Enflasyon yüksek olduğu için banka ATM'lerinden günlük para çekme limitinin 5 bin TL olması vatandaşı zorluyor.

Bazı bankalarda limit 8-10 bine kadar çıkabiliyor ama genelde nakit para çekme limiti 5 bin TL.

"Nakit para kullanan mı var?" diyebilirsiniz.

Evet, banka uygulamaları ile cepten havale ve EFT yöntemiyle para göndermek çok kolay.

Lakin internet bankacılığını herkes kullanamıyor.

Her ne kadar kartlar çok kullanılsa da günlük hayatta nakit paraya da ihtiyaç duyuluyor.







5 bin TL'yi ATM'den çekip sonra şubede para çekmek için sıraya girmek de zorlayıcı bir durum.

Bazıları günlük limit 10 bin TL olursa ATM'lerin banknotlar için fiziksel alanlarının yeterli olmayabileceğini söylüyor.

Evet, bu da bir sorun ama her sorunun cefasını vatandaş mı çekecek?

Nakit paranın hesaplarda bir gün bile fazla durması bankaların kazancını artırıyor. Hep bankalar mı kazanacak?

Gün içinde ATM'lere para takviyesi yapılabilir.

Özetle kişisel fikrim mevcut yüksek enflasyonda ATM'lerdeki günlük nakit çekme limiti yükseltilmeli.

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ŞANSSIZ KRAL

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi kondu. Kral, tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak.

Yıllarca kral olmayı bekle, sonra kral ol ama 75 yaşında kansere yakalan!

Charles şanssız kral olarak tarihe geçecek gibi gözüküyor.







Bazıları bu durumu karma felsefesine bağlıyor. "Diana'nın ahını almıştı, ilahi adalet işte" diyor ama 75 yaşında bir insanın kanser ve benzeri hastalıklara yakalanma ihtimali yüksek.

Muhtemelen kral olmak için fazla beklemesi 3. Charles'ı yıpratmış olabilir.

Fazla da karamsar olmamak gerek. Kanser erken teşhis edildi.

İngiliz hekimleri seferber olmuştur.

Kral kanseri atlatabilir ama kemoterapi veya radyoterapi tedavisi onu zorlayabilir.

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UZUN YAŞAMAK İSTİYORSANIZ...

İstanbul-Güngören'de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin (36) ile iki kişi arasında tartışma çıktı.

İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin, nişanlısının yanında başına aldığı ağır darbeler yüzünden hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti.

Eskiden kavga etmenin de bir raconu vardı. Bu iki cani, Aytekin'e arkadan kalleşçe saldırmış, hem de nişanlısının yanında!

Eğer Aytekin ölmeseydi muhtemelen bu iki cani tutuksuz yargılanacaklardı.







Ne yazık ki içimizdeki psikopatların sayısı artıyor. Her gün bu tip ölümlü kavga haberlerini okuyoruz.

Darp etmenin cezası daha ağır olmalı.

Yakınım olan delikanlılara dışarıda kimse ile takışmamalarını, kavganın olduğu yerden hemen uzaklaşmalarını tembihliyorum.

Normalde bir delikanlıya haksızlığa karşı dik durması gerektiği söylenmeli ama ortam o kadar güvensiz ki, gençlere hep "Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır" diyorum. Kalan onda bir ise günümüzde büyük risk demek. Uzmanlar yaşam süresini uzatmaları için insanlara genelde sağlıklı beslenmeyi, stresten uzak durmayı, spor yapmayı tavsiye ederler.

Bence günümüzde yaşam süresini uzatmanın en can alıcı kuralı yolda, bir ortamda ya da trafikte kimse ile münakaşaya girmemek!

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EMEKLİLER DÜNYA KUPASI

Elit Oyuncular Grubu adlı dernek, U35 Dünya Kupası'nı organize etmeye hazırlanıyor.

Almanya, Brezilya, Arjantin, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Uruguay gibi büyük futbol ülkelerinin adlarının geçtiği organizasyonun Haziran ayında İngiltere'de yapılması planlanıyor.

Organizasyona katılacak oyuncular için aranan kriter ise en az 100 uluslararası maç oynamış olmak ve 35 yaşını doldurmuş eski milli futbolcu olmak.







Şimdilik organizasyon için adı geçen futbolcular ise Almanya (Kevin Kuranyi ve Mesut Özil), Brezilya (Ronaldinho ve Kaka), İngiltere (Frank Lampard ve Michael Owen), Fransa (Henry ve Christian Karembeu), İtalya (Marco Materazzi ve Cannavaro)...

Elbette daha birçok yıldız katılabilir.

Emekli futbolcuların performansı ile ilgili şüpheleri olanlar varsa eleme sisteminin uygulanacağını ve karşılaşmaların 70 dakika süreceğini belirteyim.

Ronaldinho, Kaka, Henry gibi isimleri duymak bile futbolseverler için heyecan verici.

Eğer bu organizasyon tutarsa U35 elit ligi bile kurulabilir. Bu lige Messi, Ronaldo gibi futbolu yakında bırakacak yıldızlar da katılabilir.

Böyle yıldızlar kolay yetişmediği için U35 maçlarına tutar.

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NÜFUSUN SADECE 92 BİN KİŞİ ARTMASI

Türkiye nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise Türkiye'de kamu hastanelerinde 2023 yılında 520 bin 723 bebek dünyaya gelmişti.

Durun hemen "Yabancı nüfus arttı" demeyin! Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu.

Elbette Türk vatandaşlığına geçen yabancılar da var ama onları tıpkı ADNKS sistemi gibi T.C. vatandaşı kabul etmeliyiz.

Peki, 520 bin 723 binden 92 bin 824'ü çıkardığınızda çıkan 427 bin 899 kişiye ne oldu?

Elbette hayatlarını kaybettiler ya da göç ettiler. Normal ölüm vakalarının dışında deprem gibi doğal felaketlerde hayatını kaybedenleri de hesaba katmak lazım.

Öte yandan 2022 yılında toplam doğurganlık hızı 1.62 çocuktu. Bu rakam 2001'de 2,38'di.

Avrupa'da son 20 yılda doğurganlık hızının en çok düştüğü ülke Türkiye.

Doğum hızı ve genel nüfus düşerken yaşlı nüfusun hızla artması gelecek açısından ciddi bir sorun!

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Altyazı

"Bir milyon kişiyi bir yalana inandırmak, bir kişiyi bir yalana inandırmaktan daha kolaydır." (s1m0ne)

