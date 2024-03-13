Prof. Dr. Alper Murat Ulaşlı saatlerce bilgisayar başında aynı pozisyonda oturmanın ve cep telefonundan mesajlaşmanın 12-25 yaş arası gençlerde 'teknoboyun' ve 'teknoparmak' adlı iki yeni hastalığa neden olduğuna dikkat çekti.

Ve ekledi: "Kambur bir nesil geliyor." 'Teknoboyun' yanlış duruşla, uzun süre sabit kalıp kasların yorulması, omurganın aşınmasıyla oluşuyor.

Özellikle Z kuşağında öne doğru kaymış bir boyun görüntüsüne rastlanıyor.

'Teknoparmak' ise çok fazla mesaj atanlarda başparmağın tendonlarında ödem, iltihabi bulgular ile ortaya çıkıyor.

Bu iki hastalık cep telefonu, bilgisayar, dizüstü vs. gibi aletlerin aşırı kullanılmasıyla alakalı.







2050 yılında dünya nüfusunun yarısının miyop olasılığının sorumlusu yine çağımızın teknoloji aletleri, bilgisayar oyunları ve sosyal medya!

Bilim insanları insanoğlu çevre şartlarına ve uzuvlarını kullanma sıklığına bağlı olarak evrim geçiren bir varlık olduğu teorisinden yola çıkarak 3000 yılında vücut yapılarının nasıl değişeceğini de tahmin ettiler.

İki yıl önce Toll Free Forwarding firmasının raporundan yola çıkarak görmüş olduğunuz görseli yayımladılar.

3D olarak yaratılan 'Mindy' isimli model, kambur, küçülmüş boyun, pençe el, dik açılı dirsek, ikinci bir iç göz kapağı, daha kalın bir kafatası ve daha küçük bir beyine sahip olarak gösterilmişti.

Elbette insanoğlunun bu vücut yapısına dönüşebilme olasılığı çok uzun yıllara bağlı.

Bu durum toplumdan topluma ve yaşayış biçimlerine göre değişiklik gösterebilir.

Özetle her şeyin fazlası zarar! Hayatın sihirli formülü ise denge!

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FARKLILIK YARATAN LİNÇ EDİLİYOR

Fenerbahçe-Pendikspor maçında Mert Hakan Yandaş'ın attığı mükemmel golden sonra beIN Sports spikeri Ali Okancı'nın kullandığı "süper gol.. O lala' ifadesine bazı taraftarlar tepki gösterdi.

Tecrübeli spiker, gelen eleştirilere yanıt vermek için özetle şu açıklamayı yaptı:

"Bir süre önce benimle özdeşleşmesini istediğim için Avrupa liglerinde atılan harika gollerden sonra kullandığım 'o la la' sözünü Süper Lig'de de kullansam nasıl olur diye düşündüm.







Galatasaray-Rizespor maçını anlatsaydım bu hafta ilk kez Kerem Demirbay'ın golünde kullanırım tahminimce.

Ve bu sefer de Fenerbahçe taraftarının linçine uğrardım kuvvetle ihtimal.

Mert Hakan'ın golünde ilk kez kullandım ve şimdi tam tersini yaşıyorum.

Hata ettim belki Süper Lig'de bu toplara girmemem gerekirdi bilemiyorum. Kırdıysam hakkınızı helal edin." Pireyi deve yapmada üstümüze yok. Hele olay futbolda yaşandıysa saçma sapan tepkiler çıkıyor ortaya.

Ali Okancı işini en iyi yapan spikerlerden biri.

Genelde Fransız spikerlerin şaşırtıcı, güzel goller için kullandıkları "O la la" ifadesini Türkiye'de kullanıp kendisiyle özdeşleştirmek, bir farklılık yaratmak istediği için linç edilmekten kurtulamadı!

Farklılıklardan, güzelliklerden bile hoşlanmayan, her şeyi taraftarlık ekseninde kutuplaştıran futbol fanatiklerini anlamak mümkün değil!

Yanlış mı anladım? Tatsız tuzsuz maç anlatılmasını mı istiyorsunuz?

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YENİ AKIM BROKOLİYLE ÇİL YAPMAK

Gençlerin yeni çılgınlığı brokoliyle çil yapmak.

Evet, hani bazılarının sevmediği ama sağlık açısından çok faydalı olan brokoli sebzesi şimdi çil yapmakta kullanılıyor.

Yapmanız gereken tek şey biraz bronzlaştırıcıyı brokolinin üzerine sıkıp sonrada yüzünüze bastırarak sürmek.







Sonuç şaşırtıcı derecede başarılı.

Yüzünüzde doğala yakın çiller oluşuyor.

Peki, neden çil? Bazılarına göre çil yüzde güzel ve seksi duruyor.

TitTok'ta İsveçli model Cajsa Wessberg gibi bazı ünlülerin ve fenomenlerin başını çektiği bu akım Türkiye'de de yayılmaya başladı. İnsanoğlu da ilginçlikleri seviyor.

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KOCASI ÖLÜNCE ALDATILDIĞINI ÖĞRENMEK

'@cherrybombsquad007' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, eşinin vefat etmesinin ardından aldatıldığını öğrendiğini anlattığı videosu ile viral oldu.

Kadın, eşinin bilgisayarını açınca rahmetlinin birçok kişi ile konuştuğunu gördü.







Rahmetli konuştuğu birine, 'Eşim beni terk etti' derken bir başkasına ise, 'Eşim öldü' demiş. Ayrıca yetişkinlere yönelik internet sitelerine de epeyce para harcamış...

Birçok sır ve önemli bilgi bigisayar ve cep telefonlarında gizlidir.

Kadın şimdi eşinin öldüğüne mi yoksa aldatıldığına mı üzülsün?

Bilgisayardan biraz anlayanlar eski defterleri itinayla açabilir!

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KORSAN KORKUTARAK ÖNLENİR Mİ?

"IP TV ve kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var" diye bir haber çıktı. Bu yasa uygulansa ülkenin yarısı hapse girer!

Dönem dönem bu uyarı haberi çıkıyor ama kimsenin umursadığı yok. Bazen birkaç kişiye topluma örnek olsun diye ceza kesiliyor, sonra her şey kaldığı yerden devam ediyor.









Korsan izlemenin faturasını sadece vatandaşa çıkartmak sorunu çözmüyor! Asıl mücadele korsan yayınları önlemeye yönelik olmalı.

Korsanı teknik olarak önlemek zor olduğu için arada böyle uyarılar yapılıyor.

Örneğin İspanya'daki gibi IP TV'leri internet uygulamalarından indirmeyi zorlaştıracak, korsan yayıncılara giden paranın akışını durduracak finansal önlemler almak.

Korsancı şebeke ve çetelere baskın düzenlemek için daha etkili çözümler şart.

En etkili çözüm ise yayıncı kuruluşların kullanıcı dostu abonelik tarifeleri uygulaması. Makul fiyat politikaları uygulansa insanlar korsandan maç izlemekle uğraşmaz! Dünyada bu böyle!

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Altyazı

"Hayat dondurma gibidir, erimeden tadını çıkarmak lazım." (Benim Dünyam)



