Türk sinemasının iki usta yönetmeni, iki eski dostu Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasında yıllardır devam eden küslük, son bir haftadır sözlü kavgaya döndü. Bu kavganın çıkış nedenini bu köşede de yazmıştım. Demirkubuz, Ceylan'ın 'Üç Maymun' filminin öyküsünü kendisinden çaldığını iddia ediyordu.

Bu mevzu, SİYAD yazarları ve sinema emekçileri arasında biliniyordu ama unutulmaya terk edilmişti. Ta ki, Ceylan, yeni çıkan 'Kış Öyküsü' kitabında Demirkubuz'a yanıt verene dek!

Sonrasını biliyorsunuz zaten, merak edenler de internetten bakar.

'Üç Maymun' filmi ilk gösterildiğinde bazı dikkatli yazarlar "Sanki Zeki Demirkubuz filmi izlemiş gibi oldum. Bu film Ceylan'ın tarzından farklı" demişti!

Ama fikir hırsızlığı çok ağır bir suçlama. Demirkubuz gerekçelerini açıklamalı.

Öte yandan Ceylan bu suçlama karşısında en azından sinemada öykünmeden bahsedebilirdi.

Büyük ustaların aslında eski ustaların öyküsünü devam ettirdiğini, Homeros'tan beri insanoğlunun değişmediğini, anlatılan öykülerin de bazen birbirine çok benzediğini belirten zekice entelektüel argümanlar ortaya koyabilirdi. Ama beklenen üst seviye entelektüel kavga gerçekleşmedi.

Yaşananlar iki usta yönetmene de yakışmadı.

Sanki sokak röportajlarında, "Çıkar telefonu!" diyen dayılar gibi kapışıyorlar.

Eğer seviye daha da düşecekse bazılarının yaptığı çağrıyı ben de yinelemek isterim; kafes dövüşü yapsınlar! Oscar bile kazansalar bu kadar konuşulmazlar.

***



ŞAMPİYON TAVUK DÖNER

Türkiye'de bir sipariş platformu 2023 yılında en çok sipariş edilen 10 ürünü açıkladı.

Geçen yıl açıklanan listede lahmacun en çok tercih edilen ürün olmuştu. Bu yıl ise zirvede tavuk döner yer aldı.

Diğer ürünler ise kuşbaşılı kaşarlı pide, mercimek çorbası, tavuk tantuni, Adana kebap, tost, çiğ köfte, pizza, lahmacun ve hamburger.

Bu liste üzerinden ekonomik analiz yapabilir miyiz?







Evet, tavuk döner, et dönerden ucuz ama bence bu listede fiyat-performans dengesi ön plana çıkmış.

Tavuk döner de lezzetli ve et dönere göre daha doyurucu.

Ayrıca son dönemde lavaşa sarılan Hatay soslu sarımsaklı mayonezli tavuk döner çok popüler oldu.

Ucuz ve doyurucu olduğu için de tavuk döner çok tercih ediliyor.

Bence asıl ekonomiyle alakalı olan tantuninin tavukla yapılmaya başlanması!

Öte yandan aynı listede Adana kebap, lahmacun, kuşbaşılı pide ve burger de var.

Yani ilk 10'a dört kırmızı etli besin girmiş.

Tost ve pizzada işlenmiş et var. Bence listeki en sağlıklı ürün ise mercimek çorbası.

Özetle vatandaş sipariş yemekte hızlı tüketilebilir ve fiyat-lezzet performansı dengeli ürünleri tercih etmiş diyebiliriz.

***



TIRIN TIRIN KAÇARKEN

İstanbul Fatih'te yürüme engelli bir adam, eski eşini evinin önünde 2 el ateş ederek yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, akülü aracıyla kaçmaya çalışan adam yakalandı.







Çizgi filmlerde izleyebileceğimiz, "Akülü ve öfkeli" diye tweet atılacak fıkra gibi bir olay diyeceğim ama kadına yönelik şiddetin esprisi olmaz!

Bence adam akülü aracıyla kaçsa bile yakalanacağını biliyordu lakin buna rağmen karısını öldürmeye çalışmış. Başına bir şey gelmeyeceğini, ceza almayacağını mı düşündü acaba? Kadıncağızın sakat eski kocasının kahrını yıllarca çektiğine eminim.

***



FERRARİ'Lİ POLİSLE SELFİE

Organize suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilen lüks arabalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilmişti.

Şimdi o araçlar devriye gezmeye başladı. Ve bir turist kadın, Ferrari marka polis aracının önünde video çekip "Türkiye'deki ekonomik kriz nerede? Ferrari polis arabası var ve daha önce iki tane de Mercedes polis aracı görmüştüm" notuyla paylaştığı video viral oldu.

Videoda dikkatimi çeken vatandaşların Ferrari'li polislerle hatıra fotoğrafı çekmeleri oldu.







Hatırlarsınız bu lüks polis araçlarıyla selfie, hatıra fotoğrafı çeken çok olur diye yazmıştım.

Turist gerçekten bu olaydan etkilendi mi? Ciddi ciddi ekonomik krizin olmadığını düşündü mü? Yoksa geyik mi yapıyor? Çözemedim.

Ama anlatım tarzından olaydan etkilendiğini söyleyebilirim.

Ali Yerlikaya göreve geldiğinden beri başarılı operasyonlarıyla dikkat çekiyor. Ancak hiçbir başarısı suç örgütlerinden ele geçirdiği lüks otomobilleri polisin hizmetine vermesi kadar konuşulmadı.

Kabul edelim Yerlikaya yılın icraatlarını en iyi tanıtan bakanı oldu.

***



Altyazı

"Arkadaşlığın, karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm! Evet, buna bayılırım Sayın Generalim! Arkadaşlık, hassaslık ve incelik isteyen bir iştir; öyle kabalığa, özensizliğe, alaycılığa gelmez! Daha ne söyleyecektim...







Neyse, niye uzatıyorum ki? Yine de şerefinize Sayın Generalim!" (Yeraltı)