan alanlara oldu!

***



Altyazı

"Lise, üniversite derken hayatımızın bazı yıllarını, hiçbir ortak yanımızın olmadığı rastgele seçilmiş insanlardan oluşan gruplarla yaşamaya zorlanıyoruz. Tam bir kâbus." (Me and Earl and The Dying Girl)