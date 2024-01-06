İstanbul'da ne zaman kar yağışı ihtimali ortaya çıksa hemen "Sibirya soğuğu" geliyor diye başlıklar atılıyor.

Haberlerin içeriğinde ise "Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor."

Oysa Sibirya'da ortalama ocak ayı sıcaklığı -20!

Şimdi bu başlık yanıltıcı değil mi?

Evet, anlıyorum internette bu tarz başlıklarla daha çok 'tık' alınıyor ama hava durumu konularında halkı paniğe, korkuya sevk etmeyecek başlıklar seçilmeli.

Ayrıca kar daha yere düşer düşmez "Okullar tatil edilsin" çağrıları yapılıyor. Ancak kar genelde İstanbul'un dışında tutuyor.

İstanbul'un dışında kar 30 santim olduğunda Valilik hemen kar tatili açıklıyor. Oysa Beşiktaş'ta yerde kar yok!







EKONOMİ ETKİLENİYOR

Özellikle sosyal medyada bazı meteoroloji uzmanları ve uzman olmayan bazı kişiler İstanbul'da kar yağışı gündeme gelince sırf daha çok etkileşim almak, takipçi kasmak için gerçekleşme olasılığı çok düşük varsayımlarda bulunuyorlar. İstanbul'a yağmur düştüğünde bile trafik felç olduğu için çoğu insanlar kar yağışını duyunca işlerini iptal ediyor. Birçok insan işe gitmiyor vs.

O ya da -1 derece soğuğu, Sibirya soğuğu diye öyle bir abartıyoruz ki, hayat duruyor.

İşlerin iptal edilmesi, birçok faaliyetin durmasının ekonomiye olan zararını hiç düşündünüz mü?

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SEYİRCİ SAYISI AZALDI AMA KAZANÇ ARTTI!

Box Office Türkiye verilerine göre 2023 yılında Türkiye'deki sinemalar 31 milyon 542 bin 707 seyirci ağırladı.

Seyirci sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 12,9 oranında azalmasına rağmen gişedeki toplam hasılat 2022'ye kıyasla tam yüzde 109,4 oranında artarak 2 milyar 828 milyon 132 bin 324 TL olarak kayıtlara geçti.

Düşündürücü rakamlar değil mi? Ülkedeki enflasyon, fiyat artışlarını çok net özetliyor.







Ama şu bilgi daha ilginç; 2022'de 37,30 TL olan ortalama bilet tutarı 2023'de yüzde 140 artışla 89,66 TL'ye yükseldi. Bu yükselişin mutlaka seyirci sayısının düşüşüne bir etkisi oldu. Ancak seyirci sayısı düşerken salonların geliri geçtiğimiz yıla göre tam yüzde 109,4 arttı.

Elbette geçmiş yıllara göre seyirci sayısının azalmasında bilet fiyatları kadar dijital platformlarla evde film izleme alışkanlığının gelişmesi de etkili oldu.

2023 yılında 366'sı yeni olmak üzere 492 film gösterime girdi. En çok seyredilen film ise 2 milyon 853 bin 070 seyirci ile 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' filmi oldu. Bunu 1.704.369 seyirci ile 'Oppenheimer' ve 1.610.063 seyirci ile 'Atatürk 1.' filmleri takip etti.

Rafadan Tayfa'nın çok izlenmesinde elbette ailelerin çocuklara aktivite olarak sinemaya götürmelerinin payı var.

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İNGİLİZLER DAHA İYİ TAKİP EDİYOR

Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre Konak'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'dan teklif geldi.

Büyük ihtimalle 17 yaşındaki Konak, kendisini 12 yaşındayken Batman'da keşfeden Sivasspor'a 4,6 milyon Euro kazandıracak.

The Athletic, Premier Lig ekibinin, Konak'ın gelecek hafta 18 yaşına girmesiyle birlikte transferi duyuracağını yazdı.

