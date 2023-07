İkinci el araçların ilan yoluyla sıfır araçların fiyatının üzerinde satılmasını engelleyen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı uğurlu olsun.

Son dönemde araba alım satımı yatırım aracı olarak görülmeye başlanmıştı. İkinci el otomobilin, aynı marka sıfır otomobilden daha pahalıya satılması gibi bir absürt durum oluşmuştu.

Oysa eskiden sıfır bir araç alındığı gün ikinci el statüsüne düşer ve fiyatı da inerdi.

Bu durumun pandemi sonrasında otomobil üretiminin düşmesi, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, çip krizi, enflasyon, vergilerin artması, bazı sermayesi olan kişi ve galerilerin otomobil stoklaması gibi birçok nedeni var!







Vatandaş bayiden parasıyla sıfır otomobil alamıyordu yahu. Bir araç için bir yıl sırada bekleyenler vardı.

Bazı otomobil bayileri bile araç yok bahanesiyle, araçlarını liste satış fiyatının üstünde satmaya başlamıştı.

Sonuçta piyasada sıfır araç kıtlığı yaşandı. Araç vardı ama saklanıyordu!

***



Yeni kararı olumlu buluyorum ama uygulanması konusunda bazı şüphelerim var.

Çünkü Türk insanı ticari alanda alınan kararların açığını ya da kestirme yolunu bulma konusunda uzman!

Daha önce de '6 ay, 6 bin kilometre' kuralı farklı yöntemlerle aşıldı.

Şimdiden ikinci el otomobil ilanlarında "Fiyat bilgisi için arayın. Mesaj atın" notlarını görür gibiyim.

Fiyatı satan ve alandan başkası kimsenin bilmeyeceği bir sürece girebiliriz. Örneğin otomobili sitede 700 bin TL gösterip, elden ekstra 50 bin TL isteyenler olabilir.

***

Kafama takılan iki de soru var. Satışa çıkan ikinci el araç üretimden kalkmışsa, sıfır modeli olmayan bir araçta fiyat nasıl belirlenecek?

Ve modifiye edilen, özel aksesuarlar takılan ikinci el araçlarda fiyat nasıl belirlenecek? Öyle modifiye edilmiş araçlar var ki, maliyeti sıfır aracın üstüne çıkabiliyor!

***



GENÇLERE EMEKLİ İKRAMİYESİ

İspanya'nın Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, 18 yaşına basan her İspanyol gencine 20 bin Euro ödemenin planlandığı bir projeyi açıkladı.

Eğer proje gerçekleşirse 18 yaşından 23 yaşına kadar gençler 20 bin Euro ile ailelerine bağlı kalmadan kariyer planlarını yapabilecekler, eğitim masraflarını ödeyebilecekler ve iş kurabilecekler.

Maliyeti 10 milyar Euro olan proje zenginlerden alınacak vergilerle karşılanacak.







Tabii bu İspanya'da 23 Temmuz'daki erken genel seçim öncesi bir seçim vaadi. Seçimden sonra ne olur bilinmez! İspanya'nın ekonomik durumu da iç açıcı değil.

20 bin Euro'yu bahis sitelerine, estetiğe, giyim kuşama, tatile vs. harcayan gençler olabilir. Tam tersini de düşünebiliriz. 20 bin Euro iyi bir eğitim yatırımı ya da iş girişimi de olabilir.

Emekli ikramiyesini gençken almak gibi bir şey bu. Hayata 0-0 başlamak mı yoksa 1-0 önde başlamak mı daha iyi olur? En azından yenik başlamıyorsunuz!

Her şeye rağmen ilham verici bir proje. Buna liberalizmde girişim eşitliği de diyebiliriz.

Nasıl olsa parayı zenginler ödeyecek. Bizim zenginler şanslı!

***



ELİT CHP'LİLER DEĞİŞİR Mİ?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yaklaşık 1,5 aydır süren sessizliğini bozdu. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yöneltti.

Açıklamalarında benim ilgimi çeken bölüm ise şu oldu:







"Yıllarca CHP'de görev yapmış biri olarak Çankaya, Cihangir, Beşiktaş ve Karşıyaka seçmenine bir şey öneriyorum. Millete koyun demekten vazgeçin, lütfen kendinizi sorgulayın. Gittiniz Çankaya'da Sadullah Ergin'e oy verdiniz..."

Sadece Ergin mi? İnce'nin belirttiği gibi 'Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın da en garanti yerden İzmir 1. Bölge 1. sıra aday gösterildi.

***



İnce elit CHP'lileri özeleştiriye davet ediyor ama elit ve üstün olduğunu sanan biri kendini sorgular mı?

En iyi ben bilirim, benimle aynı fikirde olmayan koyundur diyen bir 'süper ego' özeleştiri yapar mı?

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler, belediye seçimlerinde yine Kılıçdaroğlu'nun belirlediği adaylara gözü kapalı oy verir!

***

SANDIK SİYASETİ

Seçimde kullanılan bir oy kimseyi koyun da yapmaz filozof da! Asıl tartışılması gereken sandık siyaseti!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandık siyaseti yüzünden eskiden ideolojileri doğrultusunda oy kullanan CHP'lileri, istemedikleri kişilere oy verdirdi.

"Seçimi kazanacak adaya oy verin", "Oylar bölünmesin", "Yeter ki Erdoğan kazanmasın" söylemleri yüzünden Kemalistler bile, FETÖ ile bağlantısı olan, Atatürk'e ırkçı diyen, laikliği istemeyen adaylara oy verdiler.

Daha önce de oylar barajı geçsin diye HDP'ye, adı bile bilinmeyen Ekmeleddin İhsanoğlu'na gitti.

Bu konu bir yazıya sığmayacak kadar derin. Türkiye'de merkez sağ ve sol birbirine karışmış durumda.

İdeolojilerin yerini sandık siyaseti aldı!

***



BU ŞANS BİR KERE GELİR

Ali Koç, "Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkânı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım..." dedi.

Bazıları bu açıklama üzerinden Koç'u eleştiriyor. Arda Güler'i ateşe attığını söylüyor. Taraftar Arda'yı bu sözler üzerinden eleştirmiş!

Taraftar her zaman eleştirecek bir şey bulur.







Koç, Arda'nın kararına saygı duymak lazım diyor. Daha ne desin? 'Fenerbahçe'de kalmak istemiyor' sözü mü Arda'yı ateşe attı?

Arda, Real Madrid'e gidiyor yahu! Bu şans hayatta bir kere karşınıza çıkar! Arda da güle oynaya gidiyor.

Taraftar ve Ali Koç diretmeseydi Jorge Jesus, Arda'yı oynatır mıydı?

Koç dünya futboluna bir yıldız kazandırdı bence.

Eleştirilecek tek bir nokta var, o da bonservis bedelinin düşük olması.

Arda gibi yıldız adaylarıyla sözleşme yapılırken serbest kalma bedeli yüksek tutulmalı.

***



Altyazı

"Tehlikeler her şey tamamen güvenli göründüğü anda ortaya çıkar." (Yedi Samuray)