İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren 'Yeşil Tugay' (Green Brigade) grubuna üye taraftarları, önceki gün St. Mirren'e karşı oynanan lig maçında stadyuma almadı.

Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açılması nedeniyle bu karar alınmıştı.

Yeşil Tugay'ın yer aldığı tribünlerde yüzlerce koltuk boş kaldı.

Ama Celtic taraftarları yine Filistin'e destek vermeye devam etti.







Birçokları Celtic taraftarının, Filistin'e olan desteğini yeni öğrendi ama tribünlerde İsrail'e karşı protestolar 2016 yılına kadar uzanıyor.

Sadece İskoçya'nın değil, Avrupa'nın en renkli en etkileyici taraftarı olan Katolik Celtic taraftarı, Protestan Rangers taraftarları arasındaki büyük rekabetle tanınıyorlar.

Neden Celtic taraftarı, inadına Filistin'i destekliyor? Güzel bir araştırma konusu aslında.

Celtic taraftarı, Türkiye dahil, birçok Müslüman ülkesi kulüp taraftarlarından daha çok Filistin'i destekliyorlar.

Organizeler ve protestolarına sadık kalıyorlar! UEFA'nın kulübe ceza kesmesine ve taraftarların kombinelerinin iptal edilmesine rağmen Filistin'e desteğe devam etmeleri alkışı ve saygıyı fazlasıyla hak ediyor.

Ne de olsa William Wallace'ın (Cesur Yürek) torunları onlar!







EN İYİ TÜRK LEZZETLERİ

Ünlü seyahat rehberi TasteAtlas, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle Türk lezzetlerinin enlerini sıraladı.

Önce Türk mutfağıyla ilgili şu yorum paylaşıldı:

"Türk mutfağı, yüzyıllarca süren kültürel etkileşimler ve bölgesel etkilerle şekillenen lezzet ve dokuların çeşitli bir karışımıdır. Öncelikle Akdeniz, Balkan, Ortadoğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa mutfaklarının kaynaşması ve rafine edilmesi olarak tanımlanabilecek Osmanlı mutfağının mirasıdır."

Bu tanıma itirazı olan yoktur herhalde.

Ünlü seyahat rehberi sonra en iyi yemek, içecek, tatlı ve ürünler diye dört kategoride ilk üçe giren lezzetlerle ilgili paylaşım yaptı.

En İyi Yemek: 1- Mantı, 2- Cağ Kebabı, 3- Döner.

En İyi Ürün: 1- Kaymak, 2- Antep fıstığı, 3- Zahter.

En İyi İçecek: 1- Salep, 2- Türk kahvesi, 3- Ayran.

En İyi Tatlı: 1- Dondurma, 2- Künefe, 3- Gaziantep baklavası.

Bu lezzetlerin hepsi ayrı güzel ama en iyi yemekler arasına İskender Kebabı, Sarma, Hünkarbeğendi, Kokoreç, Ciğer Sarma vs. girebilirdi. İçeceklerin arasında şalgam suyu ve çay da olabilirdi.

Dondurmadan önce kabak tatlısı, tavukgöğsü listeye girmeliydi.

Bence dört kategori ve sadece ilk üçünü açıklamak Türk mutfağına haksızlık olmuş. Çorbalar ve zeytinyağlılar diye iki kategori daha olmalıydı ve ilk beş açıklanmalıydı.

Gerçekten çok zengin bir mutfağımız var.

Tatlı ve çorbalarımız bile birçok ülkenin mutfağının toplamından daha fazla lezzete sahip.







DOLARCI İLLER!

2022 sonunda toplam mevduat hacminin yüzde 43,6'sını oluşturan döviz tevdiat hesaplarının payı bu yıl dokuz ayda 5,4 puan düşerek eylül sonu itibarıyla yüzde 38,2 düzeyine geriledi.

Bu güzel haber! Birikimler dolardan uzaklaştıkça Türk lirasının değeri artar.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre; Türk Lirası mevduatında en zengin şehir İstanbul.

İstanbul, 3 trilyon 384,9 milyar lira ile toplam TL mevduatının yüzde 44,3'üne sahip.

Peki, dolarda durum ne?

Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il eylül sonu itibarıyla yüzde 48,9'la Aksaray. Bu ili yüzde 46,4'le Nevşehir ve Kırşehir izliyor. Yüzde 46,2 ile Yozgat dördüncü, yüzde 45,4'le Kütahya beşinci sırada yer alıyor.

Turist yoğunluğu bakımından Nevşehir'i anlarım ama Aksaray, Yozgat ve Kütahya'da neden dolara bu kadar yüksek yatırım var acaba?

Gurbetçilerin dövizleri bu illerde mi yoğunlaştı?

Muhafazakâr ve milliyetçi İç Anadolu birikim tercihini dolardan yana kullanmış gibi gözüküyor!







CEP TELEFONU SPERM AZALTIYOR MU?

İsviçre-Cenevre Üniversitesi'nden yapılan araştırmaya göre cep telefonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonun sperm kalitesini etkilediği ortaya çıkarıldı.

Günde 20 kereden fazla telefon kullanan erkeklerin sperm sayısında, haftada bir kereden fazla telefon kullanmayanlara kıyasla yüzde 21'lik bir azalma görüldü.

Sperm yoğunluğunda ise yüzde 30'luk bir azalma tespit edildi.

Erkekler mesajı aldınız herhalde!

Sperm sayısını ve kalitesini düşüren cep telefonlarının kim bilir başka ne zararları var?

Örneğin hızla artan miyopluğun baş sorumlusu da onlar!

Araştırmalar yapıldıkça öğreniyoruz işte.

Telefonu mümkün olduğu kadar az kullanmak da fayda var diyeceğim ama hayatımız telefon oldu!







YİNE Mİ IPHONE?

İngiltere'de Justin Gutmann isimli bir vatandaş, yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısı adına dünyaca ünlü şirkete dava açtı.

Gutmann, Apple'ın bazı telefon modellerinde pillerle ilgili sorunları yazılım güncellemeleriyle 'kısarak' gizlediğini ve performansı sınırlayan bir güç yönetimi aracı kurduğunu savundu.

Ve Apple'dan toplam 1.6 milyar dolar tazminat talep ediyor.

Ancak Apple, davanın "asılsız" olduğunu ve kullanıcılarına ücretsiz pil değişimi sunduğu az sayıda iPhone 6S modeli dışında iPhone'lardaki pillerin arızalı olduğunu reddettiğini söyledi.

Şirket davayı düşürmeye çalışsa da Rekabet Temyiz Mahkemesi, davanın devam etmesi yönünde karar verdi.

Daha önce şirketin telefonları kasıtlı yavaşlattığı ispatlanmıştı.

Başka telefon markaları da bunu yapıyor. Satışı artırmanın klasik yöntemi bu!

Telefon teknolojisinde yenilik konusunda tıkanma meydana geldiği için mevcut kullanılan telefonları yavaşlatmak gibi yöntemlere başvurdular!

Telefonların uzun ömürlü olmaması da şaşırtıcı değil! Uzun ömürlü telefon üretip karlarını mı düşürsünler?

Bu tarz davalar Türkiye'de de açılmalı!