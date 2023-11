Ünlü 'Friends' dizisinde 'Chandler Bing' karakteriyle izleyicileri mutluluğa boğan Matthew Perry, bu kez güldürmedi!

54 yaşındaki aktör, Los Angeles'taki evinin jakuzisinde cansız bulundu. Ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak ama Perry'nin hap, uyuşturucu veya alkolün etkisiyle ölmüş olabileceği ya da intihar ettiği iddia ediliyor.

Perry'nin ölümünün, reçeteli ağrı kesiciler ve alkolle on yıllar süren mücadelesini anlatan 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing' adlı anı kitabının yayınlanmasından bir yıl sonra meydana gelmesi de trajik.

Perry o dönemde yaklaşık 18 aydır alkol kullanmadığını söylemişti.







Yedi sülalesine yetecek kadar para, şan, şöhret kazanıp bağımlılıktan kurtulamamak gerçekten üzücü! Asıl düşündürücü olan ise Perry'nin izleyicileri kahkahalara boğan, yaydığı mutlulukla belki birçok insanı hayata bağlayan 'Friends' ile ilgili hatırlamak bile istemediği dönemlerin olduğundan bahsetmesi.

Belki de 'Friends', reyting rekorları kırarken Perry, alkol ve hap bağımlılığından kurtulmak için diziden ayrılmak istediği halde o yoğun tempodan kurtulamadı!

Tüm dünya oynadığınız diziyi konuşuyorken, maddi ve manevi anlamda çok şey kazanıp hem de acı çekmek de biz normal ünsüz insanların anlayamayacağı bir trajedi olsa gerek.

Hayatımıza neşe ve anlam kattığın için teşekkürler Perry. Huzur içinde yat.

***



21 MAÇ KAZANAN HOCA ELEŞTİRİLİR Mİ?

Oynadığı son 21 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, yedi karşılaşmayı daha kazanması halinde dünya rekoru kıracak.

Sıradaki hedef Real Madrid'in 2014 yılındaki 22 maçlık serisi. 27 maç rekoru ise 2016 yılında Galler takımı The New Saints'e ait.

Fenerbahçe bu süreçte göze hoş gelen futbol oynadı. Maçları genelde farklı kazandı.







Kalan yedi maçı da kazanma ihtimalleri var ama Trabzonspor'la içerde, Adana Demirspor ve Beşiktaş'la dışarıda oynayacaklar. Ve bu zorlu maçlarda sakatlıklar en büyük dezavantaj.

21 resmi maç kazandıran bir teknik direktörü eleştirmek adil bir yaklaşım olmaz ama bu galibiyet serisini yakalarken özellikle Fred, Becao ve Djiko'nun yeterince dinlendirilmediğini düşünüyorum.

Takım savunmasındaki bu üç kilit isim Avrupa'daki kolay grup maçlarında hiç sahaya sürülmeyebilirdi! Belki de o zaman bu seriyi yakalanmayacaktı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin kadrosu geniş ve yedekler Avrupa maçlarında oynatılarak diri tutuldu.

Kartal'ın dünya futbol tarihine geçme ihtimali yüksek! Tabii sarı lacivertli taraftarlar için galibiyet rekoru değil, sezon sonu şampiyon olmak önemli!

***



700 BİN ARAÇ NE YAPAR?

Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yediemin otoparklarındaki 700 bin araç bugün satışa çıkıyor.

Araçların piyasa değerinin yüzde 10 ila 15 altına verilmesi bekleniyor.

Üç yıldan fazla bir süredir dışarıda yağmur, çamurun altında bekleyen bu araçlar yüzde 15'den daha ucuza da gidebilir. Elbette araçların durumuna göre fiyat değişebilir.







Asıl soru; bu araçlar düşüş eğiliminde olan ikinci el araç piyasasını daha da düşürür mü?

Beklenti düşüreceği yönünde.

Peki, bu araçları almak için galericilerden normal vatandaşa fırsat kalır mı?

Galericiler ve bireysel stokçular zaten elindeki araçları satamıyorlar bir de bu araçları alırlar mı?

Bunlar gibi daha birçok soru önümüzdeki günlerde yanıt bulacak.

Toplumumuzda icradan mal alınmasıyla ilgili "Gözyaşının üstüne mutluluk kurulmaz" diye bir söz var. Lakin borcunu ödemeyenlerin alacaklılarına yaptığı da vicdansızlık olmuyor mu?

Elbette herkesin bu konuda farklı bir görüşü olabilir.

Umarım bu 700 bin araç, ikinci el araç fiyatlarının daha da düşmesine vesile olur.

***



BAŞKAN, ORDU'YA DEĞER KATMIŞ

Turkuvaz Medya Grubu İl Buluşmaları'nın son durağı Ordu'ydu.

Ordu denince akla ilk fındık gelir. Ordulular için fındık önemlidir. Ama biz bu gezimizde yeşil doğası, sessiz ve huzurlu atmosferiyle dikkatleri çeken Ordu'nun birçok alanda geliştiğini görme fırsatı bulduk.

"3 ay değil, 12 ay Ordu" sloganıyla yola çıkan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, deniz, orman ve kültürel zenginliklerini iyi değerlendirmenin yanı sıra kente yamaç paraşütünden sörfe, kış sporlarına kadar birçok alternatif turizm aktivitesi kazandırmış.

Gerçekten Ordu'da yapacak çok şey var. Kolay kolay canınız sıkılmaz.







5 ŞİRKET KURMUŞ

Güler göreve gelir gelmez nitelikli tarım için ORTAR, turizm faaliyetleri için ORTUR, yazılım ve teknoloji için ORYAZ, enerji ve altyapı için OREN, kentsel dönüşüm için ORKENT adlı beş şirket kurmuş.

Bu beş şirket kar odaklı olmaktan çok tarımda, turizm, teknoloji gibi sektörlerde sanayicinin, esnafın, çiftçinin önünü açacak projeler geliştiriyor.

Örneğin Güler'in çabalarıyla bir ay fındık toplandıktan sonra 11 ay boş kalan fındık bahçelerinde şimdi organik tarım, 'gezen tavuk' yetiştiriciliği de yapılıyor. Yılda 35 milyon yumurta üretiliyor.

Binalarda yağmur suyu depolama, atık çöplerden elektrik üretme, 19 kadın kooperatifinin kurulması, engelliler için ücretsiz taksi, hayvan dostlarımız için hastane ve 'Hayvan Oteli', güneş enerjisiyle cep telefonu şarj eden oturma bankı vs. Güler'in kente geliştirdiği birçok proje var.

Fatsa Fener Adası da onlardan biri. Kayalık üzerine oluşturulan ahşap zemine yaklaşık 150 kişilik açık alan, oturma alanı, kafe, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktası inşa edilmiş.

Özetle 58, 59 ve 60'ıncı hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Dr. Mehmet Hilmi Güler tecrübesini belediyecilikte devreye sokup Ordu ve halkına değer katan önemli işlere imza atmış.