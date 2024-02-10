Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hizmet veren Dr. B.Ö., Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görmekte olan bir hastanın yaşam mücadelesini kaybettiğini, hastanın oğlu V.K.'ya bildirdi.

Annesinin veda haberini duyan V.K., haberi veren doktoru yumruklayarak darp etti.

Güvenlik görevlisi hemen adamın üstüne atlamasa o saldırı çok daha trajik sonlanabilirdi.

Show TV'de Ebru Akel ve Murat Güloğlu da bu olayı programlarında yorumladı.

Olayı iki taraflı görmeye çalıştığını belirten Güloğlu "Ayaküstü ölüm haberi verilmemeliydi, daha duyarlı yaklaşılmalıydı.







Elimizden geleni yaptık falan filan denmeliydi" diyerek doktoru eleştirdi, iyi mi?

Bence Güloğlu empati kurayım diye kendini fazla zorlamış!

Ve empati kurmaya çalıştığı taraf yanlış!

Tamam, ölüm haberini almak sarsıcı bir durum ama doktorun günahı ne? Yumruklarla darp edilmeyi hak edecek ne yapmış?

Ayrıca Güloğlu, doktorun "Elimizden geleni yaptık" demediğini ya da ne söylediğini nereden biliyor?

Belki doktorun hiç hatası yoktu.

Ayrıca ölüm haberi oturularak verilir diye bir kural ya da ritüel hatırlamıyorum.

Doktorların ölüm haberi vermek zorunda oldukları için şiddet görmeleri mi lazım?

Doktorlara yönelik şiddet artarak devam ederken bir haber spikerinin daha duyarlı, temkinli yorum yapması gerekir.

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SCOOTER'DA KASK NİYE YOK?

İzmir-Karşıyaka'da 4 Ocak'ta 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez (16) ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) bindiği scooter'a, M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil çarpmıştı. Kazada üç kişi de yaralanmıştı.

Yaralılardan Soykan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve dün cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Çıkan haberlerde scooter'ın kiralık olup olmadığı yazmıyordu.

Ancak acılı anne ve baba "Bunların yasaklanması gerekiyor. Çok tehlikeli araçlar" dedi.







Scooter kiralık olsa da, olmasa da fark etmez. Bu araçları kullanmak tehlikeli. Geçtiğimiz yıl scooter'lar çok tartışılıyordu. Bir ara polisler kaldırımda scooter kullananlara ceza kesmişti. Bazı yoğun bölgelerde ise hız limitinin düşürülmesiyle yetinildi.

O zaman da bu çözüm değil, bir ölümlü kaza daha yaşandığında mı bu sorunu çözeceğiz diye yazmıştım.

Scooter, Türkiye gibi trafik kurallarına uyulmayan bir ülke için uygun değil. Başka kazalar da olacak!

Normalde kaldırımda kullanılması yasak olmalı ara taşıt yolunda kullanmak daha tehlikeli.

Kask kullanılmasının da zorunlu olması gerektiği defalarca söylendi.

Soykan Sönmez kask mecburiyeti olsaydı belki de ölmeyecekti.

Scooter'ların kaldırımlara park edilmesinde bir değişiklik yok. Engelli vatandaşları düşünen yok!

Scooter'ların yarattığı sorunlar saymakla bitmez!

Hazır 31 Mart'ta oy kullanıyorken Paris'teki gibi İstanbul'da referandum yapılsa iyi olmaz mı?

Belediye başkanı adaylarının bile bu sorunu tartışmıyor olması garip!

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'KİLOLUSUN DİYE BOŞANAN KOCAMA ŞOK'!

TikTok'ta bir kadın 95 kilodan 53 kiloya düştüğünü söyleyerek değişimini paylaşmış.

Kilolu ve kilo verdikten sonraki fotoğraflarını 'Kilolusun diye boşanan kocama şok' notunu ekleyerek paylaşan kadın sosyal medyada gündem oldu.

Hanımefendinin sosyal medya hesabına baktım. Zayıflama ürünü reklamı yaptığı için durum bana pek inandırıcı gelmedi. O yüzden ismini paylaşmadım.







Eğer bu olay doğruysa, kocası gerçekten kilolu diye boşandıysa "Kadının intikamından korkulur" sözü gerçek olmuş demektir.







Hanımefendi adeta yeniden doğmuş. O zaman da akla şu soru geliyor; madem kilo verecektin evliyken niye vermedin? Aslında en doğrusu insanın kendine olan saygısı ve sağlığı için fit kalması.

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'MAVİ KART' TAM BİZE GÖRE

The Telegraph, futbolda hakemi aldatmaya yönelik eylemlerde bulunan veya şiddetli itirazlarda bulunan futbolcuların gelecekte 'mavi kart' göreceğini yazdı.

Mavi kart gören futbolcu 10 dakika saha dışına alınacak.







Bence yerinde bir karar. Böylece hakemi aldatmaya yönelik hareketler ve yoğun itirazlar azalabilir.

Berabere geçen kısır oyunlarda 'mavi kart' gösterildiğinde sayı avantajını elde eden takım daha atak oynayabilir. Bu da heyecanı artırır.

Oyunun çok sık durduğu, sürekli hakemlerin aldatılmaya çalışıldığı bizim Süper Lig'e 'mavi kart' ilaç gibi gelir.

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YAPAY ZEKA ETİKETİ GELİYOR

Meta, Facebook, Instagram ve Threads'te yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri, sesleri ve videoları tespit edip etiketleyecek. Özellik, yalnızca Meta'nın yapay zeka araçlarıyla oluşturulan görsellerin belirlenmesiyle sınırlı kalmayacak.

Şirket, Google, OpenAI, Microsoft, Midjourney, Adobe ve diğer şirketlerin yapay zeka araçlarıyla oluşturulmuş görselleri de belirlemeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Hong Kong'da bir finans çalışanının, çevrim içi toplantıda deepfake kullanarak yönetici kılığına giren dolandırıcılara yaklaşık 25.6 milyon dolar havale ettiği ortaya çıktı.

Yapay zeka destekli deep fake videolarıyla itibar suikastları ve dolandırıcılık vakaları artmadan alınmış yerinde bir karar. Teknoloji geliştikçe görsellerin gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü mü olduklarını anlamak zorlaşacak.

Sadece görseller değil yazılı metinlere de yapay zeka ürünüdür etiketi konmalı.

Örneğin ünlü Japon yazar Rie Kudan ödül aldığı, eleştirmenlerin kusursuz diye övdüğü 'The Tokyo Tower of Sympathy' kitabının neredeyse yüzde beşinin ChatGPT yapay zeka sohbet botundan kelimesi kelimesine kopyalandığını itiraf etmese kimse anlamayacaktı!