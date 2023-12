Geleneksel yemek tariflerini öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı.

Listede sekiz Türk yemeğinin yer almasıyla gururlandık.

100 yemek arasında tombik döner 89., hünkar beğendi 77., mercimek çorbası 72., Adana kebap 70., döner kebap 60., mantı 38. sırada ve İskender kebap 37. sırada yer aldı.

En yüksek oy alan Türk yemeği ise Cağ kebap oldu ve listeye 20. sıradan girdi.

Sekiz yemeğin et ağırlıklı olması şaşırtıcı değil lakin bu listeye girmeyi hak eden bazı sebze yemeklerimiz de var.







Listede birinci seçilen yemek ise Brezilya'dan Picanha oldu.

Brezilya'da özellikle popüler ve çok değerli olan taze kesilmiş bir sığır eti olan Picanha, önce ızgara yapılır, ardından bir şişten dilimlenir.

Bu kesim ette çok az yağ tutar, bu nedenle sertleşmemesi için mükemmel şekilde pişirilmelidir.

Yani etin kalitesi kadar pişirmedeki ustalık da önemlidir.







İkinci sırada ise Malezya'dan Roti Canai'in seçilmesi sürpriz oldu.

Malezyalıların genellikle kahvaltıda yediği, tercihe göre arasına et, soğan ve sebzeler de konulan Roti Canai, yemek değil bildiğiniz ekmek! Malezya usulü 'yağlı sac ekmeği' de diyebilirsiniz.

Herkesin damak tadı, her jürinin de tercihi farklı olabiliyor.

Beni bu listede en çok üzen ise kokoreçin, 79'uncu sıradan 'Kokoretsi' ismiyle Yunan lezzeti olarak listeye girmesi.

Yunanistan 400 yıl Osmanlı hegemonyası altında var oldu.

Bu uzun süre içerisinde Yunan ve Osmanlı yemekleri arasında büyük geçişler yaşandı.

Birçok yemeğimiz ortak.

Aslında Yunanistan'ın sahiplendiği kokoreç, cacık, yaprak sarma, fava gibi yemekler ortak lezzet ilan edilmeli! Eğer bu olmuyorsa, Türkler de bu yemekleri Yunanlılar kadar sahiplenmeli!

***



'TİTANİK'TEKİ BOY HİLESİ!

Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştıkları 'Titanik' filmi bu kez yönetmeni James Cameron'ın yaptığı itirafla gündemde.

1997 yapımı film çekim aşamasında o dönem için rekor sayılan 200 milyon dolarlık bütçesiyle tartışma yaratmıştı!

Hem yapımcı şirket hem de Cameron büyük bir risk almıştı!







Çekim aşamasında "Filmde yeni ne anlatılıyor! Titanik sonunda batmıyor mu?" diye dalga geçenler olmuştu.

Ve yıllar sonra Cameron, geminin devasa gözükmesi ve maliyetiyle bütçeyi aşan sette tasarruf etmek için bir hile yaptığını itiraf etti.

"Setimiz büyük görünsün diye sadece kısa boylu figüranlara rol verdik" diyen yönetmen, daha büyük bir gemi yapımına para harcamak zorunda kalmadıkları için kâr ettiklerini de ekledi:

"Boyu 1.72'nin üzerinde olanlara rol vermedik. Oyuncu seçiminden fazladan bir milyon dolar kazanmış olduk." Bu itiraf yönetmenliğin ne kadar zor bir iş olduğunu, sette yüzlerce insanı yönetirken aynı zamanda bütçeyi tutturmak için her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplamanız gerektiğini gösteriyor.

Filmi çekmek kolay, asıl zor olan insan, zaman ve para yönetimi!

Cameron hesap kitap işini o kadar iyi yaptı ki, 200 milyon dolara çektiği filmden tam 2 milyar 257 milyon dolar hasılat kazandı!

Ve ayrıca film 11 dalda Oscar kazandı.

***



ÇAPKINLAR DOLANDIRICI OLDU!

Dolandırıcıların Instagram hesabı çalmak için kullandıkları yöntemlerin başında kullanıcılara sahte mesajlar ve takip istekleri göndermek geliyor.

Instagram da artan dolandırıcılık olaylarına karşı "Gözden Geçir" özelliğini devreye soktu.

DonanımHaber'e göre Instagram üzerinden çok fazla Direkt Mesaj atan profillerin dolandırıcı olmasına karşı takip isteklerinin yanında artık "Gözden Geçir" butonu yer alıyor.







Bu yeni özellik, şüpheli takip isteklerine karşın kullanıcıları uyarıyor.

Ancak bu yeni özellik, önüne gelene mesaj atıp takip isteği gönderen çapkınları da filtreleyince bir anda popüler oldu!

"Gözden Geçir" özelliği, çapkınları olası dolandırıcı uyarısı ile damgalıyor artık, iyi mi?

Artık çapkınların işi daha zor!

Sistem onlara baştan dolandırıcı gözüyle bakacak!

***



OLACAK ŞEY Mİ BU?

Burası İstanbul'un Göztepe ilçesinde bulunan Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi.

İki başıboş köpek kimseye aldırış etmeden hastanenin hasta kabul bölümünde zemine uzanmış yatıyorlar.

İnsanların da köpeklere aldırış etmemesi ilginç.

Biri köpeklerin fotoğrafını çekip paylaşınca olay haber oldu.







Vatandaş köpekle uğraşmaz. Peki, hastane görevlileri de mi bu köpekleri görmedi?

Köpeklerin rahatlığına bakılırsa uzun zamandır hastaneyi mesken edinmiş de olabilirler. Kötü havalarda hastalarla birlikte içerde takılıyorlar galiba.

Köpek dostlarımızı seviyoruz. Onlar sadık ve tatlı canlılar ama hayvan sevgisi de bir yere kadar!

Hastaneler hijyen açısından en dikkat edilmesi gereken alanlar. Hastanede sokak köpeklerinin işi ne?

Böyle bir manzaraya Hindistan'da rastlarsınız! Hadi orada inekler kutsal. Bizim sokak köpekleri de mi kutsal?

***



ADAB-I MUAŞERET ZORUNLU OLSUN

Milli Eğitim Bakanlığı müfredata dokuz yeni seçmeli ders ekledi.

Dersler arasında Temel Hukuk, Adab-ı Muaşeret, Afet Bilinci ve Türk Sosyal Hayatında Aile dikkat çekiyor.

Bu dersler, orta öğretim ve lise kademelerinde okutulacak. Talep olanlara, okullarda derslikler açılacak.







Özellikle Temel Hukuk, Adab-ı Muaşeret ve Afet Bilinci derslerinin faydalı olacağına inanıyorum.

Yeni nesil nezaket ve görgü kurallarına uyma konusunda bizim kuşağın gerisindeler.

Özellikle gençler çok küfürlü ve argolu konuşuyor. Umursamaz bir şekilde yere çöp atıyorlar vs.

Bence Adab-ı Muaşeret zorunlu ders olmalı.

***



Altyazı

"Hiçbir şey kesilip atılmış bir ruh kadar tiksindirici olamaz. Bunun protezi yoktur." (Kadın Kokusu)