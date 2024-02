Hollanda'nın 1977-1982 yılları arasında başbakanlığını yapan Dries van Agt, eşiyle birlikte önceki gün 'el ele' ötanazi yoluyla hayatlarına son verdi.

Her ikisi de 93 yaşındaydı ve bir süredir sağlık durumları kötüydü.

Agt için yapılan açıklamada '70 yılı aşkın bir süredir birlikte olduğu ve her zaman 'kadınım' diye hitap ettiği, destek ve dayanak noktası olan sevgili eşi Eugenie van Agt-Krekelberg ile el ele öldü' denildi.

Sevdiğiniz kişiyle el ele ölüme gitmek çarpıcı bir aşk hikâyesi.

Ötenazi tartışmalı bir konu. Bazı ülkelerde çok yaşlı ve iyileşme ümidi olmayan insanlar ötenaziyi tercih edebiliyor.

Türkiye'de de zaman zaman ötenazi serbest bırakılsın mı diye tartışılıyor.

Elbette ötanazi, İslam dininde haram kabul ediliyor.







Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde "Ötanazi caiz midir?" sorusu şöyle yanıtlanmış:

"İslâm dinine göre, kişinin kendi canına kıyması (intihar) haramdır." Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de, "Ey iman edenler!... Kendinizi öldürmeyin.

Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (haram yemeyi veya öldürmeyi) yaparsa (bilsin ki) onu ateşe atacağız; bu ise Allah'a çok kolaydır." (en-Nisâ, 4/29-30)...

Peygamber Efendimiz de, acı ve sıkıntılardan dolayı ölümün temenni edilmemesini istemiştir...

Temennisi bile yasak olan bir işi gerçekleştirmek elbette büyük bir cürüm olur.

Bu deliller de gösteriyor ki Allah'ın emanet ettiği cana kıymak caiz değildir (Tahtâvî, Hâşiye, 602- 603).

Çünkü bu, hem Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemek hem de O'nun takdirine karşı isyan anlamına gelir.

Çekilen dertler ve acılar, müminin günahları için kefarettir. Üstelik bugün, yaşamından ümit kesilen hasta için hızla gelişen tıpta yeni bir tedavi imkânının ortaya çıkması, ihtimal dışı değildir."



İSRAİL'E HEP KARŞI ÇIKTI

Dries van Agt ile ilgili önemli bir detayı da paylaşmak isterim:

Agt, İsrail'in insanlık dışı savaş politikalarına karşı her zaman Filistin halkını destekledi.

1999'da İsrail'e yaptığı bir ziyaretin ardından Filistin halkına verdiği desteği giderek daha yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Van Agt, siyasetten ayrıldıktan sonra Filistin sorunu hakkında daha ilerici bir tutum sergileyince, 2017'de merkez sağ Hıristiyan Demokrat Partisi'nin İsrail ve Filistinlilere yaklaşımındaki ideolojik farklılıkları nedeniyle partisinden ayrılmıştı.

Agt, 2019'da Filistinliler için düzenlenen bir anma etkinliğinde konuşma yaparken beyin kanaması geçirmiş ve bir daha tam olarak iyileşememişti.

Filistinlilerin acısını paylaşırken beyin kanaması geçirmesi de Agt'ın Filistin halkına olan desteğin samimiyetini gösteriyor olsa gerek.

Ayrıca Van Agt, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'bir savaş suçlusu' olduğunu söylemiş ve yargılanması gerektiğini belirtmişti.

Hollanda'da eski bir başbakanın, İsrail'in savaş suçu işlediğini sürekli dile getirmesi çok değerli ve cesurca bir hareket.

Dahası Van Agt, sorunu çözmek için 2009 yılında Filistin-İsrail meselesine ilişkin adil ve sürdürülebilir bir Hollanda ve Avrupa politikasını savunan The Rights Forum'u kurmuştu.

Özetle Filistin mücadelesinde çok değerli, cesur bir insan ve eşi bu hayattan ayrıldı.

***



ÖLÜM ANINI TİKTOK'TAN PAYLAŞMAK...

TikTok'ta paylaşılan bir video, sosyal medyada tartışma yarattı.

İsmi henüz bilinmeyen bir genç kız, yakını olan kişinin hayatını kaybetmek üzere olduğu anları kendi hesabından yayımladı.

Ve şu notu paylaştı:

"Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" Kişinin hayatını kaybedip etmediği videodan anlaşılmıyor.







Haber siteleri kızın 'öldü' demesini gerçek kabul etti.

Ölen kişi kızın babası galiba. Baba acısı çok zordur. Genç kız da büyük şok yaşamış.

İnsanlar büyük acılar çektikleri şok anlarında garip davranışlar gösterebiliyor.

Öte yandan gencin aşk acısıyla bir yakının ölümünü karşılaştırması da garip olmuş.

Ayrıca bu video niye çekilir, daha kötüsü neden paylaşılır, takipçi mi kasmaya çalıştı gibi birçok soru aklıma geliyor.

Genel anlamda bu video Z Kuşağı'ndaki TikTok bağımlılığının ulaştığı boyutu da gösteriyor.

***



RUH HALİNE GÖRE FİLM

Son dönemde dijital platformların içeriklerinin kalitesinde ve sayısında bir düşüş yaşanıyor.

Dijital platformlarda bazen dakikalarca izleyecek dizi, film arayıp keyfinize göre bir şey bulamadığınız oluyor mu?







Oluyorsa işte size faydalı bir site önerisi: 'A Good Movie to Watch' adlı site izleyecek film bulamayanlara öneriler sunuyor.

Ve bu önerileri ruh hâlinize göre yapıyor.

Ve film, dizi önerilerini kolayca bulmanız için hangi platformlarda yayımlandığını belirtiyor.

***



BAYRAM DEĞİL, SEYRAN DEĞİL!

Finlandiya'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla dünya basınında gündem oldu.

Türkiye'ye Avrupa Birliği yolunda destek veren Stubb, "Türkiye, Avrupalıdır. Bundan şüphe duyanlar Şam-Beyrut- Ankara turu yapsın" dedi.

Bayram değil, seyran değil eniştem beni niye öptü acaba?

Avrupa'dan böyle içten, samimi desteklere alışık değiliz! Sayın Stubb ne istiyorsanız açık açık söyleyin.







Şaka bir yana "NATO üyeliğine onay verdiğimiz için mi Finlandiya Cumhurbaşkanı böyle konuşuyor" diyebilirsiniz.

Aslında Finlandiya ile aramız genelde iyiydi. NATO'ya üye olma sürecini de İsveç gibi zorlamadılar.

İsveç'e göre daha net ve samimi hareket ettikleri için de daha önce NATO'ya girdiler.

Stubb'ın söyledikleri de doğru. Yani bunu açıklamada bir çıkar ilişkisi aramak zorunda değil.

Elbette Orta Doğu ülkelerinin de kendine özgü güzellikleri var ama Türkiye, Müslüman ülkeler arasında her zaman Batı'ya daha yakın, daha özgür bir ülke oldu.

Türkiye'ye gelen her yabancı da bu farkı görüyor zaten.

***



Altyazı

"Siz hayatınızın her aşamasında zirveye tırmanan insanlara saygı duyarsınız ama biz kendi egolarını terk edebilen insana saygı duyarız." (Tibet'te Yedi Yıl)