Panama'da bir grup iklim aktivisti, hükümetin Kanadalı şirketle yaptığı maden işletmeciliği anlaşmasını protesto etmek için otoyolu kapattı.

Eylemde trafiğin kapatılmasına kızan araç sahiplerinden biri eylemcilerden yol açmalarını istedi, olumlu yanıt almayınca silahını çıkarıp ateş etti.

Ve eylemcilerden biri olay yerinde, diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bizde trafiği kapatan protestoculara nadiren rastlanıyor.

Genelde düğün ve asker konvoyları trafiği kilitliyor. Yurt dışında ise özellikle iklim aktivistlerinin yol kapatma eylemlerine karşı öfkeli bir kitle var.

Bence yol kapatmakla İsrail'i sokaklara kola dökerek protesto etmek arasında fark yok!







Kola dökünce üretici şirket kar ediyor, yol kapatılınca da benzin şirketleri fazla yakıt harcandığı için kar ediyor ve ayrıca karbondioksit salınımı artıyor.

Düşünsenize evinize gideceksiniz ama iklim aktivistleri yolu kapatmış, saatlerce trafikte bekliyorsunuz ve öfkeleniyorsunuz.

Hani bazen İstanbul'da köprüden intihar etme girişiminde bulunup trafiği felç edenlere "Atla, atla aşağı" diye tepki gösterenler var ya, işte Panama'daki olayda bu tepkinin cinayetle sonuçlanacak derecede aşırıya kaçılması söz konusu.

Elbette eylemciler de hayati bir soruna dikkat çekiyorlar, lakin işine, evine yetişmeye çalışanları da yollarında alıkoymalarına hakları yok.

Ancak bu eylemin karşılığını hayatları ile ödemeleri de hiç adil değil ve zalimce!

Peki, aktivistleri öldüren kişinin 77 yaşında Kenneth Darlington adlı bir hukuk profesörü çıkmasına ne demeli?

Amcam sanki film çekiliyormuş gibi karizmatik bir şekilde hareket edip, ateş ediyor. Enteresan!

Demek ki, bu amca İstanbul'da yolu kapatan asker uğurlama ve düğün konvoylarına denk gelse otomatik silahla herkesi tarardı.

Hele driftçi magandaları görse roket atar kullanırdı!

Gerçekten Türk halkı çok sabırlı!

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NEDEN POLİS DEĞİL DE, VATANDAŞ BULDU?

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Hatay'da bulunan Emlak Bank Konutları da yıkılmış ve 370 kişi hayatını kaybetmişti.

Konutların müteahhidi olan ve depremden beri (277 gündür) aranan Mehmet Özat, Ankara'da bir AVM'de depremde hayatını kaybedenlerin yakınları olan iki kadın tarafından tespit edildi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde kadınlar, Özat'ı kıskıvrak yakalıyor, videoya çekip deşifre ediyor ve polisi arıyorlar.

Ve Özat polise teslim ediliyor.







Adamdaki rahatlık dikkatimi çekti!

370 kişinin ölümünden sorumlu tutulan biri nasıl AVM'de dolaşacak kadar rahat hareket edebilir?

Bu şahıs 227 gündür polis arayıp bulamıyor da, vatandaş nasıl buluyor?

Özat gibi firarda olan birçok zanlı var!

Örneğin Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın altında yer alan pastaneyi genişletmek için kolon ve kirişleri kestiği iddia edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hâlâ yakalanamadı!

Depremdeki ölümlerden sorumlu tutulan ve aranan kaç müteahhit, mühendis vs. var?

Bu firarilerin yakalanması için neler yapılıyor?

Çürük ve hatalı yapılardan sorumlu olanlar ve kolon kesenler yakalanmadıkça adalet yerini bulmaz!

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TAMPON FARKI!

2023'ün ilk 8 aylık döneminde 335 bin 111 trafik kazası oldu. Kazaların bin 573'ü ölümlü, 151 bin 657'si ise yaralanmalı kaza olarak kayıtlara geçti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre kazalarda en büyük etken aşırı hız. Tam 60 bin 556 kazanın nedeni aşırı hız.

Kazaların 14 bin 306'sı ise arkadan çarpma şeklinde oldu.

Arkadan çarpmalarda ölüm oranı yüksek.







Bunun en büyük nedeni ise otomobillerin TIR'ın ya da kamyonun altında kağıt gibi ezilmesinden kaynaklanıyor.

TIR ya da yarı römork taşıyan araçlara arkadan çarpma durumunda ölüm ihtimalini en aza indiren bir tampon yasası var.

Treylere arkadan çarpan otomobilleri korumak amacıyla tampon mukavemetleri 10 tonda 18 tona çıkartan yasa Türkiye'de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli oldu.

Ancak söz konusu yönetmelik yeni üretilen araçlar için geçerli. 2022 yılından önce üretilmiş araçları kapsamıyormuş.

Ancak mukavemetli tamponlar daha önce üretilen treyler için de kullanabilir.

Tamponun şaseye monte edilerek uygulanması mümkün.

Uzmanlar eğer bu yasa 2022 yılından önce üretilmiş araçları da kapsarsa ölümlü kazaların oranı düşebilir diyor.

Bütün TIR ve kamyonlarda mukavemetli tamponlar kullanılırsa ve denetimler sıklaştırılırsa arkadan çarpmalardaki ölüm oranı düşebilir.

Bu konuyu tartışmakta fayda var!

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ÇİP TAKTIRMAYA GÖNÜLLÜ ÇOK

Elon Musk'ın Neuralink şirketi, felçli insanlar için geliştirdiği beyin çipini insanlar üzerinde test etmek için geçtiğimiz Eylül ayında gönüllüler aramaya başlamıştı.

DonanımHaber'e göre kısa süre içerisinde binden fazla kişi "kobay olmak" için başvurdu.

Denemelerin, omurilik yaralanması nedeniyle dört uzvu felçli olan 40 yaş altı kişiler üzerinde yapılacağı belirtiliyor.

Çip, beynin beden hareketlerini kontrol eden premotor korteks denilen bölgesine yerleştirilecek.









Beyin çipi kişinin beyin aktivitesini okuyup analiz edecek ve bu verileri kablosuz olarak bilgisayara aktaracak.

Bu haberi görünce aklıma ilk; pandemi döneminde aşılarla çip yerleştiriliyor iddiaları geldi.

Böyle bir şey olmadı ama insanların çip korkusu enteresandı. Lakin insan sağlığı söz konusu olunca bini aşkın insan çip taktırmayı kabul ediyor işte!

Bu insanlık için büyük bir adım.

Amaç öncelikle felçli insanların uzuvlarını kullanabilmelerini sağlamak.

Ama bu deneyler başarılı olursa beyin çipi teknolojisi farklı alanlarda da kullanılabilir.

Ve işte o zaman çağ atlarız!

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Altyazı

"İnsanoğlu çiftlikte yaşadı, sonra şehirlerde yaşadı ve şimdi de internette yaşayacak." (The Social Network)

