Dilan-Engin Polat çifti ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerin kara para aklama davaları... Seçil Erzan ve ona parayı kaptıran ünlü futbolcular vs... Son dönemde ülkece dolandırıcılık haberlerine doyduk... Haftalardır bu olayları konuşuyoruz.

Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi futbol starlarının milyon dolarları elden teslim etmeleri... Karşılığında not defterinden kopartılmış kağıt parçalarına 'para teslim' edildi gibi notlar almaları... Bir koyup üç alacaklarını düşünmeleri... Hepsine hayret ediyoruz!

Dilan-Engin Polat çifti ve Bahar- Nihal Candan kardeşler ve Seçil Erzan'ın insanları nasıl böyle dalga geçer gibi dolandırdıklarını şaşkınlıkla okuyoruz.









AKIL TUTULMASI

Peki, bu insanlar nasıl böylesine büyük akıl tutulması yaşıyorlar?

Bu sorunun cevabı Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcısı olarak bilinen Sülün Osman'ın yıllar önce mahkemede verdiği ifadede gizli. O ifade, bugünlerde sosyal medyada yeniden gündem oldu...

Dolmabahçe Saat Kulesi'ne bakarak saatini ayarlayan bir vatandaşa Saat Kulesi'ni satan... Taksim Meydanı'nın kendisine ait olduğunu söyleyip gelenden geçenden para toplamayı başaran... Ve en son Galata Kulesi'ni satarken yakalanan Sülün Osman'ın işte mahkemede verdiği o meşhur ifadeden bir bölüm:

"On tane bilezikle geliyorum adamın önüne akşam vakti. Kuyumcunun kapısındayız.

Bilezikleri bozdurmam gerektiğini, o an nöbetçi eczaneye gidip hastaneden istedikleri ilaçları almamın şart olduğunu söylüyorum falan.

Hakiki olsalar bileziklerin fiyatı bin lira. Diyorum ki 300 liraya ihtiyacım var. Paranın gerisi umurumda değil, yeter ki karım ameliyat masasında kalmasın... Adam sabah kuyumcuya gidip bilezikleri bin liraya bozdurabileceğini ve birkaç saat içinde havadan 700 lira kazanacağını düşünüyor. 300 lirayı verip alıyor bilezikleri.

Be adam bin liralık bileziği 300 liraya almayı düşünürken aklında ne vardı. Gayet açık ki, beni dolandırmayı planlamıştı.

Ben hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım. Yani bana yaklaşma sebepleri beni dolandırmaktı...

Kusura bakma hakim bey. Memlekette Galata Köprüsü'nü satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu köprüyü satarım."







'AZA TAMAH ETMEDİLER'

Seçil Erzan ilk ifadesinde ne diyordu: "Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu."

Dolandırılma hikâyelerinin nedenleri hep aynıdır... Kurbanların hedefi hep kısa yoldan zengin olmak. Paradan para kazanmak. Az verip çok kazanmak.

Kendini zeki sanmak. Genelde de ava giderken avlanıyorlar.

Seçil Erzan olayında dolandırılanlar da suçlu olabilirler! Vergi kaçırmak, para işlerinde kanunlara aykırı hareket vs. bunlar da dava açma nedenleri aslında.

***



AŞIRI HIZ YAPANIN ARACI ALINACAK!

Avusturya'da aşırı hız yapan kişilerin araçlarına yönelik yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan düzenlemede sona gelindi. Böylece alınan kararla Mart 2024'ten itibaren aşırı hız yapan kişilerin araçlarına el konulacak. Ve açık artırmada satılacak. Elde edilen gelir de kamu yararına kullanılacak. Örneğin şehir içi hız sınırı saatte 80 km, 60 km hızla aşılırsa, 140 km gibi aşırı hız yapılırsa araca hemen el konulacak. Düşünsenize bu cezanın Türkiye'de uygulandığını!







