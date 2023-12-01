Fransa'da hükümet tüm plajlarda, halka açık parklarda, ormanlarda ve okul yakınlarında sigara içmenin yasaklanacağını açıkladı.

Ayrıca, gençler arasında popüler olan, 'puff' da denen elektronik sigaralar da yasaklanacak.

Amaçları 2032 yılına kadar 'Tütünsüz ilk nesil' oluşturmak.

Acilen Türkiye'de de ormanlarda ve plajlarda sigara içmek yasaklanmalı.







Plajlar adeta sigara izmariti çöplüğü gibi.

Orman yangınlarının nedenlerinden biri de söndürülmeden atılan sigara izmaritleri!

Örneğin Yeni Zelanda'da 2024 Ocak ayında yürürlüğe girecek yasa ile 1 Ocak 2009'dan sonra doğan insanlara sigara satışı tamamen yasaklanacak.

Türkiye'de birçok yasak devreye girdi ama bizim de 'Tütünsüz ilk nesil' hedefimiz olmalı.

Nihai hedefin adı konmalı ki, yasakları uygulama motivasyonu artsın.

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METALLICA'NIN ARABİSTAN KONSERİ

Suudi Arabistan'da bir ilk yaşanacak.

Dünyaca ünlü heavy metal müzik grubu Metallica, başkent Riyad'da konser verecek.

Bence bu konser Metallica için para odaklı küçük ama Arabistan için sembolik anlamda büyük bir adım olacak.

Alkolsüz, muhafazakâr bir Metallica konseri nasıl olacak acaba?







Muhammed Bin Selman, başta kadınlara olmak üzere sosyal hayatta tanıdığı özgürlükler ve reform hamlelerinden sonra petrole endeksli ekonomisini Katar gibi turizm odaklı geliştirmeye çalışıyor.

Ronaldo, Neymar transferleri... 2034 Dünya Kupası'nın Arabistan'da düzenlenecek olması... Mega şehir Neom projesi vs. Selman, 'soft power'ı(yumuşak güç) da devreye sokarak ülkesini petrolsüz geleceğe hazırlıyor.

Türkiye'de laiklik tartışmaları olduğunda laik kesim, muhafazakârlara genelde "Hadi yallah Arabistan'a" derdi. Artık bu söz havada kalır!

Metallica, Riyad'da konser vermeye hazırlanırken bizde ise son dönemde bazı valilerin sürpriz kararlarıyla konserler, festivaller iptal edildi!

Hiç turizm ülkesinde konser iptal edilir mi?

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250 TL VERMEMEK İÇİN!

Şanlıurfa'da Haliliye ilçesinde lüks aracının bagajına oturan kişilerin televizyonu kucağında taşıması gündem oldu.

65 inç TV arabaya girmezse nakliye aracı tutarsınız değil mi?







Böyle insan hayatı da riske atılmaz.

Lüks araç kullanacak ve 40- 50 bin TL'ye televizyon alacak para var ama nakliyeciye verecek 250 TL yok öyle mi?

Böyle cimri olunca zengin olunuyor galiba! Ama böyle de vizyonsuz zengin olunmaz ki!

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GARANTİCİ CANER!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da top koşturan Caner Erkin, teknik direktörü Turan ve Emre Belözoğlu gibi meslektaşının 'yüksek kârlı gizli fon' vaadiyle dolandırılması hakkında konuştu:







"Hepsinin adına çok üzgünüm. Ben yatırımlarımı daha çok kira getirisi olan yerler için seçiyorum. Sonuçta parayı kolay kazanmıyoruz, ter döküyoruz. Benim yatırımlarım daha çok gayrimenkul üzerine oluyor. Riskli yatırımlardan uzak duruyorum." Gayrimenkul Türklerin en sevdiği klasik ama güvenli bir yatırım aracı.

Türkiye'de dönem dönem emlak balonu patlayacak, evler ucuzlayacak diye söylentiler çıkıyor. Yaşım 50 oldu, o balonun patladığını hiç görmedim! O yüzden Caner gibi gayrimenkule yatırım yapanlar hep kazanıyor.

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KARADENİZ GAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) eylül ayına ilişkin 'Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'nu yayınladı. Raporla birlikte ilk defa grafiklerde Karadeniz gazı da gözüktü.

Bu rutin bir ekonomi haberi değil! 9 Temmuz 2017 tarihinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Petrol Kongresi'nde "Denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Karadeniz bölgesine bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz... Bu alanda da kendi mühendisimiz, gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun neticesi noktasında önemli adımlar atacağız" demişti.

Yani her şey hayal etmekle başlamıştı. O dönem muhalefet partileri doğal gaz aramalarıyla ilgili "Bulamazlar" diye dalga geçiyorlardı.

Sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de doğalgazın bulunduğunun müjdesini verince muhalefet liderleri "Bulsalar da çıkaramazlar" diyorlardı.







Doğal gaz çıkarılmaya başlandığında ise "O gaz çıkarmaya değecek mi?" dediler.

İşte tabloyu görüyorsunuz.

EPDK verilerine göre Türkiye, eylül ayında 110,6 milyon metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdi. Bir önceki yılın aynı döneminde 30 milyon metreküp üretim gerçekleşmişti.

Yani yıllık bazda tam yüzde 267 oranında artış söz konusu. Ağustos 2023'te ise üretim 34 milyon metreküp olmuştu.

Ocak-Eylül dönemindeki toplam üretim ise 415 milyon metreküpe ulaştı.







NEDEN YIPRATILDI?

Eylül ayında yaşanan bu artışın kaynağı ise Karadeniz gazı! Zonguldak tesisinin (Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi) şebekeye katkısı tam 74.7 milyon metreküp.

Yani üretimin yüzde 69'dan fazlası Erdoğan'ın direktifleriyle Albayrak'ın arama çalışmalarını başlattığı Karadeniz'den (Zonguldak) geliyor!

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi yaklaşık 60 milyar metreküp!

Karadeniz'de bulunan doğal gazın toplam rezervi 710 milyar metreküp!

Ve bu daha başlangıç!

Karadeniz'de daha çok doğal gaz bulacağız inşallah.

Akdeniz'de ise doğal gaz ararken küresel güçlerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz.

Hamas-İsrail çatışmalarından sonra Amerikan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve filosu, Doğu Akdeniz'e yönlendirilmişti.

Bu dev uçak gemisi nereye demir attı dersiniz?

Türkiye'nin sondaj gemisi Abdulhamit Han'ın birkaç mil açığına!

Ortadoğu'da bütün çatışma ve savaşların arkasında hep enerji kaynakları var! Albayrak'ın başlattığı doğal gaz ve petrol arama çalışmalarından sonra küresel çaplı algı oyunlarıyla nasıl yıpratıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz! Türkiye'nin ithal enerjinin faturası: 80,5 milyar dolar! Bu faturanın ana kalemleri doğal gaz ve petrolü yerli kaynaklarımızla karşılarsak Türkiye'yi kimse tutamaz!

Enflasyon düşer, milli gelir artar vs. En önemlisi hiçbir devlet doğal gazını, petrolünü keserim diyemez! Güçlü ve bağımsız Türkiye için önce enerjide bağımsız olmalıyız.