Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık Genel Başkanlık görevini Özgür Özel'e devrettiği kurultaya dair tartışmalar sürüyor...

Gazeteci Şaban Sevinç, ilk turda Özel'den az oy alan Kılıçdaroğlu'na çekilmesi tavsiye edildiğini yazdı. Hatta ikinci tura girmezse onursal başkan ilan edileceği sözü verilmiş.

O anlarla ilgili görüntülerde danışman olduğu iddia edilen İmambakır Üküş'ün Kılıçdaroğlu'na "Hayır, izin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz, kaybedeceğiz" dediği duyuluyor.

Üküş'ün ismi daha önce Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasındaki gizli protokolde gündeme gelmişti.

Görüntülerde Üküş resmen Kılıçdaroğlu'na bağırıp çağırıyor ve daha kötüsü "İzin vermiyorum" diyor.

Gamze Akkuş İlgezdi ve Neslihan Hancıoğlu da ağlamışlar ve "Çekilmeyin, vuruşa vuruşa kaybedelim" demişler, bunun üzerine Kemal Bey fikrini değiştirmiş.

Üküş bağırınca bile korkup kendini rezil edecek bir kararı alan Kılıçdaroğlu kazara seçim kazansaydı vay Türkiye'nin haline!

Kılıçdaroğlu iyi ki çekilmemiş ve kendini rezil etmiş. Çünkü onursal başkan olarak anılıp saygı görmeyi hak etmeyecek her şeyi yaptı!

Hayır, 13 yılda hiçbir seçimi kazanamamasından bahsetmiyorum. Seçim kazanacak bir vizyonu ve liderlik duruşu yoktu zaten.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğinde CHP'liler uyanmalıydı ama Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına inanmaya devam ettiler!

Kılıçdaroğlu, CHP'de ne kadar Kemalist varsa partiden uzaklaştırdı. Atatürk'ün partisini PKK yandaşı HDP'ye yakın bir siyasi çizgiye yöneltti. Atatürk düşmanı sağcıları bile itinayla bulup partiye yerleştirdi.

Sanki 'Dersimli Kemal', Kemalist CHP'den intikam alıyordu!

Biz bunları eleştirdiğimizde linç yiyorduk, "Yandaş" ilan ediliyorduk ama CHP'liler gerçekleri görmek istemediler. Kılıçdaroğlu için özünde Kemalist olanları bile harcadılar!







ÖZEL'LE OLUR MU?

Altılı Masa'da yaşanan rezillikler, Kılıçdaroğlu'nun kendini aday gösterip kaybetmesi, AK Parti'ye ihanet eden siyaset hayatı bitmiş sağcı liderlere vekillikler hediye etmesi vs.

CHP'liler sonunda Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü görebildi!

Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile ittifak yaparken "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyeceğiz" sözü vermesi bile CHP'yi ne hale soktuğunu özetlemeye yeter.

CHP'yi Atatürk'ün ilkelerini bile sahip çıkmaktan şüphe edilecek bir partiye dönüştürdü.

Yerine geçen Özgür Özel bile seçimi kazanmak için Selahattin Demirtaş'a selam yollamak zorunda kaldı.

Özel ile bir şeylerin değişeceğine inananlar var mı?

TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle tüm kesimlerden tepki gören Sezgin Tanrıkulu'nu CHP'nin A Takımı'na ekleyen Özel'den umutlu olan var mı?

CHP, PKK destekçisi HDP'li kadrodan ve Atatürk düşmanlarından temizlenmediği sürece değişemez!

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DENEMEK İÇİN TOKAT!

Eskişehir'de emekli iki çocuk babası İlhan Önder, 30 Ekim'de Odunpazarı'ndaki Protestan kilisesine gitti. Ve ayin sırasında kilise pastörü Artun Tokatlı'ya tokat attı.

Cemaat tarafından yakalanıp, polise teslim edilen Önder kendini şöyle savundu:







"Artun kötülük yapanları Hıristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söyledi. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için tokat attım."

Dünün en komik haberi buydu galiba.

Neyin kafası bu? Adam tertemiz delirmiş galiba!

Pastörün soyadının 'Tokatlı' olup tokat yemesi de enteresan.

Bu arada bu nasıl kilise böyle? Muhtarın binasını mı kilise yapmışlar?

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KONUTTA SPEKÜLATİF FİYATLAMAYA DARBE!

Sektörün en çok bilinen üç ilan sitesinde 'satılık konut' kategorisindeki ilan sayısı 15 bine düştü.

Yine bu sitelerdeki tüm emlak ilanları ve kiralıklarla düşüşün 25 bini aştığı belirtiliyor.

Bunun nedeni ise sahte ilanlarla dolandırıcılığı ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan düzenlemenin 1 Kasım'da uygulamaya girmesi.







Düzenlemeye göre mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek.

Ceza ilan sitesine, şahıslara ya da emlak ofisine uygulanabilecek.

Daha önce de bu soruna değinmiştim, bazı emlakçılar ve gayrimenkul sahipleri, özellikle satılık konut kategorisinde bulundukları semtte fiyatların yüksekte kalması için değerinden çok yüksekte fiyatlarda satış ya da kira ilanı yayınlıyorlar.

Bir mahallede birkaç konutta bu yapıldığında fiyatlar olması gerekenden yüksek gözüküyor. Çünkü o mahalledeki evi için ilan girecek olan kişinin ilk yaptığı şey; diğer konutların fiyatına bakmak oluyor. Ve bu böyle zincirleme devam ediyor.

İşte bu tarz önlemlerle stokçular, manipülasyon yapanların önüne geçilir.

Ticaret Bakanlığı'nı kutlarım.

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TELEFONDA ŞİFRE TUTMAK RİSK!

Denizli'de Mehmet Demir adlı vatandaş, yeni telefon almak için takas ettiği telefonundaki kişisel bilgilerini silmeyi unutmuş.

Hackerlar da Demir'in kimlik bilgilerini, banka ve internet bankacılığı şifrelerini ele geçirerek telefon numarasını kopyalamışlar.

Demir'in bilgileri kullanılarak dört farklı bankadan para çekmişler. Demir, şu an yaklaşık 1 milyon liralık borçla ve 15 farklı icra dosyası ile karşı karşıya.







Demir eşinden de boşanmış.

Demir bunların başına geleceğini bilseydi eminim telefonunu kırardı ama takas yapmazdı!

Günümüzde o kadar çok kartımız, hesabımız var ki, zamanla bu şifreler karışıyor ve unutuluyor.

Ve bazıları şifre bilgilerini telefonuna kaydediyor.

Telefonu tamire verirken bile dikkatli olunmalı.

Kimlik, hesap ve şifre bilgilerinizi silseniz bile geri yüklemeyi başaranlar var.

Yeni telefona geçerken eski telefonunuzu kırıp atmak ya da saklamak en garanti yöntem bence.

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Altyazı

"Ölüler sadece bir şeyi bilirler; yaşamak daha iyidir." (Full Metal Jacket)