Bu olaydan çıkarılacak çok ders var! Hep yazıyorum Süper Lig'de ilk 11'de zorunlu oynatılan yerli oyuncu sayısı artırılmalı.







Artık İngiltere'de küme düşmemeye oynayan Brentford gibi takımları bile bizim alt ligleri takip ediyorlar. Demek ki, Brentford'ın scout ekibinin gördüğünü bizim dört büyükler görememiş ya da görmüş de Konak'a inanmamışlar.

Süper Lig'i eğer yakından takip etmiyorsanız birçoğunuz Konak'ın adını Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun'un "30 yıldır izlediğim en yetenekli oyuncu" açıklamasından sonra duydunuz.

Birkaç gün sonra da transfer haberi çıktı zaten.

Normalde Konak'ın adı çoktan medyada 'wonderkid' (harika çocuk) diye gündem olmalıydı.

Yorumcular daha ligin ilk haftalarında Konak'ı keşfetmeliydiler!

Demek ki, bizim birçok futbol yorumcusu da dört büyükler dışındaki takımları yakından takip etmiyorlar.

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BASTI MI GAZA UÇAR GİDER...

Çökertilen suç örgütlerine ait olan ultra lüks 23 otomobil, emniyetin kullanımına verilmesiyle İstanbul'un turistik noktalarında devriye gezmeye başladı.

Tahmin ettiğimiz gibi vatandaşın Porsche, Ferrai ve Bentley marka polis araçlarına ilgisi büyük.

Hatıra fotoğrafı çektirenler bile var.







Geçtiğimiz günlerde Sultanahmet Meydanı'nda da devriye gezen Ferrari marka polis otosunun videosu medyaya düştü. Bir vatandaş çektiği videoda "Vatandaşın üstüne sürüyorlar, yarış pistine çevirmişler" sözleri duyuluyor.

Videoda gördüğüm kadarıyla vatandaşın üzerine sürme gibi bir durum yok ama o kalabalıkta, otoyol olmayan bir yolda araç biraz hızlı gidiyordu.

Ee Ferrari bu yerinde durmaz, hafif gaz pedalına dokundun mu uçar!

Bence polis arkadaşlar daha dikkatli olmalılar.

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KALENİN BOYU UZASIN MI?

Futbolu bırakan İtalya'nın efsane kalecilerinden Gianluigi Buffon, kale boyutlarının günümüz futboluna uygun olmadığını ve büyütülmesi gerektiğini söyledi:

"Kalenin boyu 1875'te belirlenmişti ve muhtemelen o zamanın antropometrik değerlerine uygundu. Ama şimdi, bazı sporcular ve kaleciler düşünüldüğünde, bu üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. 30 yıl önce her 50 şutta 10 gol atılıyordu.

Bugün ise 50 şuttan 3'ünün gol olması bile fazla kabul ediliyor. İki metre boyundaki bir kaleciye uzaktan gol atmak çok daha zor."

Seri A'da 1994-1995 sezonunda oynamaya başlayan Buffon'un boyu 1,92'di ve o dönem birçok kaleciden daha uzundu. Uzun boylu olmanın da avantajını yaşadı.







Eskiden Meksika milli formasıyla 130 maça çıkan Campos gibi 1,68 boyunda kaleciler bile vardı. Ama oyun gelişmesiyle birlikte boy ortalaması da arttı.

Günümüzde ise kalecilerin boyunun en az 1,90 olması isteniyor.

Öyleyse insan boyunun günümüze göre çok daha kısa olduğu 1875 yılında yazılan kuralara uymak saçmalık.

Futbolda son dönemdeki bütün kural değişiklikleri oyunun daha keyifli olması için yapılıyor.

Kalenin enine ve boyuna 10-15 santim uzaması daha çok gol, daha çok heyecan demek.

Düşünsenize direkten dönen topların hepsi gol oluyor! Elbette her kural değişikliği önlemleri de beraberinde getirir.