ABD'deki New Mexico Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmada 62 plasental doku örneğinin tamamında mikroplastik tespit edildi.

Tespit edilen en yaygın plastiğin poşet ve şişe yapımında kullanılan polietilen olduğu açıklandı.

Bir başka araştırmada ise test edilen 17 insan atardamarının tamamında mikroplastik ortaya çıktı.

Ve parçacıkların kan damarlarının tıkanmasıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Kutuplarda bile mikroplastik tespit edildi. Mikroplastikler her yerde!

İçtiğimiz suda, gıdalarda, yediğimiz balıklarda bile mikroplastik var.

Ve son araştırmalar mikroplastiklerin kanser riskini artırdığını gösteriyor. Olağan şüpheliler ise plastik şişe ve damacanalarda bekleyen sular!

National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan bir akademik çalışmaya göre, ortalama bir litre şişe suda yaklaşık 240.000 plastik parçacık bulunduğu belirlendi.

Plastikle paketlenmiş her türlü gıdada da mikroplastik var.







KAYNATIN!

Peki, ne yapmalı?

Mümkün olduğunca plastiği uzak tutacağız hayatımızdan. Plastik paketle kaplanmış yiyecekleri almamaya çalışacağız ama hayatımızın her alanında plastik var.

Hiçbir şey yapamıyorsanız plastik şişe ya da damacanadaki suyu kullanmadan önce kaynatın!

Evet, yanlış okumadınız.

Çin'deki Guangzhou Tıp Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre kaynatılan suda bazı durumlarda yüzde 90 oranında mikroplastiklerin ortadan kalktığı gözlendi.

Su ısıtıcısında suyunuzu kaynattığınızda zamanla dibinde oluşan kireci var ya. İşte bu kireç tabakası, zararlı mikroplastikleri kabuk gibi sararak, suya geri karışmalarını önlüyormuş.

Pet şişeden su kullanmaktansa musluk suyunu su arıtıcısından geçirmek ya da kaynatıp içmek en basit yol gibi gözüküyor.

***



ÇAĞIN SORUNU MİYOP

Daily Mail'de yer alan araştırmaya göre, yakın görüşlülük veya miyop oranları son 30 yılda Birleşik Krallık'ta yüzde 46 arttı.

ABD'de ise miyop gençler arasında yüzde 59 arttı. 2050'de dünya nüfusunun yarısının miyop olacağı öngörülüyor.

Avrupa'da miyop sayısı 20 yılda iki artarken, Türkiye'de miyop görülme oranı da yüzde 50'lere kadar çıkıyor.

Bu artıştaki en büyük etken ise akıllı telefontablet kullanımının artması.







Miyobun görülme yaşı 3,5'a kadar düştü.

Ama cep telefonsuz ve tabletsiz de olmuyor!

Çocukları oyalamanın en basit yolu onlar. Çocuğunuzu cep telefonu ve tabletle ne kadar geç tanıştırırsanız onun miyop olma riskini de o kadar azaltırsınız.

Cep telefonuna, bilgisayar ve tablete en az 40 cm mesafeden bakmak bile miyop olma riskini azaltıyor.

Ayrıca araştırmalar anne ve babalarına göre daha az sokağa çıkan Z Kuşağı'nın doğal güneş ışığını kaçırdığını bunun da görme sorunları yarattığını ortaya çıkardı.

Cep telefonu, tablet, bilgisayar vs. üreten büyük küresel markaların da miyoba karşı teknolojilerini geliştirmelerinin vakti geldi.

Göze daha az hasar veren telefonlar üretilmesi için yeni yasalar, zorunluluklar devreye girmeli.

***



NEREDEN NEREYE

Garry Kasparov adını duyunca aklınıza ilk ne geliyor? 1985- 2000 yıllarında satrancın zirvesiydi ve dünya şampiyonuydu.

Gelmiş geçmiş en büyük satranç ustalarından biriydi.

Ancak Kasparov önceki gün Rusya'da 'terörist ve aşırılıkçılar' listesine dahil edildi.

20 Mayıs 2022'de de Rusya'da 'yabancı ajan' listesine alınmıştı.







2005 yılında satranç kariyerine son veren Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısında yer alan siyasi muhalif hareketlerin içerisinde bulundu. Babası Yahudi, annesi Ermeni olan Rus vatandaşı Kasparov, 2014'te Hırvatistan vatandaşlığı almıştı. Kasparov'un 'Ukrayna'nın Rusya'ya karşı askeri olarak desteklenmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi' çağrısında bulunmasını da Ruslar affetmez!

Muhalif olabilirsin ama kendi vatandaşlarının ekonomisinin çökertilmesini istemek büyük yanlış! Yine de bir dönem Rus zekasının ve çalışma azminin sembolüyken şimdi Kasparov'un ajan ve terörist olarak görülmesi saçmalık.

***



ARDA DOĞRUYU SÖYLÜYOR

Arda Turan, "Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum" dedi.

Ve bazı Galatasaraylılar bu açıklamaya kızdı.

Oysa Arda doğruyu söylüyor.

Kariyerinin en büyük kupalarını 'Prime' dönemini geçirdiği Atletico'da kazandı.







178 maçta 22 gol ve birçok gol pasına imza attı. Sonrasında dünyanın en büyük birkaç kulübünden biri olan Barcelona'ya transfer oldu. Messi, Neymar, Iniesta'lı kadroda kendine yer buldu ama onu asıl geriye götüren transfer yasağı bulunan Barcelona'da oynayabilmek için altı ay beklemek zorunda kalmasıydı.

Arda o süreçte futbola odaklanmak yerine spor ve magazin medyasında gündemde kalmayı seçti. Futboldan uzak yaşantı onu geriye götürdü. Her şeye rağmen Barcelona ile 55 maçta 15 gol atan Arda hem kendi hatalarının hem de Neymar lobisinin kurbanı oldu! Magazinel olaylara bulaşmasaydı, gazetecilere saldırmasaydı ve kendini zor ulaşılan insan yapsaydı Arda'nın çok daha iyi bir kariyeri olabilirdi. Lakin bugün hâlâ Türk futbolunun zirvesinde o yer alıyor.

Tahtına aday gösterilen Arda Güler bile daha Real Madrid'de ilk 11 oyuncusu olamadı! Bakalım Kenan Yıldız ya da Güler, Arda'yı geçebilecek mi?