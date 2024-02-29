Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde nihai karar bugün açıklanacak.

Kapalı teklif ve pazarlık usulü yürüyen süreçte haberlere yansıyanlara göre TFF ve Kulüpler Birliği, ihaleyi 150 milyon Euro seviyesine çekmeyi hedefliyor.

BeIN Sports, yıllık 4 milyar lira (yaklaşık 120 milyon Euro) teklif ederken Saran'ın ise yıllık 142 milyon Euro'luk bir teklif verdiği belirtiliyor.

İhaleyi hangi şirket kazanırsa kazansın onu daha zor bir rakip bekliyor.

Bu öyle bir rakip ki, ihale şartlarını yerine getirmesine, canlı yayın ekibi kurmasına, yayınları pazarlamasına, tüketiciye teknik destek sağlamasına, hatta vergi vermesine bile gerek yok.

Evet, bölüm sonu canavarı; korsan yayıncılığın yıkılmaz kalesi IPTV'den bahsediyorum...







71 MİLYAR DOLAR!

Dünya tahminlerine göre 180 milyar dolarlık dijital TV ekonomisinde korsan yayınlar 71 milyar dolarlık zarara yol açıyor.

15 yıl önce ortaya çıkan IPTV, korsan yayıncılığı daha pratik ve önlenmesi daha zor hale getirdi.

IPTV suç örgütlerinin de iştahını kabarttı.

Korsan yayın aslında yüz milyonlarca insanın bahis, kumar başta olmak üzere birçok alanda sömürülmesine neden oluyor.

Beinsport tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türk futbolunu takip eden her üç kişiden ikisi korsan yayını tercih ediyor.

Farklı ligleri yayımlayan birçok dijital platform var.

Bir spor tutkunu, NBA, F1, Süper Lig, İngiltere, İspanya vs. birçok ligi ve organizasyonu takip etmek için farklı farklı platformlara üye olmak zorunda.

Bu da maliyeti artırıyor. "O zaman hepsini takip etmesin" diyebilirsiniz ama hepsini ücretsiz ya da düşük ücretli sunan IPTV var.

IPTV ayrıca neredeyse tüm spor karşılaşmalarını, dizi ve filmleri tek platformdan sunduğu için kullanıcı rahatlığı sağlıyor.

Farklı farklı uygulama ve platformları indirmekten üşenen çok zengin insanlar bile IPTV kullanıyor.

Normalde korsan yayınlar olmasa kulüplerimiz belki de bugün 150 milyon Euro gelirin kat kat fazlasını kazanabilirler.

Böylece daha güçlü kadrolar kurarlar, ligin kalitesi artar ve Avrupa'da başarıya daha kolay ulaşırlar.

Taraftarlar IPTV izleyerek ironik bir şekilde tuttukları takımlara en büyük zararı veriyorlar ama bedava sirke baldan tatlıdır!

İhaleli kazanan şirket, takımlar ve devlet güçleri ortak hareket edip korsan yayıncılıkla sistematik bir mücadeleye girmeliler.

İspanya'daki gibi Türkiye'de de mobil uygulamalardan IPTV indirilmesini engelleyecek önlemler alınabilir.

Korsan bu kadar çok izlenmeye devam ederse üç yıl sonra Süper Lig'in yayın ihalesine girecek şirket bile bulamayabiliriz.

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KREDİ KARTI AİDATLARI

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük şu önemli açıklamayı yaptı:

"Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak." Aslında aidat vermek zorunda değiliz. Her banka müşteri isterse ücretsiz kart verme zorunluluğu var.

Ama bu durum yeterince bilinmiyor ve müşterilere hatırlatılmıyor.







Bankaların masraf almayan online hesapları da var.

Sürekli kart aidatı kesen bankalar için e-devlet üzerinden bankacılık tüketici işlemleri için şikâyet talebi oluşturabiliyor ve sonuç alabiliyorsunuz.

Çoğumuz kart aidatlarıyla uğraşmak istemiyor, her yıl alınan aidatlardan haberimiz bile olmuyor.

Bankalar kâr rekorları kırarken vatandaştan tahmini 30 milyar TL alacak olması adil değil.

Hükümet kart aidatları için zaman zaman adımlar attı. Müşteriler yukarda bahsettiğim ve bahsetmediğim daha birçok hakka sahip ama bu haklar kullanılmıyor.

Belki de daha pratik, kart aidatını tamamen kaldıracak ya da düşük seviyelere indirecek net bir yasal uygulamaya ihtiyaç var.

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PİPET KIRIŞIKLIĞA YOL AÇAR MI?

ABD'de pipetli termos kullanan bazı kişiler, dudak çevresi kırışıklığı yaşadığına dair paylaşım yapınca, bu konu yine tartışma yarattı.

Ve Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nden Lara L. Devgan, uzun süreli pipet kullanımının dudak çevresinde kırışıklığa neden olabileceğini açıkladı.

İnsan derisini bir kâğıda benzeten cerrah, "Bunu sürekli aynı şekilde tekrar tekrar katlarsanız oturmuş çizgiler oluşur, bunların kaybolması giderek zorlaşır" dedi.







Elbette kırışıklığa tek neden pipet değil. Uzmanlar sigara içmenin, uzun süre güneş ışığına maruz kalmanın ve doğru cilt bakımı uygulamamanın da kırışıklığı artırabileceğini söylüyor.

Yetişkinlerin pipet kullanım oranı düşüktür diye tahmin ediyorum. Eğer bir şeyler içerken sürekli pipet kullanıyorsanız cildiniz için bundan vazgeçebilirsiniz.

Çocukları da pipete alıştırmamakta fayda var.

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MUSK YİNE KIZDI!

Elon Musk, yeni satın aldığı Windows programlı dizüstü bilgisayarında yaşadığı olumsuzluğu takipçileriyle paylaştı.

Musk, Microsoft hesabı oluşturmadan laptopun kullanılamaması ve Microsoft'un yapay zekâsının kullanıcı verilerine erişmesine itiraz ediyor.

Donanım Haber'e göre aslında Microsoft hesabı oluşturmadan Windows 11 kurulumunu tamamlamak mümkün ama Microsoft'un bunu açıkça sunmaması Musk'ı öfkelendiriyor.







Bu durum dünyadaki yüz milyonlarca insan için geçerli.

Sıradan insanların bilgileri önemli değil de ama Musk gibi teknolojiye yön veren birinin bilgisayarını, bir yazılımın programını görüyor olması tartışmalı bir durum.

"Musk'ın sağı solu belli olmaz. Bir bakarsınız Microsoft'u da satın alır ya da kendi işletim sistemini kurar" gibi yorumlara katılmamak mümkün değil.

Ancak Twitter'da yaşadığı büyük zarardan sonra Musk, Microsoft'un alanına girmekten çekinebilir.

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Altyazı

"Düşmandan başka öğretmen yok. Düşman sana güçlü ve zayıf yanlarını gösterir." (Uzay Oyunları)

