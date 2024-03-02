Çocuğuna markette izinsiz dokunan erkeğe tepki gösteren anne sosyal medyada tartışma yarattı.

'@elifgokhankaragoz' ismiyle Instagram'da paylaşım yapan anne, markette bir şeylerle ilgilendiği sırada bir erkeğin çocuğu ile ilgilendiğini ve dokunduğunu söyledi.

Çocuğuna izinsiz dokunan kişiye tepki gösteren kadın, "Ne yapıyorsunuz, dokunamazsınız" demiş.

Adam da "Çok tatlı bir çocuğunuz var sadece eline dokundum" diye karşılık vermiş.

Kadın da "Hayır eline de dokunamazsın" demiş ve bu olayı "Sadece beni anneler anlar' diye sosyal medyada paylaşmış.

Olayla ilgili şöyle yorumlar gördüm:







"Amma abartın çocuğunu sevmiş işte."

"Çocuğunu bu kadar sakınıyorsan insan arasına sokma!"

"Ayıp etmişin. Belki adam çocuk hasreti çekiyordu."

Bazıları da anneyi haklı buldu.

Ben de anneyi haklı bulanlardanım.

Bazen 10 yaşındaki kızım parkta gördüğü bir bebeği sevmek istediğinde bile onu bebeğe dokunmaması için uyarıyorum.

Bebekler parmaklarını sürekli ağzına götürür. O amcanın eli belki kirliydi, belki hastaydı. Bunu nerden bilebilirsiniz ki!

Çocukları uzaktan da sevmek mümkün. Uzmanlar ebeveynleri bile çocuklarına temas ederken aşırıya kaçmaması konusunda uyarıyor. Teyzeler, dedeler, yoldan geçen herhangi bir adama çocuğunuzu oyun hamuru gibi oynatırsanız hem hastalık kapar hem de ileride yabancılara karşı kendini koruyamaz!







BAHİS VE KUMAR SİTELERİYLE MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar oynatan 1.212 internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

2023'te 160 bine yakın yasa dışı kumar sitesi kapatılmıştı. Aynı gün sitelerin adreslerinin sonuna bir rakam ya da bir harf eklenerek devam ettiler.

Bu sitelerin çoğu suç örgütlerinin elinde. Vergisiz büyük paralar kazanıp hem de kara para aklanıyor.

Yasa dışı bahis ve kumar siteleri yüzünden hayatlar sönüyor, aileler yıkılıyor.

Gerçekten yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadele etmek isteniyorsa bu sitelere para transferi kesilmeli.

Yurtdışında mevcut bir oyuna internetle erişim sağlanarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası alıyor.

MASAK, deşifre ettiği hesapları bloke ediyor ama bahis ve kumar siteleri, sosyal medyadan gençlere ulaşılarak banka, elektronik para ve kripto para hesabı açmalarını sağlıyor.

Daha sonra bu hesapların kullanıcı bilgileri cüzi menfaatler karşılığında bu gençlerden satın alınıyor ve hesaplar bahis oynayıcıların paralarının toplanması için kullanılıyor.

Bir bahis organizasyonunun aynı anda kullandığı binlerce hesap olabiliyor. Hesap sahipleri, hesaplarında ne kadar para döndüğünü genellikle bilmiyorlar. Ayda 5-6 bin lira karşılığında hesaplar kiralanıyor.

Özetle bunlarla mücadele çok zor.

2021'de sadece kaçak bahis oyunlarının bilançosu 60 milyar liraydı.

Açılan yeni hesapları kontrol edecek daha radikal kararlar alınabilir.

Yeni yasal mevzuatlar hayata geçirilmeli. GSM operatörleri bahis ve kumar sitelerinden gelen mesajları bloke edecek yeni sistemler geliştirmeli.







OKUMAK İSTEMEYENİ ZORLA

İzmir'de bir lisede ders anlatmaya çalışan öğretmenin karşısında iki öğrenci bağırarak dans ettiler. Bu anları kaydeden öğrenciler bir de bu videoyu TikTok hesaplarında paylaştılar.

İki öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı ama ondan da sonuç çıkmaz. Mevcut eğitim sistemi öğrenmek istemeyen, sınıfın huzurunu sürekli bozan, öğretmenlerinin otoritesini sarsan öğrencileri bile okuldan atmıyor. Çok ekstrem bir olay yaşanmadıkça okumak istemeyen de bir şekilde mezun oluyor.

Bazıları eskilerden örnekler vermiş. Eskiden böyle saygısızlık yapmak öğrencilerin aklının ucundan bile geçmezdi.

Evet, dayak vardı, disiplin vardı. Dersle verimli geçer eğitim başarısı yüksek olurdu. Ancak aşırı disiplin ve dayak bizim kuşağı özgüvensiz yetiştirdi. Dayak çok eskilerde kalmış, çağdışı bir yöntem.

Ama okullarda da disiplini sağlamak zorundayız. Eğitimle, derslerle alakası olmayıp bir de zorbalık yapanlarla yol yakınken ayrılmak en doğrusu.

Böylece diğer çocuklar da disiplinsiz ortamdan zarar görmez. Eğitim almak istemeyenler de ne isterlerse onu olurlar.

Okulu bırakıp iş hayatında çok başarılı olan insanlar da var.







KUŞ BEYİNLİ Mİ?

Tam 12 yıldır Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyüne gelen Yaren Leylek, bu yıl da Adem Amca ile buluştu.

13. buluşma yine baharın müjdesi oldu.

Kuş beyinli diye dalga geçilir ama Yaren Leylek 13 yıldır binlerce kilometreyi hatasız bir şekilde kat edip Adem Amca'sını buluyor!

Yaren Leylek, Adem Amca'dan yıllardır balık yediği için şartlı refleks gösteriyor da olabilir dersem haberdeki romantizm kaybolur değil mi?

Evet, bu olayın merkezinde sevgi var.

Adem Amca her yıl "Yine gelecek mi?" diye bu anı bekliyor ve acayip mutlu oluyor, gözlerinin içi gülüyor. Ve bu olay bizi de mutlu ediyor.

İşte sevgi böyle bir şey.







HİÇ YAKIŞIYOR MU?

Apple marka telefonundaki arızanın garanti kapsamında giderilmesini isteyen avukat Enes Malik Saran, yetkili servis tarafından kendisinden ücret talep edilince Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Heyetin "ücretsiz onarılsın" kararını yerine getirmeyen Apple hakkında icra takibi başlatıldı.

İcra memurları ile yetkili servise giden Saran'ın telefonu onarıldı.

İşte hakkını arayan vatandaş! Apple eskiden müşterisini uğraştırmazdı. Ücretsiz tamir yapar ya da yenisiyle değiştirirdi ama son dönemde vatandaşı uğraştırıyorlar. Böyle büyük bir markaya icra memuru gelince tamir yapmak yakışıyor mu?

Bazen vatandaş davayla vs. uğraşmamak için hakkını aramıyor.

Otomobil sektöründe bu durum daha vahim. Hatalı sıfır arabayı bile geri almamak için insanları yıllarca mahkemelerde süründürüyorlar.

Büyük firmalara karşı müşterilerin hakkını savunacak yeni yasalara ihtiyaç var.

Hukukun yavaş ilerlemesinden faydalananlara, tüketici haklarını umursamayanlara yüksek para cezaları verilmeli.