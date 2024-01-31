Elon Musk'ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdi.

Çip yerleştirilen kişi iyileşme sürecinde ve ilk sonuçlar umut verici.

Musk ilk Neuralink ürününün adının 'Telepati' olduğunu ve sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını açıkladı.

Bu teknolojinin ilk kullanıcılarının uzuvlarını kullanamayan kişiler olacağını belirten Musk şu örneği verdi:

"Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." Gerçekten çarpıcı bir örnek.

Stephen Hawking gibi ultra gelişmiş bir zeka hareket edebiliyor olsaydı daha ne keşifler yapardı!







DAYILAR NE DİYECEK?

Bu haberi ilk gördüğümde pandemi döneminde "Aşı yaptırmayın çip takacaklar" diyen dayılar aklıma geldi! Acaba bu duruma ne diyecekler? Bu sefer "Çıkar telefonunu" demezler diye düşünüyorum.

Eğer bu teknoloji başarılı olursa, bundan fayda sağlayacak insanlar seve seve çip taktırır.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çipler, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktarmıştı.

Sadece engelli insanlar değil bu teknolojin parkinson, Alzheimer, şizofreni gibi daha karmaşık hastalıkları çözebileceği de iddia ediliyor.

Eğer çipler vücutla uyumlu çalışabilirse insanoğlu fiziksel ve zihinsel açıdan daha üst seviyelere çıkarabilir.

Belki de bir gün bilimkurgu filmlerinde görmeye alıştığımız yapay zeka ve robotik aletlerle uyumlu bir şekilde çalışan yeni bir ırk oluşabilir.

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SERPME KAHVALTI EVE GÖTÜRÜLÜR MÜ?

Restoranda serpme kahvaltı siparişi veren müşteri, kahvaltısını tamamladıktan sonra artan ürünleri paketleyerek evine götürdü.

Bu anlar, sosyal medyada paylaşılınca tartışma çıktı. Bu durumu garip karşılayanlar da var, kadını haklı bulanlar da...

Birçok ülkede insanlar restoranda bitiremedikleri yiyecekleri paket yaptırıyor. Yani yapılan garip değil, aksine övgüyü hak ediyor. Serpme kahvaltı Türk mutfağının ne kadar zengin olduğunun en çarpıcı örneklerinden biri, lakin arta kalan, hiç dokunulmayan gıdalar insanı "Ne olacak şimdi bunlar çöpe mi atılacak" diye düşündürüyor.







Restoranda serpme kahvaltıdan arta kalanları paketleyen kadın en doğrusunu yapmış. Çöpe atılmasından iyidir.

Bazı kahvaltıcıların dokunulmayan ya da ucundan azıcık alınmış ürünleri tekrar başka müşterilere verdikleri yönünde iddialar da var.

Kısacası serpme kahvaltı hem ziyana yol açıyor hem de hijyen sorunu yaratıyor.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na 2023 yılında yapılan başvurular arasında gıda israfına neden olduğu gerekçesiyle serpme kahvaltının yasaklanmasını isteyen dilekçeler haber olmuştu.

Vatandaştan da bu yönde bir istek var ama pratikte böyle bir kuralın uygulanması zor.

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TEOMAN'I YANLIŞ ANLAMAK

Teoman, insanların kendisini yanlış tanıdığından dert yakınmış: "Herkes beni sarhoş, hiç iş yapmayan biri sanıyor. Ben aslında çok çalışkan biriyim."

44 yaşına geldiğinde müzikten soğuduğunu belirten ünlü rockçı, "Rock yıldızlığı biraz da lanettir. Yüksek seviyede yaşadığınız için artık küçük seviyelerden mutluluk duymazsınız. Bu laneti yaşarsınız. O zaman ne bir ailem ne çocuğum vardı. Şu an kendimi rasyonel biri yapmaya çalışıyorum. Benim gibi düşünenlere ayaklarını biraz daha sağlam basmalarını öneriyorum..." demiş.







Aslında şu anda Türk rock müzik camiasında Teoman kadar devamlılığı olan ve üretken bir şarkıcı yok.

Onun döneminde piyasaya çıkan birçok ünlü şarkıcı ya müziği bıraktılar ya da Ege'de bir köye yerleştiler.

Teoman müziğe ara verdiği kısa dönemlerden sonra bile sağlam şarkılarla geri döndü. O süreçlerde sanatında daha başarılı olmak için kendisiyle hesaplaşma yaşıyor olabilir.

Galiba Teoman'ın yaptığı açıklamalarda kendisiyle dalga geçmesi ve esprili özeleştiriler yapması nedeniyle yanlış anlaşılıyor olabilir.

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ZENGİN VE FAKİR!

Glasgow Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre; insan yüzünün şekli, insanlara servet düzeyiyle ilgili ipuçları veriyormuş.

Mashable sitesinin Daily Mail'den derlediği habere göre araştırmacılar, insanların başkalarına dair ilk intibalarını değerlendirdi ve 'zengin' olarak addedilen yüzlerin daha güvenilir olduğunu ortaya çıkarmış.

Ağızları hep gülümser gibi duran zengin kişiler, daha keskin yüz hatlarına, kalkık kaşlara, yakın gözlere ve pembe yanaklara sahip.

Bu özellikler aynı zamanda güvenilir, sıcak ve işinin ehli olarak yorumlanıyor.

Öte yandan 'fakir' yüzlerin sahiplerinin kaşları daha düşük, çeneleri daha kısa, ağız kenarları ise aşağı dönük oluyor.







Bu kişiler aynı zamanda daha koyu ve soğuk ten renklerine sahipler.

Bütün bunlar, bu kişilerin güvenilmez, soğuk ve beceriksiz olduğu algısına yol açıyor.

Hadi zengin insanlar cepleri dolu oldukları için daha güçlü, kendinden emin gözüküyor olabilirler.

Ancak bu onların aynı zamanda güvenilir, sıcakkanlı olacağı anlamına gelmez. Hele bunun genellemesi hiç yapılamaz.

Aynı şekilde fakir bir insan endişeli, güçsüz gözükebilir ama bu da onu güvenilmez, soğuk, beceriksiz yapmaz.

Kusura bakmasınlar ama bu zengin güzellemesi bir araştırma olmuş.

Zaten zengin insan profili diye sundukları da Jeff Bezos ile Mark Zuckerberg'in robot resimlerinin karışımı gibi bir şey.

Belki de onlar finanse etmişlerdir bu araştırmayı!

Şaşırmayın siparişe göre ısmarlama bilimsel araştırmalar da yapılıyor!

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Altyazı

"Zaman dediğin sessiz testere, kime dost kime düşman olacağı belli olmaz." (Ahlat Ağacı)



