Almanya'da düzenlenen "Miss Germany 2024" isimli güzellik yarışmasında 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer ülkenin en güzel kadını seçildi.

15 bin kadın arasında gerçekleştirilen yarışmada birinci olan 39 yaşındaki Senauer'un, henüz 6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşındı.

Mimarlık yapan Senauer, 25 bin euroluk ödülün de sahibi oldu.

Bu olay sosyal medyada çok tartışıldı. İlginç yorumlar yapıldı:

"Almanya'da Alman kalmadı haklılar"

"Hitler mezarında ters döndü"

"İç güzellik yarışması diyelim biz ona"

"Almanya bitmiş"

"Hiç bir şey olmasa bile kesinlikle bir şey olmuş."

Bence politik bir seçim olmuş! Yukardaki yorumları yapanların bilmediği bir şey var! Almanya'da düzenlenen güzellik yarışmaları son yıllarda katılan yarışmacıların güçlenmesi ve eşitlik kazanmasını sağlamak adına düzenliyor. Yarışmaya birbirinden farklı özelliklerde öncü kadınların katılıyor.







POLİTİK SEÇİM

Yani bu yarışma son yıllarda Almanya'nın en güzel kadınını seçme gibi bir hedefi yok.

Örneğin yeni güzellik kraliçesi Senauer, rol modellerinin "İran'da hayatlarını riske atarak sokak gösterilerine katılan güçlü ve cesur kadınlar" olduğunu söyledi.

Rol model olarak benimsediği İranlı kadınları cesaretlendirmek istediğini söyleyen Senauer, dünyaya barış ve özgürlük mesajı verdi. Kendisi ve kız kardeşinin özgürlükleri için zamanında Almanya'ya yerleştiğini söyleyen isim ayrıca "Kadın Lider Ödülü"nün sahibi oldu. Başta belirttiğim gibi bu politik bir seçim. Peki, kadın güzellik yarışmasına politik misyon yüklemenin anlamı var mı? Bence buna gerek yok ama amaç dikkat çekmekti. Belki de klasik bir Alman güzeli kazansaydı yarışmayı kimse konuşmazdı.

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THERON'UN EVİ METROBÜSE YAKIN DEĞİL!

Mad Max: Fury Road, Hızlı ve Öfkeli Serisi, Kasımda Aşk Başkadır gibi pek çok ünlü yapımda yer alan Hollywood yıldızı Charlize Theron, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki evlerinden birini satışa çıkardı. 3.119 metrekarelik alana sahip lüks ev, seçkin bir mimari tarza, bahçeye ve manzaraya da sahip.

Theron evini 3,75 milyon dolara satışa çıkardı.

Türk parasıyla yaklaşık 115 milyon 570 bin TL ediyor. Bu paraya İstanbul'da daha kötü evler satılıyor değil mi?

Sosyal medyada bazı kişiler emlak sitelerinden İstanbul'da benzer fiyatlara satılan bazı evleri paylaştılar. Örneğin Şişli'de 4+1 400 metrekarelik bir apartman dairesinin 125 milyon TL'ye satışta. Üstelik yedi katlı bir binanın dördüncü katı.







Elbette bu daire Nişantaşı'nda olduğu için, lokasyon dikkate alınarak pahalıya satılıyor. Örneğin Konya'da 4 milyon TL'ye satılan klasik bir apartman dairesine Finlandiya'da özel bir villa alabiliyorsunuz.

Bununa benzer pek çok karşılaştırma yapılıyor. Ancak Theron'un evi gerçekten İstanbul'da daire fiyatlarının aklın almayacağı kadar anormal olduğunu gösteriyor.







Theron'un evi Los Angles'ta hangi semte olursa olsun sonuçta orası Los Angles! Bambaşka bir dünya! Büyük ihtimalle ünlülerin evlerine komşudur.

İstanbul'da 125 milyon TL'ye aldığınız dairede üst komşunun gürültüsünü çekme ihtimaliniz de var!

Ünlü oyuncunun malikânesinde ise lagün tarzı havuzunda serinleyip, güzel bahçesinde huzuru bulabilirsiniz.

Theron'un evi Metrobüs ve Metro'ya uzak olduğu için bu kadar ucuz galiba!

Evet, bu iş arz-talep meselesi! Nişantaşı için biri o parayı verir. Bir başkası da o parayla ABD'de kendine yeni bir hayat kurar. Ne olursa olsun İstanbul'daki ev fiyatlarının mantıklı bir açıklaması yok!

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BEKÂRLAR DAHA MUTLU

Bekârlık mı evlilik mi insanı daha mutlu ediyor? Yüzyıllar boyu tartışılan bu soruya bazı evliler, bekârlık sultanlıktır diyor. Bazı bekârlar da çocuk ve eş sahibi olmanın hayatı bir düzen içinde yaşamanın özlemini çekiyor.

Her iki taraf için de örnekleri çoğaltmak mümkün. Bu sorunun net bir yanıtı yok.

Eğer bilimsel bir yanıt arıyorsanız ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan son araştırmanın sonucuna bakmakta fayda var.







Bilim insanları, evli kişilerin ve hiçbir zaman evlenmemiş insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını inceledi.

Araştırmayı yöneten Dr. Bella DePaulo, kitabında araştırmanın bulgularını paylaştı.

İntihar, depresyon, yalnızlık, fiziksel sağlık ve mutluluk üzerine yapılan araştırma örnekleri gözden geçirildiğinde sonuç değişkenlik gösteriyor.

Kitlesel araştırmalarda, bekâr kişilerin genellikle şu anda evli olanlarla benzer mutluluk oranlarına sahip olduğu görülüyor.

Araştırmalarda, evlenmenin sağlık veya refahta kalıcı iyileşme sağladığına dair çok az kanıt var.

Hatta yaşam tarzı ele alındığında bekârların yaşadıkları hayatla daha mutlu olabileceği belirlendi.

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AŞK YAŞ FARKI TANIMIYOR

Al Pacino (82), kız arkadaşı Noor Alfallah (30) ile görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl 83 yaşındaki ünlü aktör Al Pacino, 30 yaşındaki kız arkadaşı Nur Alfallah'tan bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Ancak Al Pacino, kendisine dördüncü kez baba olma mutluluğu yaşatan Alfallah'tan ayrılmıştı.







Sonra tekrar bir araya gelmişlerdi ve sonra yine ayrılmışlardı. Bu son fotoğraf yine barıştıklarını gösteriyor.

Al Pacino'nun torunu yaşında bir kadınla sevgili olması ünlülerin dünyasında şaşırılacak bir durum değil.

Film yapımcısı olan Alfallah daha önce Rolling Stones'un solisti Mick Jagger'la birlikteydi.

Demek ki, Alfallah olgun seviyor, olgun ünlüler de onu.

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Altyazı

''Üç tür insan vardır. Yukarıdakiler, aşağıdakiler ve düşenler.'' (The Platform)



