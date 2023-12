2024 yılının asgari ücreti yüzde 49 oranında zamla 17 bin 2 TL oldu yani 578 dolar.

Böylece asgari ücrette bir yılda rekor sayılabilecek yüzde 100 artış sağlandı.

Peki, o sondaki 2 liranın yalnızlığı ne olacak?

Çok ince hesaplar yaptık demek için mi?

Eğer enflasyon dizginlenirse bu artış beklentileri karşılayabilir.







Şimdi 17 bin 2 TL şerefine yapılacak fahiş zamların önüne geçme zamanı!

Ellerinde yeni fiyat etiketleriyle bekleyen fırsatçılarla mücadele etme zamanı.

Ama öyle göstermelik birkaç market denetleyerek değil!

Kiralardan ulaşıma, giyimden çarşıpazara birçok alanda fırsatçılara karşı sistematik bir mücadele şart.

Bu zammın bana maliyeti 24.503,06 TL deyip kafasına göre fahiş zamlar yapan patronların kafasına devletin demir yumruğu inmeli!

Artık kayıt dışı ekonomi de frenlenmeli!

Ekonomik krizden, enflasyondan bile kârlı çıkan zenginlerden 'servet vergisi' alınmalı.

17 bin 2 TL'nin altı ay sonra erimesine izin vermezsek emekçinin hakkı korunmuş olur.

Enflasyona karşı da ilk maçı kazanmış oluruz.

***



KAÇAK ELEKTRİK

Önceki gün Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yer altı hatlarından elektrik çekerek kaçak kullanım yapan 33 konut, bir iş yeri ve bir inşaat şantiyesi belirlendi.

Şanlıurfa'da bir tarlada toprağa gömülü, 50 evin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip kaçak trafonun bulunmasından sonraki en büyük vaka bu olsa gerek.







O kaçak trafo günlük 10 bin TL tutarında elektrik tüketiyordu!

Devlet baba, Çınar'da kaçak elektrik kullananlar yine de mağdur olmasınlar diye 21 yeni sayaç taktı.

Yani kaçakla savaşmanın bile maliyeti var!

Örneğin Çınar ilçesinde kayıt dışı elektrik tüketimi yüzde 80'lere kadar ulaşmıştı.

Kaçak elektriği engellemek için bile 25 milyon yatırım yapıldı lakin hâlâ kaçak elektrik kullanımı yüzde 16!

Türkiye'nin farklı illerinde fatura ödeyemediği için elektriği kesilen aileler varken yıllarca kaçak elektrik kullanmak vicdansızlık!

***



ERKEKLERİN ZİHİN SAĞLIĞI

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, bir erkeğin zihin sağlığı için haftada en az iki gece arkadaşlarıyla takılması gerekiyormuş.

Eminim evde oturmaktan bunalan erkekler "İşte bize böyle araştırmalarla gelin" diyordur.







Hanımcı erkekler de eşlerine "Cinsiyetçi bir araştırma olmuş değil mi canım" diyordur.

Bu araştırmanın fikir babası muhtemelen eşinin dırdırından bıkmış olabilir.

Zihin sağlığına zararlı olduğunun ölçümünü nasıl yaptılar acaba?

***



SÜRPRİZİN BÖYLESİ

Ajax'ın, Hollanda Kupası'nda amatör kümedeki USV Hercules'e 3-2 yenilerek elenmesi büyük sürpriz oldu.

Öyle ki, Ajax yönetimi taraftarlarının bilet ve yol paralarını geri ödeyeceğini açıkladı.

İşte futbolu biraz da sürpriz sonuçları için seviyoruz.







Bu arada Ajax'a iki gol atan Hercules'ın futbolcusu Tim Pieters'ın dokuz öğrenci arkadaşı "Pieters gol atar ve Hercules kazanır" bahsine 15 Euro yatırmış.

Bu sürpriz bahis 1'e 751 verdiği için dokuz arkadaş kişi başı 11 bin 265 Euro kazanmış. Bu dokuz öğrenciden altısı da Ajax taraftarıymış, iyi mi?

İşte arkadaş sevgisi buna denir.

***



2 DAKİKA KURALI

ABD Futbol Ligi MLS, şubat ayında başlayacak 2024 sezonu öncesinde futbolcuların zaman geçirmesini engellemek için yeni kararlar aldı.

Ajansspor'un haberine göre artık oyuncu 15 saniyeden fazla yerde kalırsa dışarı çıkartılacak ve en az iki dakika sonra tekrar oyuna dahil olacak.







Oyuncu değişikliklerinde eğer oyuncu kendisine en yakın çizgiden 10 saniyede sahadan çıkmazsa oyuna girecek oyuncu 1 dakika bekleme cezası alacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde topun oyunda kalma süresinin sadece 43 dakika olduğunu gördükten sonra MLS'nin aldığı kararlar Süper Lig'de de uygulanmalı diyorum. Bu kurallar, bizde en küçük dokunuşta sanki keskin nişancı tarafından vurulmuş gibi yalandan yerde yuvarlanan futbolculara göre.

***



AMAN ACUN'U DİNLEMEYİN!

Acun Ilıcalı'nın "Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim.

İnsanlar uyusun ya" isyanı kulağa hoş gelmişti değil mi?

Ben de diyorum ki; eğer Acun'u dinlersek Türkiye'de çalışan 31 milyon 985 bin kişinin çoğu geç saatlerde uyur ve bu da kalp krizi ve felç vakalarını artırır!

Acun gibi kafadan sallamıyorum, fikrimi bilimsel bir araştırmayla destekleyeceğim!







Evet, uykuya dalış saati her geçen gün öteleniyor. Dijital platformlarda izlenen diziler, sosyal medyada geçen saatler uyku saatini de geciktiriyor.

Geç saatlerde uyuduğumuz için de akşam yemeklerini de normalden daha geç yiyoruz, daha çok atıştırma tüketiyoruz.

Meğer akşam 19.00'dan sonra yemek yemenin kilo aldırmaktan daha kötü sonuçları varmış.

Fransa'da yapılan yeni bir araştırmada her biri yemek günlüğü tutan tam 100 bin kişi incelendi.

Bu kişilerin bir kısmı akşam 8'den önce, bir kısmı ise 9'dan sonra akşam yemeği yedi.

Katılımcılar ortalama 7 yıl boyunca takip edildi ve bu süre zarfında yaklaşık 2 bin kardiyovasküler hastalık vakası görüldü.

Asıl korkutucu sonuç ise akşam dokuzdan sonra yemek yiyen katılımcıların felç ya da mini felç olarak adlandırılan geçici iskemik atak sorununu yaşama olasılığının yüzde 28 daha fazla olduğu keşfedildi.

Aynı araştırma akşamları aç kaldığınız her saat için felç geçirme riskinizin yüzde 7 oranında azaldığını da ortaya çıkardı.

Son dönemde pıhtı atmaya bağlı beyin kanaması ve felç vakalarındaki artışın bir nedeni de geç uyumamızla olabilir.

Özetle Acun Ilıcalı'yı dinlersek kalp krizi ve felç vakaları artar!

Zaten son araştırmacılar da insanların günün erken saatlerinde yemek yemeye evrimleştiğini gösteriyor.

Demek ki, tavuk gibi 10.30'da uyuyan eskilerin bir bildiği varmış!