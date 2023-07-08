Karamürsel'de elektrik sayaçlarını okuyan bir personel çalışma yaptığı esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Yaralanan personel, çevredeki vatandaşların yardımı sonrası köpeklerin elinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraftaki kişi genç kuvvetli bir insan ama çevredekiler yardım etmese belki de hayatını kaybedecekmiş.

Bu adamın yerinde ya bir çocuk ya da kadın olsaydı?







Daha yeni; geçtiğimiz ay İzmit'te üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Lokman Emre Yurtsever, kampüs içinde sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken 3 metrelik istinat duvarından düşüp hayatını kaybetti.

★★★

Başıboş Köpek Sorunu Platformu'nun raporuna göre 2022'de köpeklerin saldırdığı 13 kişi öldü. Köpekten kaçarken trafik kazasında ölenlerin sayısı ise 20.

Kuduz vakalarında da artış var.

Önceki gün Urfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz yıl Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Bu çağda kuduz ve köpek saldırıları yüzünden insanların hayatlarını kaybediyor olması güçlü Türkiye'ye yakışmıyor!







Ülkemizdeki başıboş köpek sayısı da bilinmiyor. Kimi 3 milyonu geçti diyor, kimi 10 milyon diyor.

Bu kadar çok köpeği kısırlaştırmak, barınaklarda bakmak hem zor hem de büyük maliyet!

Yasa dışı hayvan üretimi yapan çiftlikler tespit edilip kapatılmalı!

Petshop'larda bile evcil köpek satışına ciddi sınırlamalar getirilmeli!

Kısırlaştırma seferberliği başlatılmalı.

Devletimiz barınakların sayısını artırıyor ama yeterli değil. Köpekleri toplayıp komşu ilçeye bırakarak bu sorun çözülmez!

Belediyeler harekete geçmeli. Her ilçede bir barınak olmalı.

***



GEL AMA BAVULSUZ GEL!

Japon Havayolları, ülkeye iş için ya da turist olarak gelen insanların bavulla kıyafet taşımamaları için pilot bir uygulama başlatıyor.

Örneğin iş görüşmesine gelenlere takım elbise kravat kiralanacak.

Amaç uçaklarda yakıt harcamasını ve karbon salınımını düşürmek. Az bavul yer hizmetlerini de azaltabilir.

Mantıklı bir çözüm ama uygulamada sorun çıkar. Örneğin Japonlar minyon insanlar. Amerikalıların beden ortalaması ise large.







Japonya'ya kıyafet götürmeyenler göbekler dışarıda slim fit dolaşır artık. Her gelene kıyafet kiralamanın organizasyonu da zor olur.

Bakalım bu pilot uygulama nasıl sonuç verecek.

Aslında minimalist yaşam felsefesi dünyada trend olmaya başladı. Hayatın her alanında fazlalıkları azaltarak hem tasarruf sağlarız hem de karbon salınımını düşürebiliriz.

Türkiye'de uçaklarda kabine alınan çantalar bazen bagaja verilenlerden ağır oluyor.

Tasarruf ve karbon salınımı düşürmek için az bagajı olana ucuz uçak bileti gibi uygulamalar denenebilir.

***



DOĞRU KARAR

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla ülke genelinde yangın riski taşıyan bölgelerde orman alanlarına girişler 31 Ekim 2023 tarihine kadar yasaklandı.

Yasağın gerekçesi havaların ısınmasıyla orman yangını riskinin artması.

Bu kararı "Kışın kimse zaten ormana gitmiyor, yazları da devlet yasaklıyor. Trafik kazası çok oluyor diye trafiği de kapatalım o zaman" diye eleştirenler oldu.







Elbette bir yanlışı düzeltmek yerine engellemek kulağa hoş gelmiyor.

Ne yazık ki, ülkemizde doğayı koruma bilinci gelişmiş değil. Piknik ve kamp ateşleri, sönmemiş sigara izmaritleri ve kırık cam parçaları havanın sıcak olduğu zamanlarda çok rahat orman yangını çıkarıyor.

Sonra da orman yangınlarına üzülüyoruz. En gelişmiş ülkelerin bile orman yangınlarında elleri kolları bağlanıyor. En iyi çözüm orman yangınlarına neden olan riskleri ortadan kaldırmak.

Tatillerde ormanı, denize tercih eden biri olarak üzülsem de alınan kararı gerekli ve doğru buluyorum.

***



KARAVAN ENFLASYONU!

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle bu sene karavana olan talep geçen yıla göre üç kat arttı.

Günlük karavan kira ücretleri bin 500-2 bin TL'den başlayıp büyük modellerde 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Çekmeli ikinci el karavanların fiyatları 150 bin TL'den başlıyor.

Karavana olan ilginin en büyük nedeni otel fiyatlarının inanılmaz artması.







Karavanı istediğiniz yere park edip tatilinizi yapabiliyorsunuz. Canınız sıkıldıkça yer değiştirirsiniz. Karavanın avantajları saymakla bitmez.

Ancak ülkemizde karavan enflasyonu yaşanmaya başlandı. Turistik bölgelerde sokak aralarına bile rastgele karavanlar park ediliyor.

Bazı kumsallar karavancıların kurtarılmış bölgesi olmuş. Günü birlik denize gidenler karavanlar yüzünden aracını park edip denize girmiyorlar.

Karavancıların yarattıkları çevre kirliliği de ayrı bir soru.

Karavan alanları oluşturulmalı. Karavanlar için bir düzenleme şart.

***



20'LİK DİŞLERİ ÇEKTİREN PİŞMAN OLUR MU?

Japon bilim insanları, diş sayısının azalması ile beyin hacminin küçülmesi arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu.

55 yaş ve üzeri 172 kişiye, dört yıllık bir süre içinde iki kez ağız muayenesi ve beyin taraması yapıldı.

Ağızdaki diş sayısının azalması ve diş eti hastalıklarının şiddetinin artması, düşünce ve hafızayı kontrol eden hipokampusun sol lobunun hızla küçülmesiyle ilişkilendirildi.







Bir diş kaybı, beyinde bir ila 1,3 yıllık yaşlanmaya eş değer olarak görüldü. Yani diş kaybı artıkça demans hastalığı riski de artıyor.

Dört 20'lik yaş dişi çektiren yandı o zaman! Çürüdüğü için çekilen dişleri de hesaba katarsak beyin yaşlanması artabilir.

Bu haberden sonra iyi ki 20'lik dişlerimi çektirmemişim diyorum.

Elbette demans hastalığının birçok nedeni var.

Ama Allah'ın yarattığı insan denen muhteşem mekanizmaya sağlık sorunları hariç dışarıdan müdahale ne kadar az olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum.

***



Altyazı

"Sadece fakir insanları öldüren hastalıklara çare bulmada para yok." (House MD.)



