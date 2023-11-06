TÜİK ve Ticaret Bakanlığı'nın geçici dış ticaret istatistiklerine göre geçtiğimiz eylül ayında enerji ithalatı 5 milyar 629 milyon 555 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl eylülde bu rakam 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Medyada fazla gündeme gelmedi ama bu ekonomi adına önemli bir gelişme.

Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,4 azaldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 06.11.2017 tarihinde yaptığı konuşmada sanki bugünleri görmüş:

"Enerji ve maden ithalatında 55 milyar dolar harcayan bir ülke olarak ki, 44 milyar doları enerji alanında, 10 küsur milyar maden alanında... Bakanlık olarak çok daha büyük bir seferberlikle bu süreci dönüştürmemiz gerektiğine inandık.







Güneşte de rüzgârda da HES'lerde de nükleerde de enerjinin her alanında en iyisini yapmak zorundayız.

Güneşte dünyanın en büyüğünü yapıyoruz, rüzgârda dünyanın en düşük fiyatıyla ihaleyi gerçekleştirdik... Elektrik üretiminde ithal kömürün payını azaltacağız!" Daha sonra Albayrak'ın bu projelerine doğal gaz ve petrol aramaları da eklendi.

Ve Türkiye özellikle son 10 yılda enerjiye yaptığı yatırımların meyvelerini şimdi toplamaya başladı.

Ve bu daha başlangıç!

Örneğin Akkuyu Nükleer Santrali'nde elektrik üretimi, Nisan 2024'de başlayacak.

Ekonominin düzelmesinin en kestirme yolu da başta akaryakıt olmak üzere enerji ithalatını düşürüp, ekonomik büyümeyi yerli enerji kaynaklarıyla sağlamaktan geçiyor!

Kömürden yenilenebilir enerjiye, nükleerden doğal gaz ve petrol keşiflerine kadar birçok alanda enerjiye yaptığımız akıllı yatırımların karşılığını gelecek yıllarda daha fazla alacağız!

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BODRUM'DA SU YOK!

Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajlarındaki suyun tükenmesi sonucu susuzluk krizi büyüyor.

Turgut Reis gibi bazı bölgelerde 15 gündür su yok!

Bazı hanelerin su ihtiyaçları ise tankerlerle taşınan suyla sağlanıyor.

Normalde susuzluk yazın konusu ama Bodrum'da kış dahil devamlı kalanların sayısı artınca susuzluk daha çok hissediliyor.







Havuzlu, golf sahalı lüks sitelerde su ihtiyacı nasıl sağlanıyor acaba? Yeraltı suyu da bir süre idare eder!

Küresel Isınma böyle devam ederse Bodrum'un susuzluk sorunu daha da artar!

Kasım ayında suya hasret kalan Bodrumlular, kavurucu yaz sıcaklarında ne yapacaklar?

Eğer sonbahar ve kış ayları da kurak geçerse Türkiye'nin ve dünyanın gözde tatil merkezlerinden biri olan Bodrum'da büyük bir su krizi yaşanır!

Her yere inşaat izni veren Bodrum Belediyesi'nin susuzluğa karşı çözüm projeleri var mı?

Bodrum'a yatırım yapanlar emlak krizi yaşayabilir!

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BRAVO BJÖRK

Ünlü şarkıcı Björk, Filistin-İsrail çatışmasına bölge haritasının görselini X'ten paylaşarak tepki gösterdi.

Hepimizin bildiği harita; 1946'da Filistin'in büyük ölçüde bölgenin tamamını kapladığını, ardından 2012'de İsrail'in, daha önce Filistin'de birlikte olan bölgeyi işgal ettiğini gösteriyor.

İzlandalı şarkıcı, haritayla ilgili "Siz buna paylaşmak mı diyorsunuz" yorumunu yaparak adeta topu doksana çaktı.







Böylece Bjök de İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı savaş politikalarına tepki gösteren ünlülerin arasında katılmış oldu. Eskiden sanatçılar İsrail'i eleştirmeye korkardı.

Şov dünyasında söz sahibi olan Yahudi lobisinin 'kara listesi'ne girmek istemezlerdi! Arap kökenli ünlüler ve Roger Waters, Mark Ruffalo gibi kimseye eyvallahı olmayan, bazı cesur sanatçılar tepki gösterirdi sadece.

Ama İsrail'in son saldırılarında başta çocuklar olmak üzere sivil ölümlerin inanılmaz artması birçok ünlüyü harekete geçirdi.

Madonna, Gigi Hadid, Zayn Malik, Zara Larsson, Dwayne Johnson, Gal Gadot gibi birçok ünlü sanatçı artık İsrail'i eleştirebiliyor. Yani korku eşiği aşıldı. Bu Filistin halkının hakkını savunmak adına önemli bir kazanım.

Milyonlarca takipçisi olan bu vicdanlı sanatçılar, Batı Medyası'nın yoğun sansürüne maruz kalan insanların gerçeği görmesine de vesile oluyor!

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Z KUŞAĞI NE İSTİYOR?

ABD'de yaşları 16 ila 25 arasında değişen binden fazla gençle yapılan ankete göre Z kuşağının yüzde 50'si girişimci olmayı veya kendi işini kurmayı istiyor. Yani gençler başkasının şirketi için çalışarak hayalindeki mükemmel işi bulmayı hayal etmiyor artık! Sabah 9 - akşam 5 mesaisinde çalışmak yerine kendi işini kurmaya çalışıyor. En gözde sektör ise sosyal medya. Instagram, YouTube, Tik Tok'ta girişimci olmak en gözde kariyer planı.







Ama herkes YouTuber, influencer olamıyor! Sosyal medyada rekabet de artıyor!

Zeki, çalışkan çalışanlara sahip olmak isteyen şirketler artık esnek çalışma modelleri geliştirmek zorunda!

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YERKÜRENİN RENKLERİ...

14 yıl önce aramızdan ayrılan bankacılık ve finans sektörünün önemli isimlerinden biri olan Dr. Adnan Büyükdeniz, fotoğrafa da meraklıydı.

Gezdiği ülkelerde başta insan portreleri olmak üzere fotoğraflar çekerdi. Amatörce başlayan fotoğraf tutkusu zamanla büyük bir arşive dönüşmüştü.

Bu fotoğraflardan bazılarını şimdi görme fırsatımız var!







Yıldız Holding, Çamlıca'daki Genel Merkezi'nde yer alan sergi salonunda 'Yerkürenin Renkleri Adnan Büyükdeniz'e Vefâ Fotoğraf Sergisi' ziyarete açıldı.

Sergide Büyükdeniz'in 51 yaşında hayata veda etmesine atfen 40 farklı ülkede çektiği 51 fotoğraftan oluşan özel bir seçki sunuluyor.

Fotoğraf sanatına meraklılar, sergiyi 25 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edebilirler.

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Altyazı

"Eskiden hayatta en kötü şeyin yalnız kalmak olduğunu sanırdım, değilmiş, hayatta en kötü şey seni yalnız hissettirenlerle kalmakmış." (World's Greatest Dad)

