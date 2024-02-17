Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan kira artışlarına ilişkin anlaşmazlıklar, kira uyarlama davalarını yaygınlaştırmış.

Ev sahipleri, evlerinin rayiç bedelinin belirlenmesi talebiyle mahkemeye başvuruyormuş.

Uyarlama davalarında, kira tespit davalarının aksine 'beş yıllık kiracı olma şartı' gibi kriterlerin bulunmaması da ilgiyi artırmış.

Ev sahipleri kiraları artırmak için her yolu deniyor. Artık tahliye taahhütnamesi imzalatmadan evini kiraya veren de yok gibi.

Normalde konut yatırım aracı olmamalı. Barınabilmek insanların en doğal hakkı.

Ancak ülkemizde konutun yatırım aracı olması uzun yıllara dayanıyor.

Böyle olunca da konutlar bazı zenginlerin elinde toplanıyor.







Onlar da ekonomik krizleri fırsata çevirip, kiralara anormal zamlar yapıyorlardı.

Meseleye bu açıdan bakınca kiracılar açısından yüzde 25 zam sınırı faydalı oldu.

Öte yandan hayatı boyunca çalışıp bir ev alıp onun kirası ve emekli maaşıyla geçinen birçok insan da var.

Hayatın her alanında fiyatlar yükselirken, kira artış oranının yüzde 25'de sınırlandırılması adil değil.

Artık yüzde 25 sınırı orta gelirli ev sahiplerini zorluyor.

Ev sahipleriyle kiracılar arasında bazen ölümlere bile neden olan kavgaları da haberlerden izliyoruz.

Kiracısını çıkaramayıp, kendi oturduğu dairenin kirasını ödeyemediği için evsiz kalanlar bile oldu.

Durumu çok iyi olup yüzde 25 sınırını kötüye kullanan kiracıları da haberlerde görüyoruz.

Aslında normal olan fiyatları serbest piyasa kurallarının belirlemesi. Lakin konut krizi de var.

Arz-talep dengesi altüst oldu. Deprem bölgelerinde yıkılan yapılar da konut krizini artırdı.

Kiracıyı da, ev sahibini de memnun edecek sihirli bir formülü olan var mı?

Özetle çözümü zor bir havuz problemiyle karşı karşıyayız!

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BÜYÜK GAZETECİ VE BÜYÜK HAİN!

Fransız dergisi L'Express, eski yöneticisi Philippe Grumbach'ın Sovyetler Birliği döneminde 35 yıl boyunca Rus gizli servislerinin hizmetinde çalışan bir ajan olduğunu ortaya çıkardı.

"Brok" takma adını kullanan Grumbach, yakın arkadaşı olan eski Fransa cumhurbaşkanları François Mitterrand ve Jacques Chirac'ın fikirlerini hatta siyasi niyetlerini Ruslara aktarmış.

Dergi, son sayısında eski genel yayın yönetmeni için "Parlak bir gazeteci. Ama aynı zamanda otuz beş yıl boyunca KGB için çalışmış bir Fransa haini" ifadesini kullandı.







Gerçekten de Grumbach döneminin en önemli gazetecilerinden biriydi! Ve şimdi Fransa'daki en önemli Sovyet casuslarından biri olduğunu öğrendik.

35 yıl hem değerli bilgileri Ruslara sattı hem de başında bulunduğu büyük medya organlarında algı yönetimi yaptı.

Ve 2003 yılında cezasını çekmeden 79 yaşında büyük bir gazeteci olarak öldü. Arkasından övgü dolu konuşmalar, yazılar yazıldı!

Fransa için ne büyük trajedi!

Son dönemde ülkemizde yakalanan casuslarla ilgili özel haberleri Sabah Gazetesi'nden takip ediyoruz.

Ama Grumbach gibi romanlara, filmlere konu olabilecek büyük balıklar genelde yakalanmıyor.

Zaman zaman birileri hakkında iddialar ortaya atılır ama devamı gelmez!

Belki de yakalanıyor ama deşifre edilmedikleri için normal vatandaşlar bilmiyoruz!

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EĞİTİM GÜN SAYISI ARTSIN MI?

Okullardaki ara tatil uygulamasına karşı olanlardanım.

Karne notları verildikten sonra haziranın ikinci haftası boş geçiyordu.

Kar, resmi ve dini bayram tatillerine bir de ara tatiller eklenince gelişmiş ülkelere kıyasla eğitim gün sayısı düştü.







Sabah'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı 180 gün olan eğitim süresini 200 güne çıkarmayı planlıyor.

Ve bunun ara tatiller kaldırılmadan okulların normalden geç kapatılıp, erken açılarak yapılacağı söyleniyor.

Bu da bir tercih. Birçok ülkeye göre yaz tatili bizde daha uzundu.

Önemli olan eğitim gün sayısının artmasıydı, umarım MEB'in eğitimi 200 güne çıkarma planı uygulanır.

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KONUT SATIŞLARI NEDEN DÜŞTÜ?

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.

Bu rakam son bir yılın en düşük satış rakamı.

Geçen yılın ocak ayında 97 bin 708 konut satışı gerçekleşmişti.

Bu durumun inşaat maliyetlerinin artması, konut arzındaki düşüş ve konut fiyatlarındaki yükseliş gibi birçok nedeni var.

Bir önemli neden yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre tam yüzde 50,5 azalması.







Zaman zaman yabancılara konut satış şartları zorlaştırılmalı diye yazıyorduk.

Bilindiği gibi yabancıların Türkiye vatandaşı olabilmeleri için gayrimenkul alımlarında gerekli olan fiyat Eylül 2018'de 1 milyon dolardı.

Bu rakam daha sonra 250 bine düşürülmüştü. Konut kıtlığı yaşanınca bu rakam, 13 Haziran 2022'de 400 bin dolara çıkarıldı.

Böylece konutlarda az da olsa fiyat düşmeye başladı.

Ancak kiralardaki yükselişe bakılırsa 400 bin dolar sınırı da az kalıyor!

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SANAL KARAKTER DOLANDIRICILIĞI

Ankara'da yaşayan Batıkan Y. internet üzerinden oynanan savaş oyunu için sanal karakter satın almak üzere Serhat T. ve Mervan K. ile 8 bin 500 lirada anlaştı. Babasının kredi kartından parayı gönderdi ama şüpheliler telefonlarını kapattı. Bunun üzerine şikayette bulundu, dava açıldı. Ve şüpheliler için "dolandırıcılık" suçunun nitelikli hallerinden sayılan "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bir oyun karakteri için 3-10 yıl arası yargılanmak olur mu diyenleriniz olabilir. Dolandırıcılık, dolandırıcılıktır!

Dünyada oyun karakteri almak artık çok popüler ve bu yolla dolandırıcılık yapanların da sayısı fazla.

Bu haberden çıkarılacak ders ise; çocukların online alışveriş işlemlerinde yanında bulunmak olsa gerek. Lakin veliler genelde çocukların oyun dünyasından haberdar değiller.

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Altyazı

"Hayatta asıl önemli olan; hâlâ yaşıyorken, asla geç olmadığına inanmaktır." (The Jacket)