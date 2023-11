MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, iş gücüne çok ihtiyaç olduğunu ama gençlerin iş hayatına geç katıldığından yakınmış:

"Ülkemizin ihtiyacından fazla mezun veriyoruz. Nereye gidecek bunlar, ne yapacaklar? Her önüne gelen üniversiteye gitmemeli, mesleğe yönelmeli."

Asmalı, bir üyelerinin yaşadığı olayı da şöyle aktardı: "Mühendis için ilan verdim, 200 kişi müracaat etti. Kaynakçı için ilan verdim, 1 kişi geldi. Mühendis 20 bin liraya çalışmaya razı, kaynakçıya 50 bin lira verdim beğenmedi, başka yere gitti."

Bu köşede üniversitelerin sayısının gerekenden çok fazla olduğunu, birçok bölümün gereksiz olduğunu ve işsiz kalacak gençler yetiştirdiğini yazıyorduk.

MÜSİAD Başkanı verdiği örnekle durumu güzel özetlemiş.

Kaynakçıya, oto tamircisine, vinç operatörüne, kaportacıya, tesisatçıya ihtiyaç var!







ÖNCE MESLEK!

Ama gençlerimiz yanlış yönlendiriliyor. Herkes çocuğunun iyi yerlere gelmesini, zahmetsiz işlerde çalışıp çok para kazanmasını ister ama hayatın gerçeklerini de unutmamak lazım!

Örneğin on binlerce öğretmen atanmayı beklerken neden üniversitede öğretmenlik bölümü tercih ediliyor?

Ülke işsiz mühendis dolu, 20 bin TL maaş için kuyruğa giriyorlar ama kaynakçı 50 bin lira maaşı beğenmiyor! Çünkü meslek sahibi olmuş, dünyanın her yerinde geçecek altın bileziğini takmış koluna!

Üniversitelerin sayısı düşürülmeli, işsizlik garantili gereksiz bölümler kapatılmalı ve yerlerine gençleri meslek sahibi yapacak daha fazla meslek lisesi açılmalı!







BİR YILDIZ DOĞUYOR

NBA'i genelde play-off döneminde izlerim. Normal sezon maçlarını ise TV'de denk gelirsem izlerim. Bu geleneğimi bu sezon draftın bir numaralı ismi Victor Wembanyama için bozacağım galiba.

San Antonio Spurs forması giyen 19 yaşındaki basketbolcu, Phoenix Suns karşısında 38 sayı atarak Lebron James ve Kevin Durant'ten sonra bir maçta en az 38 sayı atan 3'üncü genç oyuncu oldu.

Fransız yıldız, 1992 yılında Shaquille O'Neal'dan bu yana ilk 5 maçında 100 sayı ve 10 blok yapan ilk oyuncu olmayı da başardı.

Boyu 2,24 ama çok iyi top sürüyor, üçlük atıyor ve post-up oynayabiliyor.

Üstelik Avrupa'da yetiştiği için fundamental becerileri üst seviyede.

Wembanyama sanki NBA'de oyunun kurallarını değiştiren efsane Wilt Chamberlain'in zayıf hali gibi.

Abartmayı sevmem ama bu çocuk çok farklı, diğerlerine hiç benzemiyor.







AFETLER ARTACAK



Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğine bağlı olarak dünya genelinde 2030'a kadar yılda 560 orta ve büyük ölçekli doğal afet yaşanacağını öngördüğünü açıkladı.

Bu da günlük ortalama 1,5 olaya denk geliyor.

Daha yoğun ve sık görülen aşırı sıcaklık, kasırga, fırtına, sel, kuraklık ve kontrol edilemeyen yangınlar nedeniyle gelecekte daha çok insan hayatını kaybedecek.

Bulaşıcı hastalık çeşitleri, gıda ve su güvensizliğine karşı da sağlık ve gıda sektörünün desteklenmesi gerekiyor.

Sıcak hava dalgaları her yıl tahminen 7 milyon erken ölüme neden olurken, hava kirliliğini de artırıyor.

Hava kirliliği deyip geçmeyin!

2019'da hava kirliliği, küresel çapta ölüme yol açan başlıca risk faktörleri sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi!

2050 yılına kadar iklim değişikliğinden kaynaklanan ölümlerin yüzde 50'sinden fazlasının Afrika'da olacağı öngörülüyor.

Uzun yıllar ABD ve Avrupa ülkelerinin sömürgesi kalan Afrika kıtası, fakir bırakılmanın kaderini yaşayacak gibi gözüküyor. Tabii bu da göçü artıracak.

İklim değişikliğine karşı karbon salınımını düşürmek en büyük silah gibi gözüküyor ama uzmanlar olası doğal afetlerde 'erken uyarı sistemlerinin' hayati önem taşıyacağını söylüyor!

Madem şu an depreme karşı kentsel dönüşüme hız verdik, kentsel dönüşüm yaparken iklim değişikliğinin etkilerini de dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum.

Daha çevreci ve yenilebilir enerji kaynaklarını kullanan akıllı binalar yapmalıyız.







50 KİLO ALTIN TAŞINIR MI?



Almanya-Dortmund'dan Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan bir otomobil polis ekiplerince kontrol edildi.

60 yaşında bir erkek ve 42 yaşında bir kadının bulunduğu otomobile saklanmış 50 kilo altın ve 500 bin Euro nakit para tespit edildi.

Şimdi kara para aklama şüphesiyle bu iki şüpheli hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Suçlu bulunurlarsa 10 yıla kadar hapis yatacaklar.

50 kilo altın, 500 bin Euro'yu nasıl kazandılar acaba? Alın teriyle kazansalar bile neden otomobile gizlediler? Ve hakimi nasıl ikna edecekler?

Buna benzer birçok olay Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarında yaşandı.

Gurbetçilerimiz Türkiye'ye para göndermek için komisyon ücretleriyle hizmet veren aracı kurumları neden tercih etmiyorlar?

Elbette kara para aklıyorlarsa ve yakalanırlarsa cezalarını çekerler!

Lakin alın teriyle kazanılan serveti transfer ücreti ödememek için otomobile saklayıp taşımak büyük risk ve saçmalık!

Komisyon ödememek için neden hem parayı kaptırma hem de hapis yatma riski göze alınır?







EN BÜYÜK VAADİ!



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu hafta sonu 38. Olağan Kurultay'ını Ankara'da yapacak. Genel başkanlık için yeniden aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yapacağı konuşmanın ana hattının "Bir daha aday olmayacağım, bu son olacak" sözlerini kapsadığı iddia ediliyor.

Yani Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi; bir daha aday olmamak! Belki de "Koltuğu vallahi de devredeceğim, billahi de devredeceğim" diyebilir!

Fıkra gibi ama gerçek!

CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'na olan öfkeleri artarak devam ediyor. Bu kadar seçim kaybedip seçmenini depresyona sokma pahasına koltuğa yapışan başka bir siyasetçi var mı acaba?