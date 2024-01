TBMM Dilekçe Komisyonu'na 2023 yılında da yüzlerce ilginç başvuru yapıldı. İçlerinde en dikkat çekenler şunlar:

Evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emeklilik imkânı sunulması.

Her mahallede bir caminin nöbetçi olarak açık kalması...

Gıda israfına neden olduğu gerekçesiyle serpme kahvaltının yasaklanması...

Site yönetimlerinin iş ve işlemlerinin denetlenmesine yönelik bir sistemin oluşturulması...

Süresiz nafakanın kaldırılması...







Devlet bankalarında çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınının fiziki olarak alış ve satışının yapılabilmesi...

İstanbul'daki trafik sorununun çözümü için farklılaşmış mesai saatlerine geçilmesi.

Fahiş ev kiralarına çözüm bulunması.

Bunların çoğu mantıklı ve doğru istekler...

Bazı site yönetimleri daire sahiplerini soymak için kuruluyor mu?

En çok gıda israfı serpme kahvaltılarda yapılmıyor mu?







SÜRESİZ NAFAKA

Aslında evde çocuk bakmak, yemek yapmak, ailenin ihtiyaçlarını gidermek en zor mesleklerden birisi. Hayatını ailesine adayan kadınlar da emekliliği hak ediyor.

Bankalarda fiziki altının satılmaması da garip.

Neden sadece kuyumculara muhtaç kalınıyor?

Nöbetçi camii kulağa garip geliyor ama namaz vakitleri dışında birçok caminin kapısının kilitlenmesinin haklı gerekçeleri olabilir ama insanlar namaz vakitleri dışında da camiye girip dua edebilmeli, namaz kılabilmeli.

Öte yandan İstanbul trafiğinin çözümünde öneriden çok çelik gibi bir belediye iradesine ve daha çok trafik polisine ihtiyaç var.

Süresiz nafaka çözümü zor bir mesele. Hem kadınları hem de erkekleri mağdur etmeyecek, orta yolu bulacak sihirli bir formüle ihtiyaç var. Fahiş ev kiralarına yüzde 25 zam sınırı da tam çözüm olmadı. Bu sorunun çözümü enflasyonu düşürmekten geçiyor.

***



SERT CEZALAR LAZIM

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023 yılında toplam 5 milyon 640 bin ihbar yapıldı. Gelen ihbarlardan 2 milyon 300 binin asılsız çıktığı belirtildi. Orana vurulduğu zaman çağrıların yüzde 41'i asılsız çıktı.







Diğer illerde de aynı rezillik yaşanıyor.

Ne yazık ki, aramızda çok manyak ya da bilgisiz insan var. Bu manyaklar dalga geçmek için 112'yi meşgul ederken, acil yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşma süresi uzuyor. Belki de bu manyaklar yüzünden hayatını kaybedenler bile olmuştur. 112'ye asılsız çağrı yapmanın cezası ağır olmalı.

***



DEPREM DEĞİL, BİNA ÖLDÜRÜR

Japonya'yı deprem yılın ilk günü vurdu.

İşikawa eyaletinde en büyüğü 7.6 olmak üzere meydana gelen depremlerde 200'e yakın yapı hasar gördü.

Dün bu yazıyı yazdığım öğlen saatlerinde ölü sayısı 48 ve kurtarılmayı bekleyenler ise 14 kişiydi. Bu rakam az da olsa artabilir.







Yolların bile paramparça olması depremin büyüklüğünü gösteriyor.

6 Şubat'ta aynı büyüklükteki depremlerde biz 50 bin insan kaybettik.

İşte deprem değil bina öldürür sözüne en doğru örnek bu fotoğrafta gözüküyor!

Ne yapıp edip deprem kuşağındaki şehirlerde kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız.

***



HAREKETTE BEREKET VARDIR

"Uzun yaşamanın sırları"... Bu başlık hemen her gün internette karşınıza çıkıyor değil mi?

Çünkü en çok 'tık' alan başlık o.

Yok, uzun yaşayanların Ege'deki adası... Yok, 100'ü deviren Japonların sırrı...

Hayatı uzatan diyet... 100 yaşını geçmiş tonton nineden tavsiyeler... Her gün bunu yerseniz gençleşirsiniz vs. vs.

Bu konuda çok sayıda haber, araştırma sonucu ve bilimsel makale var.

Wall Street Journal gazetesi ise bu konuda kafa karışıklığına yol açmadan, uzun yaşamın sırrını tek bir alanda ele aldı.

Oksijen gazetesi de bu haberi derlemiş.

Henüz hiçbir ilacın ömrünüze daha fazla yıl ekleyecek kapasitesinin olmadığını belirten haberde, egzersiz yapmak yaşlanmayı önleyen en kesin ve kolay yol olarak sunuluyor.

Egzersiz yapamıyorsanız da oturmayın en azından hareket edin diyorlar.

Bu da yeni bilgi değil, yıllardır tüm uzmanlar hareket edin, 10 bin adım atın, spor yapın diyor zaten.

Bazı sözler çok söylendiğinde anlamını yitiriyor aslında. Ama bir de gerçekten inanarak yapmak var. İşte o zaman fark yaratıyorsunuz ve bunu devamlı yapıyorsunuz.

Son dönemde bu inancı pekiştirecek araştırmalar arttı.







YAŞAM 4,2 YIL UZUYOR

Örneğin egzersiz ve yaşlanma araştırmacısı Nathan LeBrasseur'ın da içinde bulunduğu bir grup araştırmacı, yaklaşık 10 yıl boyunca 650 binden fazla yetişkine ilişkin veriyi analiz ettiler.

Ve spor yapan, hareketli yaşayanlar, hareketsiz olanlarla karşılaştırıldığında ömürlerinin 1,8 yıl arttığını keşfetti. Üstelik bu kişiler sağlık kurumlarının önerdiği aktivite süresinin yarısını yapıyordu.

Haftada yaklaşık beş ila sekiz saat egzersiz yapanlar ortalama 4,2 yıl daha uzun yaşıyor.

Hücreler yaşlandıkça bölünmeyi durdurur ve yaşa bağlı birçok hastalığa katkıda bulunur.

Ama her gün egzersiz yapan, hareket etmeyi ihmal etmeyen insanların ise hücre yaşlanması daha yavaş oluyor.

Ayrıca düzenli egzersiz, Alzheimer, kanser, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi yaşa bağlı bazı hastalıkların gelişme riskini azaltabilir.

Sağlıklı ve uzun yaşamak için birçok yöntemi doktorlara danışarak deneyin ama bir şeyi; egzersiz yapmayı hiç ihmal etmeyin.

Boşuna harekette bereket vardır dememişler.

***



Altyazı

"Bir adam eşini kaybederse artık duldur. Bir çocuk anne-babasını kaybederse artık öksüzdür. Ama çocuğunu kaybetmek... Bunun için bir kelime yok. Olmamalı da." (Demolition)