Aşırı hız yapan sürücülerin araçlarına el konulup satıldığını... Başta ortalık karışırdı ama sonra da alışırdık herhalde.

Düzeni sağlamak için yasalar, kurallar çok önemli. Tabii asıl önemli olan o yasaları uygulamak!

***



USTA BİR MANİPÜLATÖRDÜ!

'The Crown'ın 6. sezonunun ilk kısmı yayında. İlk dört bölüm Galler Prensesi Diana'nın 31 Ağustos 1997'de 36 yaşındayken erkek arkadaşı Dodi El Fayed'le birlikte trafik kazasında ölmesine yol açan olayları ele alıyor.

Kral III. Charles'ın ilk eşi Diana'nın trajik hayatı çok konuşuldu, tartışıldı. İnsanlarda Diana'ya karşı büyük sempati ve sevgi var. İngilizler onu "Halkın Prensesi" gibi görüyor. Dizide de Prenses Diana çok pozitif anlatılıyor, hatalarına ve kötü özelliklerine çok az değiniliyor.

Oysa evliliğin bitmesinde Charles kadar Diana'nın da hataları var.







İşte bu noktada Prenses Diana ile hayatının son döneminde yakın bir arkadaşlık ilişkisi olan ve o dönemde Daily Mirror'ın genel yayın yönetmenliğini üstlenen Piers Morgan, şu açıklamada bulundu: "The Crown, melek gibi Diana'nın acınası bir şekilde sömürüldüğünü gösteriyor. Fakat ben onun da ikiyüzlü bir şeytan olabildiğini biliyorum. Konu aşk hayatını ve medyayı istismar etmeye geldiğinde usta bir manipülatördü."

Ve Diana'nın Dodi El Fayed'ın yatında çekilen o meşhur fotoğrafın baş mimarı olduğunu, bir fotoğrafçıyı aradığını söyledi.

Ve delil olarak da Daily Mirror'ın kardeş gazetesi Sunday Mirror'ın fotoğrafları, Jason Fraser'dan aldığını açıkladı.

Yani Diana sanıldığı ve filmlerde, belgesellerde anlatıldığı kadar da masum biri değil.

İnsanlar peri masallarını sevdiği için Diana'nın hayatı da trajik bir peri masalı gibi yansıtılıyor.

***



ELEKTRİKLİ ARAÇTA REKOR

Avrupa'da 2023'ün ilk 10 ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 48.3 artışla 1 milyon 774 bine ulaştı. Otomobil piyasasında elektrikli otomobillerin payı da geçtiğimiz seneki yüzde 11.7'den bu sene yüzde 14,6'ya yükseldi. Türkiye'de ise aynı dönemde elektrikli otomobil satışları ise tam yüzde 784 artarak 43 bin 682 adede ulaştı. Geçtiğimiz sene elektrikli otomobilin payı sadece yüzde 1.1 iken bu sene 5 kat artarak yüzde 5.83'e ulaştı. Muazzam bir artış. Üstelik Avrupa'da elektrikli araç satışlarında birçok ülke önemli teşviklerde bulunuyor.







Ama şu önemli detayı da belirtmek lazım; Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı yüzde 14.6, Türkiye'de ise yeni yüzde 6'ya ulaştı.

Yani bizde piyasa geç açıldı ama ilerleyiş hızlı oldu.

Son akaryakıt zamlarından sonra Türkiye'de elektrikli araçlara ilgi daha da arttı. Evinde şarj edebilenler için elektrikli araç sahibi olmak büyük tasarruf demek.

Aslında şu an birçok insan bekle gör politikası izliyor.

Asıl merak edilen batarya ömrü ve şarj süresi. Şehir içi trafikte elektrikli araç büyük avantaj ama şehir dışı uzun yolculuklarda şarj bekleme süresi yolculuğu uzatıyor.

O yüzden elektrikli araçları ilk alanların yaşadıkları deneyimler, geri dönüşler satışları büyük oranda etkileyebilir.