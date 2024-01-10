McDonald's'ın CEO'su Chris Kempczinski, Orta Doğu ve çevre bölgelerde İsrail-Gazze savaşı ile ilgili şirket hakkında ortaya atılan iddialardan dolayı satışların önemli ölçüde olumsuz etkilendiğini açıkladı:

"Orta Doğu ve dışındaki bazı pazarlar, McDonald's gibi markaları etkileyen savaş ve bununla bağlantılı yanlış bilgiler nedeniyle anlamlı bir ticari etki yaşıyor."

Hatırlarsanız sosyal medyada, İsrail'deki McDonald's'ın şubelerinin İsrail askerlerine ücretsiz yemek sağladığını gösteren fotoğraflar, videolar paylaşmıştı. Ve boykot çağrısında bulunulmuştu.







Ve bunun üzerine Türkiye gibi Filistin'e destek veren birçok ülkede bu markaya karşı boykot kampanyaları başlatılmıştı.

Genel kanı boykotların işe yaramayacağı yönündeydi. Demek ki, boykotlar bu sefer işe yaradı.

Zararın net ne kadar olduğu henüz açıklanmadı ama Kempczinski'nin duygusal açıklaması boykotun etkili olduğunu gösteriyor:

Kalplerinin Orta Doğu'daki savaştan etkilenen topluluklar ve ailelerle birlikte olduğunu vurgulayan Kempczinski, "Her türlü şiddetten nefret ediyoruz ve nefret söylemine kesinlikle karşı duruyoruz. Kapılarımızı her zaman gururla herkese açacağız" diyor.

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FUTBOLU DEĞİŞTİREN EFSANE

Bir futbol efsanesi daha, Franz Beckenbauer de aramızdan ayrıldı. Eminim genç kuşaklar Beckenbauer adını ilk 'Neşeli Günler' filminde Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakterinin efsane repliğinden duymuştur.

Dünya Kupası'nı (1974) hem takım kaptanı hem de teknik direktör olarak (1990) kaldıran Alman panzerinin, dört Bundesliga, 3 Şampiyonlar Ligi ve birçok kupa zaferi bulunuyor.

İki kez Altın Top ödülünü kazanan efsanenin, bence en büyük başarısı, futbola günümüzdeki defansif orta saha kabul edilen 'ön libero' mevkisini icat etmesidir.







424 Bundesliga maçında 44 gol ve 70 asist üreten Beckenbauer, Alman Milli Takımı'nda ise 14 gol attı.

Kendi dönemine göre bir savunma oyuncusunun bu istatistiklere ulaşması inanılmaz. Modern futbolda hücumu savunmadan başlar taktiğinin da yaratıcısı o.

Futbol tarihinde birçok yıldız gelip geçti ama taktik anlamında futbolu değiştiren iki kişi sayabiliriz; Johan Cruyff ve Beckenbauer.

Futbolculuk, teknik direktörlük, hatta emeklilik döneminde bile Alman futbolunun arkasındaki beyin olarak anılan Beckenbauer, Alman futbolu denilince akla ilk gelen disiplin ve kazanma azminin de mimarlarından.

'İmparator' aynı zamanda engellilere ve muhtaç durumdaki insanlara yardım etmek için kendi adına dernek kuracak kadar da yardımseverdi.

Beckenbauer anlatmakla bitmez...

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TÜRKÜCÜ KEDİ

Belki siz de yeni fenomenimiz; türkücü kediyi izlemişsinizdir.

Instagram'da 'hababamevi_' kullanıcı adıyla paylaşımlarını yapan Pınar Göktaş'ın kedisi, sahibi türkü söylemeyince agresif tavırlar sergiliyor.

Pınar Hanım türkü söylemeye başladığı anda ise aniden sessiz moda geçiyor ve adeta kendinden geçercesine türküyü dinliyor.

Rivayete göre küçükken yanlışlıkla üzerine basılmış. Travması kalmış. Pınar Hanım da sahiplenmiş ve iyileştirmiş.







Türkü dinleyince sakinleşiyormuş.

Videoyu izleyince ilk "İşte yerli ve milli türkücü kedi" dedim. Belki de bir dönem türkü barlarda takılıyordu.

Kim bilir ne dertleri var.

Belki de bir sevdiği vardı. Eğer mesele aşksa kedi kardeş, gidene dur deme, giden gitmiştir kedi zaten!

Derdin her neyse aldırma be 'türkücü kedi'. O minnoş kalbini daha fazla yorma.

Bak artık fenomen oldun.

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MÜHENDİS KAFALI HOCA

Beşiktaş'ın piyasadaki en tecrübeli, en kariyerli teknik direktörlerden biri olan, uzun yıllar Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Fernando Santos ile anlaşarak gelecek için önemli bir hamle yaptı.

Futbolculara yemek esnasında cep telefonu kullanımını yasaklayacak kadar disiplinli olan Santos "Takımımı ve futbolcularımı ailem gibi görürüm. Benim aileme biri saldırırsa sert bir yumruk olarak, birlikte karşılık veririz" diyecek kadar da oyuncularına sahip çıkan bir hoca.







Rakibe göre ilk 11 kuran, önce savunma diyen Santos'un oyun felsefesi de Süper Lig'e uygun.

Bugün futbolcu fabrikası kabul edilen Porto, Benfica gibi köklü takımlarda çalışan Santos'un Beşiktaş'a en büyük katkısı altyapıdan yıldız çıkarmak olabilir.

Aynı zamanda elektrik mühendisi olan Santos, mühendis kafasıyla az maliyetli, çalışkan takımlar kurar.

Beşiktaş şimdi yaralarını sararak gelecek sezonu inşa edebilir.

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WİLDERS'IN 'U' DÖNÜŞÜ

Hollanda'da son seçimin galibi aşırı sağcı lider Geert Wilders, "İslami ifadelerin yasaklanması" başlıklı yasa tasarısı önergesini geri çektiğini açıkladı.

Yasa tasarısında İslami simgelerin günlük hayatta kullanımının yasaklanması... Çifte vatandaşlara seçimlerde oy yasağı... Devlet kurumlarında başörtü yasağı gibi İslamiyet ve göçmen karşıtı birçok madde yer alıyordu.







Demek ki, Wilders gibi radikal liderler de taviz verebiliyormuş.

Elbette bu hamle yeni koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında diğer partilere bir mesaj.

Aslında siyaset her yerde aynı; seçilmek için birçok hayali ve radikal vaatlerde bulun, sonra da çoğunu unut!

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IPHONE TAZMİNAT ÖDEMEYE BAŞLADI

Apple, bazı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla ABD'de uzun süredir devam eden bir toplu dava kapsamında tazminat ödemeye başladı.

3 milyon davacıya 500 milyon dolarlık tazminattan pay alacaklar. Kişi başı 92 dolar düşüyor, hiç yoktan iyidir.

Bu daha başlangıç. Sırada birçok ülke var! Örneğin İngiltere'de de benzer bir dava sürüyor ve yaklaşık 2 milyar dolarlık tazminat talep ediliyor.

Bu dava ilk açıldığında Türk tüketiciler de haklarını aramalı diye yazmıştım.

Ülkemizde kaç iPhone kullanıcısı var acaba?

Dünyada teknoloji ve internet devlerine açılan davaları yakından takip edilmeli ve ülkemizde de davalar açılmalı.