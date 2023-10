Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'dan Ortadoğu'da İran'ı çevreleyen Amerikan üslerinin fotoğrafını şaka ile karışık "İran savaş istiyor! Bakın ülkelerini bizim (ABD) askeri üslerinin ne kadar yakınına koymuşlar!" yazan bir görsel paylaştı.

Ve paylaştığı metninde 'ironi'ye atfen 'irany' dedi. Kral hareket!

Batı Medyası'nda milyonlarca kez tekrarlanarak, insanlara ezberletilen "İran, İsrail'i tehdit ediyor. ABD'nin baş düşmanı. İran durdurulmalı" algısını bir tweet'le yerle bir etti.







Bu tweet o kadar değerli ki, İran'ın işgal etme planlarına da karşı da duyarlılık oluşturuyor.

İşte zekâ, işte cesaret budur!

Bitmedi!

İsrail'in birkaç gün önceki en yoğun hava saldırısı sonucu Gazze'de sabit hat, cep telefonu ve internet kesildi. 2 milyon kişiden haber alınmadı.

Yapılan çağrılar sonucunda Elon Musk devreye girdi ve Starlink uydularını Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirdi.







Böylece Musk, başta İsrail ve ABD olmak üzere Gazze'deki insanlık dramına göz yuman birçok ülkeye ders vermiş oldu.

Tabii bu kral hareketleriyle İsrail lobisini karşısına almış oldu.

İsrail İletişim Başkanı Shlomo Karhi, "İsrail bu kararla mücadele etmek için elindeki tüm imkanları kullanacaktır… Ofisim, Starlink'le tüm bağlarını kesecek" dedi.

Kesse ne olacak? Musk devlet gibi adam! Geliştirdiği teknolojilerle zaten dünyanın geleceğini çiziyor!

İsrail'e ses çıkarmayan bazı Müslüman ülke liderleri, Musk'ın bu hamlelerini görünce utanmışlar mıdır acaba?







INSTAGRAM BEYNİ NASIL ELE GEÇİRİYOR?



25 Ekim'de 42 ABD eyaleti, Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya gençlerin ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle dava açtı.

Indepented Türkçe'nin haberine göre; Kaliforniya eyaletindeki mahkemede davayla ilgili bir şikâyet dilekçesinde, gençleri Instagram'ı takıntılı ve uzun süreli kullanmaya teşvik eden, "zararlı ve manipülatif" beş özellikten bahsediliyor.

Savcılar, Instagram algoritmalarının, kullanıcıları açıkça uygulamaya bağımlı kılmak için tasarlandığını söylüyor.

Kullanıcılar, kendilerine zevk veren bir içerikle karşılaştıklarında benzer şeyleri yeniden görme umuduyla sayfayı sürekli kaydırmaya koşullandırılıyor.

Bu özelliği zaten biliyorduk ama bu olayın davada delil gösterilmesi önemli bir gelişme.

Instagram çalışanları, uygulamanın gençleri kendilerini akranlarıyla karşılaştırmaya teşvik ettiğini saptamış. Ve bu karşılaştırmada öncelikle 'beğeni' özelliği kullanılıyormuş.

Bu durumun gençlerin akıl sağlığına siber zorbalıktan daha çok zarar verdiği tespit edilmiş.

Ayrıca kullanıcıların uygulamayı kontrol etmeye teşvik eden uyarılarla dürtüldüğü iddia ediliyor. Bu yüzden gençler bildirimlere direnmekte zorlanıyor.

Fotoğraf filtreleri ise gençlerin psikolojisine ve beden algısına zarar vermekle suçlanıyor.

24 saat içinde kaybolan fotoğrafları içeren 'Hikâyeler' özelliği de kullanıcılara kaybolmadan önce bu içerikleri sürekli kontrol etmeleri gerektiğini hissettiriyormuş.

Yani kızım oğlum bırak bu telefonu diye boşuna kızıyoruz. Çünkü daha fazla Instagram kullanmaları için çocuklarımızın beyinlerini resmen ele geçirmeye çalışıyorlar! TikTok gibi uygulamalar için de bu geçerli!

Çocuklarımız Instagram ve TikTok ile doğdukları için bizim dönemizdeki sosyal ilişkileri onlardan beklemek de haksızlık. Elbette bu onların sosyal medya bağımlısı olmalarını haklı çıkarmaz.

Eğer çocuklarınız Instagram ve TikTok bağımlısıysa bu gerçeği kabul edip, uzlaşmacı yöntemlerle çıkış yolları aramalıyız!







ANNE ÇOCUKLARINI KOVARSA…



İtalya'da 75 yaşında bir kadın, oğullarına karşı, 'baba evinden' ayrılmadıkları gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.

Durun hemen "Bu nasıl anne" demeyin.

Çocukların yaşları 40 ve 42. Her ikisinin de işi olduğu halde ev işlerine ya da masraflara yardım etmiyormuş. Anne tüm yemek ve temizlik işlerini yapıp evin diğer masraflarını da kendi karşılıyormuş. Şimdi bu yetişkin çocuklar 18 Aralık'a kadar evden ayrılmak zorundalar.

Normalde 75 yaşındaki anneye çocukları bakmalı! Son yıllarda yetişkin çocukların evi terk etme yaşları uzuyor. Bunun en büyük nedeni ekonomik sorunlar. Böylece evlilik oranları düşüyor.

Örneğin İtalya'da 30 yaş üzeri 2 milyondan fazla kişi hala ebeveynleriyle birlikte yaşıyor. Ve ülkede 2022 yılındaki doğum sayısı yüzde 1,7'lik düşüşle 393 bine geriledi. Bu 1861'den beri en düşük doğum sayısı. Tabii ki, yukarıdaki olayda çocuklar hayırsız çıkmış, anne de doğru olanı yapmış.







JOHN LENNON DÖNÜYOR!



Beatles'ın efsane üyesi John Lennon son şarkısı 'Now and Then'in vokal ve piyanolu bir demosunu 70'lerin sonunda kaydetmişti. Eşi Yoko Ono, 1994'te bu kaydı grubun diğer üç üyesine verdi. Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr o zamanlar Lennon'ın vokallerini piyanodan ve arka plan gürültüsünden ayırmanın teknik bir yolunu bulamadı. 'Yüzüklerin Efendisi' serisinin yönetmeni Peter Jackson'ın grupla ilgili çektiği 'Get Back' adlı belgeselinde sesleri iyileştirmek için kullandığı yapay zekâ teknolojisi bu sorunu çözdü. Lennon'ın vokalleri, Harrison'ın 1995 tarihli gitar kayıtları şarkıya dahil edildi. McCartney piyanoyu Lennon'ın orijinal demosunu yansıtacak şekilde çaldı. Şarkıda yapay bir şey yok her şey olması gerektiği gibi kaydedilmiş. Yani Beatles'ın yeni ve hayatta olmayan John Lennon'ın ise son şarkısını 2 Kasım'da dinleyeceğiz. Bu Beatles hayranları için harika bir deneyim olacak. Jackson'ın geliştirdiği sistem, belki kayıp başka şarkılarda da kullanılabilir. Ne varsa eskilerde var zaten!







Altyazı



"Hepimiz hayatta seçimler yaparız. Zor olan, onlarla yaşamaktır." (The Words)