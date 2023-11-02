Bu yıl 24 Kasım'a denk gelen 'Black Friday' (Efsane Cuma) yaklaşıyor.

Şirketler reklamlara başladılar. Aslında kasım ayının ilk haftasından sonra indirim kampanyaları başlıyor.

Ancak bu kampanyalardan önce ürünlere büyük 'fiyat bindirimi' yapan sonra da indirim yapan bazı kötü niyetli firmalar var.

Çeşitli fiyat oyunları yapıp özellikle 'Efsane Cuma'yı bekleyen firmalar var.

İşte onlara karşı uyanık olmak gerekiyor.

Ayrıca ABD'deki gibi efsane indirimlerin yapıldığı da yok!

'Black Friday', ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve mağazalar, genellikle yüzde 25 ila yüzde 75 arasında değişen büyük indirimler yapar.







KONTROL EDİN

Kazıklanmak istemiyorsanız almayı düşündüğünüz ürünlerin fiyatlarını internetten araştırın. Sonra 24 Kasım'daki fiyatla karşılaştırın.

Aslında bunu daha önce yapmanız gerekiyordu.'Fiyat bindirimi' yapanlar mutlaka olmuştur!

Ayrıca sırf indirim var diye ihtiyacınız olmayan ürünleri almayın. İade ve değişim politikalarını öğrenin.

Kredi kartı kullanıyorsanız, bütçenizi aşmamaya dikkat edin.

Kredi kartı faiz oranlarının artırıldığını unutmayın!







DOĞU EKSPRESİ'NDE YER BULMAK ZOR



11 Aralık'ta sefere başlayacak olan Doğu Ekspresi'nde bilet fiyatları belli oldu.

Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Bizim öğrencilik döneminde bu trenin fiyatı bedava gibi bir şeydi.

Ee sosyal medya devrinde yaşıyoruz artık.

Kars'a kadar trenle gidip, yol boyunca sanki Nuri Bilge Ceylan filminden çıkmışçasına harika karlı doğa fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldıkça Doğu Ekspresi bir anda trend oldu.

Influencer'lar da bu yolculuğu keşfedip paylaşımlar yapmaya başlayınca trende yer bulunmaz oldu.

Bu işten en zararlı çıkan da nineler, dedeler oldu. Eskiden memlekete trenler tıngır mıngır ucuza giderlerken şimdi pahalıya gidiyorlar. O da bilet bulabilirlerse!

Çünkü biletlerin çocuğunu tur operatörleri alıyor.

Doğu Ekspresi'nin en güzel tarafı normalde fazla turistin gitmediği Kars, Erzincan, Erzurum, Sivas gibi illerde kış turizmini geliştirmesi.

Çünkü tren, Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılıyor.

Fırsatınız ve vaktiniz varsa bu 34 saatlik tren yolculuğunu yapın derim.







ÇOCUĞA BU YAPILIR MI?



Afyon'da bir okulda yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir çocuğun öğretmeni tarafından arkadaşlarından ayrılmasının görüntüleri herkesi üzmüştü.

Öğretmen çocuğun dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürmüştü.

Öğretmenin gösteri için sınıfta yapılan provalarda küçük çocuğu sıraya oturttuğu ve öğrencinin arkadaşlarına dahil olmasını engellediği de ortaya çıktı. Gösteri görüntülerini izleyenler fark etmiştir; çocukların çoğu hareketlerde senkronize olamıyorlardı.

Sanki diğer çocuklar da profesyonel dansçıymış da disleksi olan öğrenci onları zor durumda bırakıyormuş gibi bir durum yoktu ortada. Dansı beceremese de bu önemli olmamalıydı. Asıl üzücü olan çocuğun ötekileştirilmesi, dışlanması hem de bir bayram kutlamasında.

Evet, disleksi olan öğrencilerin eğitimi ayrı bir uzmanlık ve emek istiyor. Öğretmenlerin işi de zor hem koca sınıfı idare ederken hem de böyle özel çocuklara karşı anlayışlı ve sabırlı olmak zorundalar.

Öğretmen olmak isteyen arkadaşlar, çocuklarla vakit geçirmeyi gerçekten seviyorsanız bu mesleği seçin lütfen. Öğretmenlik büyük özveri ve sabır gerektiren bir meslek. Elbette öğretmenlerin de hayat standartlarını yükseltmemiz lazım.







KÖPEKLERİN TUVALET SORUNU!



Beşiktaş'ta özellikle Nüzhetiye ve Ihlamur caddelerinde, sokaklarında ve parklarda köpek dışkısından geçilmiyor!

Tamam, sokak hayvanı bu istediği yere yapıyor ama evde köpek besleyen de sokağa yaptırıyor!

Bazıları ellerindeki poşetle yerden alıyorlar ama almayanların sayısı fazla!

Madem hayvan besliyorsun o zaman bir zahmet köpeğinin de temizliğinden sorumlu ol değil mi?

Ne yazık ki, adları hayvan sever ama bazılarının temizlikten, hijyenden haberi yok.

Köpek dışkısı salmonella, e.coli, giardia gibi insanlarda hastalığa neden olan mikroorganizmalar ve iç parazitler içerebilir!

Bu mikroplar parkta oynayan çocuklara bulaşabilir. Ayakkabıyla basılırsa eve taşınabilir! Köpek dışkısını yere bırakana ceza kesilmeli!







26.3 MİLYAR DOLAR HARCADI!



ABD Adalet Bakanlığı 2020 yılında Google'ın sahibi Alphabet Inc'e varsayılan tarayıcılarda arama motorunu özelleştirdiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Alphabet Inc, diğer şirketlerin sektöre rekabetçi bir şekilde erişmesini engelleyen sözleşmeler imzalamakla suçlanıyordu.

Ve davada Google, cep telefonları ve web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için 2021 yılında diğer şirketlere 26,3 milyar dolar ödediğini açıklamak zorunda kaldı.

Cep telefonu ya da tabletlerdeki internet aramalarında kullanıcının karşınıza ilk çıkan arama motoru olmak için bu kadar para verilir mi dediğinizi duyar gibiyim.

Bu o kadar önemli ki, örneğin varsayılan arama motoru olmak için yapılan ödemeler Google için en büyük harcama kalemi haline geldi.

Böylece Google tek seçenekmiş gibi algı yaratılıyor.

Bu reklam stratejisi şirkete 2021 yılında 146,4 milyar dolardan fazla gelir kazandırdı.

Çünkü kullanıcı kolay kolay varsayılan arama motorunu değiştirmekle uğraşmıyor.







Altyazı



"Kontrol edemediğin şeyler için üzülmeyi bırak. Hayatını yaşa." (Passengers)