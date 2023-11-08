Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon da Filistin'in yanında olduğunu açıkladı:

"Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım."

Sarandon, 21 Ekim'de, aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Kristen Stewart gibi ünlülerin bulunduğu 55 sanatçı ve aktivist ile birlikte gönderdiği mektupla ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes çağrısı yapmasını istemişti.







Dikkat ediyor musunuz; genelde sorgulayan, hayata karşı duruşu olan ve kariyerlerinde de genelde nitelikli işlere imza atan ünlü sanatçılar İsrail'i eleştirip, Filistinlilerin yanında duruyorlar.

Yukarıda ismi geçenlerin yanı sıra Pink Floyd'un yaşayan efsane üyesi Roger Waters, kaliteli filmlerin usta oyuncusu Mark Ruffalo, Madonna, Angelina Jolie ve daha birçok değerli isim Filistin'e destek veriyor.

Onların desteği çok değerli, bir paylaşımlarıyla yüz milyonlarca insana ulaşıyorlar.

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YAŞLANMAYI 6 YIL YAVAŞLATMAK

Çoğumuz uzun ve sağlıklı yaşamak istiyoruz. Ama hayatın koşulları, yaşam tarzlarımız ve kötü alışkanlıklar, hareketsiz yaşam vs. birçok faktör sağlığımızı ve yaşam süremizi etkiliyor. ABD'li uzmanlar, sağlıklı uyku ve beslenme ile vücut ağırlığını, kan şekerini, kolesterolü ve kan basıncını kontrol altında tutmanın, düzenli fiziksel aktivite yapmanın yaşlanma sürecini yaklaşık altı yıl yavaşlatabileceğini söylüyor.







Tabii sigara da içmemek şartıyla!

Söylemesi kolay ama yukarıdaki önerileri yapmak zor!

Sağlıklı beslenme, uyku, daha aktif bir yaşam, spor, kan şekeri ve kolesterolü kontrol altına almak vs. için yaşam şeklinizi değiştirmemiz gerekiyor. Genelde insanlar emekli olup büyük şehirden doğal hayata göç edince sağlıklı yaşamayı aklına getiriyor!

Ama o sakin ve sağlıklı hayata geçene kadarki süreçte kendimizi bakmayı ihmal ediyoruz!

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MUTFAKTAKİ TEHLİKE!

Mutfağınızda doğal gaz ya da tüple çalışan ocakların insana pasif sigara içiciliğinden daha fazla zarar verebileceği ortaya çıktı.

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre, gazla çalışan ocakların ateşinde oluşan yoğun 'benzen'i (Doğal gaz, ham petrol veya taşkömürü katranından elde edilebilen, renksiz ve sıvı halde bulunan bir aromatik hidrokarbondur) solumak birçok kanser hastalığına yol açıyor.

Benzen, sigara dumanı, egzoz, yapıştırıcı, boya, mobilya cilası, böcek ilaçları, deterjan gibi ürünlerin içinde de bulunuyor!

Bilim insanları, mutfak ve yatak odalarındaki ortalama benzen seviyelerini ölçmek için Kaliforniya ve Kolorado'daki 87 evi inceledi.







Bazı evlerde gazlı cihazlar kapatıldıktan sonra bile, iç mekândaki yoğunlaşmanın önerilen sağlık sınırlarını çok fazla aştığı görüldü.

Fırınları 90 dakika boyunca yaklaşık 250 derecede yakan bilim insanları, birkaç saat sonra yatak odasındaki benzenin yoğunluğunun arttığını gözlemledi.

Sürekli mutfakta ocak başında yemek yapan kadınların kanser olma riski daha yüksek!

Gazla çalışan cihaz kullanıyorsanız evinizi çok iyi havalandırmanız gerekiyor.

Uzmanlar elektrikli ya da indüksiyonlu ocak kullanmayı öneriyor.

Son dönemde yapılan birçok araştırma soluduğumuz havanın sağlıkla ve yaşam süresiyle doğrudan bağlantısı olduğunu gösteriyor.

Doğada temiz havada yaşayanlar daha şanslı.

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ŞARKICILARIN YILBAŞI FİYATLARI

Ünlü şarkıcıların yılbaşında alacakları ücret belli olmaya başladı.

İşte onlardan bazıları; Ajda Pekkan (6 milyon), Kenan Doğulu (5 milyon), Ebru Gündeş (4,5 milyon), Sıla (4 milyon), Edis (4 milyon), Hadise (4 milyon), Gülşen (3,5 milyon), Murat Boz (3,5 milyon), Zeynep Bastık (2,5 milyon), Serdar Ortaç (2,5 milyon), Teoman (2,2 milyon).

Bunlar tahmini rakamlar. Bu ücretlere orkestra dahil mi belli değil.







Sanatçıların nerelerde sahne alacakları da tam belli olmadı.

Bir gecede birçok insanın bir yılda çalıştıklarından daha çok kazanacaklar.

Sonuçta onlar seçilmiş yetenekli ve şanslı insanlar. Hayat böyle!

Listede Tarkan yer almıyor ama o Ajda'dan da yüksek alabilir. Listede en çok garibime giden Serdar Ortaç'ın birçok şarkıcıdan daha az kazanacak olması!

Tamam, eski Serdar Ortaç geride kaldı, kariyerinde düşüşte! Ama örneğin Serdar Ortaç'ın ölüsü bile Murat Boz'dan iyidir.

Hem repertuvar hem de sahne performansı açısından Ortaç daha öndedir.

Eller havaya yılbaşı eğlencesi denince de akla ilk gelen isimlerden biridir Ortaç.

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AVUKATLAR DA SINAVA GİRECEK!

Hukuk fakültesi mezunları artık önce hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak zorunda.

2024 yılından itibaren bu sınavı kazanamayanlar avukatlık stajına başlayamayacaklar.

Hakim, savcı yardımcılığı da üç yıl sürecek.

Gerekçe ise avukat sayısının fazla olması. Son beş yılda yüzde 64; 10 yılda yüzde 123 artan avukat sayısı 2022 sonunda 175 bine dayandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk eğitiminin kalitesini artırmak için kontenjanın yüz bine düşürülmesi noktasında çalışmaları olduğunu söylüyor.

Bu da güzel bir gelişme ama yetmez!







YÖK'ün verilerine göre Türkiye'de devlet ve vakıf olmak üzere en az 81 hukuk fakültesi var.

Buna KKTC'deki üniversiteler dahil değil. Bazı üniversitelerin burslu bölümleri de olduğundan bölüm sayısı 113.

Fakülte sayısı acilen düşürülmeli ve hukuk bölümüne daha yüksek puanla girilmeli.

Eğer 113 hukuk bölümü ile devam edilirse atanamayan öğretmenlerde olduğu gibi yakın gelecekte avukat olamayan hukuk mezunları haberlerini görmeye başlarız!

Normalde devlet üniversitelerindeki hukuk fakültelerinin bile sayısı fazlayken özel ve vakıf üniversiteleriyle bu sayının artırılması hataydı. Bu başka bölümler için de geçerli!

Özel ve vakıf üniversiteleri para kazanacak diye ya da aileleri "Benim çocuğum en güzeline layık" diye hayaller kurması için gençlerimiz işsizliğin garanti olduğu bölümleri boşu boşuna okuyorlar!

Tam meslek öğrenip hayata daha emin adımlarla atılacakları yaşlarda işsiz ordusu yetiştiren gereksiz bölümlerde üniversite eğitimi alıyorlar!