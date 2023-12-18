Birleşik Krallık'ta yakın zamanda yürürlüğe giren Çevrim içi Güvenlik Yasası, sosyal medya platform sağlayıcılarına zararlı içerikleri kaldırması yükümlülüğünü veriyor.

Yasa bu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketlerin gözünün yaşına bakmıyor. Şirketlerin gelirlerinin yüzde 10'u kadar ceza verilebiliyor.

Türkiye'de bu tarz yasaların çıkmasını istediğinizde bazıları sizi hemen 'yasakçı' ilan ediyor!

İngiliz hükümeti ise yeni yasayı da hafif bulmuş olsa gerek daha sert tedbirler almanın eşiğinde!

The Guardian gazetesi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın 16 yaşın altındaki gençleri korumak amacıyla sosyal medya erişimlerini sınırlamayı düşündüğünü yazdı.

Çocukların sosyal medyayı kullanırken maruz kaldıkları riskleri araştırmak için yeni yılda müzakerelerin başlatılacağı konuşuluyor.

The Guardian'ın haber kaynağı; hükümet çevrelerinde 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklayacak düzenlemenin konuşulduğunu bildiriyor.

Öte yandan bir hükümet sözcüsü "Belirli bir konuyu ele almak yerine ebeveynleri güçlendirmenin yollarını arıyoruz" dedi.

Uzmanlar ise en son Meta'nın yakın zamanda şifreli mesajlaşmayı uygulamaya koymasının yol açacağı tehlikelere karşı ebeveynleri uyardı.

Yeni uygulamada kullanıcılar birbirlerine gönderdikleri mesajları tekrar göremiyorlar. Bu da çocuk istismarcılarının veya diğer suçluların zararlı paylaşım yapmalarına olanak tanıyabiliyor!

Türkiye'de bu tehlikeden bahseden var mı? Farkında mısınız? Sapıklar, çocuklarımıza bir kere gözüken sonra silinen mesajlar atabilecekler!







HEMEN ŞİMDİ TELİF YASASI!

İnternet ve sosyal medya devleri dünyada hem çocukları zehirliyor hem de medyanın reklam gelirlerine çöküyorlar!

Medyayı parasız bırakıp haberciliği bitiriyorlar. Tüm dünyada gazeteler, internet ve sosyal medya devleri yüzünden kapanıyor!

Medya çalışamazsa çocuklarımızı tehdit eden tehlikelerin haberleri de yapılamaz!

Kamunun yararına çalışan medyanın gelirini dolayısıyla gücünü kaybetmesi, sosyal medya devlerine ve bu platformlarda kara para aklayan, halkı dolandıran fenomenlerin işine geliyor!

Avusturalya, Kanada, İngiltere gibi ülkeler, çıkardıkları yasalarla Google, Meta gibi dev şirketlere kullandıkları haber içerikleri için telif ücretini ödemeye mecbur tuttu.

İşte bu yüzden sık sık Dijital Telif Yasası ve çocukları sosyal medyanın zararlarından koruyacak yasaların çıkması gerektiğini yazıyoruz!

Halkın haber alabilmesi, toplumun sorun ve isteklerinin özgürce konuşulabilmesi için 'Dördüncü Kuvvet' olan medyanın ayakta kalması gerekiyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun Dijital Telif Yasası çalışmalarına bütün siyasi partiler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da destek olmalı.

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KAHVENİN ELEKTRİĞİNİ ALIN!



Kahve hakkında sanki kuantum fiziğinden bahsediyormuş gibi bilmişlik taslayanları sevmem.

Korkarım bugün kahve gurularının belki de hiç bilmedikleri bir araştırmadan bahsedeceğim.

Washington Post'un haberine göre ABD'de Oregon Üniversitesi'nde kahveler üzerinde deneyler yapan bir ekip, nemin kahve telvesi üzerindeki yük miktarını değiştirdiğini keşfetti.







Bu yük kahve öğütürken çekirdeklerin üzerinde ortaya çıkan statik elektrik aslında.

Bu elektik dağılmaya ve kahvenin lezzetinin azalmasına neden oluyor.

İşte bilim insanları kahveyi öğütmeden önce biraz su püskürtmenin elektriklenmeyi tamamen bastırabileceğini keşfetti.

Elektriği azaltmak ayrıca kahvenin topaklanmasını da önlüyor. Kahve çekirdeğini öğütürken içine biraz su damlatın!

Böylece espresso demlenirken su tüm kahve telvesine eşit olarak dağılabiliyor ve bu da kahvenin lezzetini üst seviyeye çıkarıyor.

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POLİS YASALARI UYGULAMAZSA...



İstanbul-İstiklal Caddesi'nde Pitbull cinsi iki köpeği ağızlıkları olmadan gezdiren Cennet H. (19) ile Metin Y.'ye (30) Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 66 bin 798 lira para cezası kesildi.

Köpekler de Beyoğlu Belediye'sine teslim edildi.

Polislerimizi canı gönülden kutluyorum. Çünkü onlar kanunu uyguladılar.







Beşiktaş merkezde oturuyorum. Hemen her gün Pitbull gibi tehlikeli cins köpekleri ağızlıksız, hatta tasmasız dolaştıranlar görüyorum.

Polis ve bekçilerin ağızlıksız pitbull dolaştıranlara aldırış etmediklerine bazen şahit oluyorum.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'ndaki meslektaşlarını örnek almalı!

Ayrıca Beşiktaş-Nüzhetiye Caddesi'nde hafta sonu geceleri gürültü kirliliğine neden olan otomobiller defalarca şikayet edilmesine rağmen polis ve bekçilerin yasaları uygulamadığını görüyoruz.

Yasalar vatandaşın huzuru için çıkarılıyor!

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NURGÜL YEŞİLÇAY HAKLI MI?



Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat Özer'i hayranı olduğu Athena grubunun konserine götürmüş.

Osman Nejat, konser sonrası Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerle tanışmak için kulise gitmiş.

Yeşilçay'ın iddiasına göre bu kulis görüşmesi Gökhan Özoğuz'un tavırları nedeniyle kötü geçmiş!

İşte Yeşilçay'ın kulis ziyareti sonrası paylaşımı:

"Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü Athena'yı seviyor! Kulise gidiyoruz tebrik için, Gökhan'da bir afra bir tafra... Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan bir o kadar tatlıydı. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin."







Kuliste ne yaşandığını bilmiyoruz.

Gökhan, Yeşilçay ve oğlunun beklediği ilgi, alakayı göstermemiş olabilir!

Şarkıcılar sahnede bütün enerjilerini harcadıkları için konserden sonra yorgun oluyorlar. Bu yüzden kulis buluşmaları hayranların beklediği gibi gelişmez.

Bu durum Nurgül Yeşilçay için de geçerli.

Acaba ünlü oyuncu, yorucu dizi çekimlerinin ardından sete gelen arkadaşlarının çocuklarını güle oynaya karşılıyor mu?

Hiç çok yorgun olup kimseyle konuşmak istemediği günler olmadı mı?

Gökhan kulise kabul etmiş Nurgül ve oğlunu, daha ne yapabilir ki?

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Altyazı



"Burada kendimizi mahvetmek, kalplerimizi kırmak, yanlış insanları sevmek ve ölmek için bulunuyoruz" (Moonstruck)