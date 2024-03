Yunanistan 'etli ekmeği' de sahiplendi, iyi mi?

Baklava, kebap, cacık, sarma, yoğurtan sonra sıra 'etli ekmeğe' mi geldi?

İHA, Sivaslı etli ekmek ustası Ali Kara'dan görüş almış. Yunanistan'ın lokuma, baklava ve cacığa da sahip çıkmaya çalıştığını hatırlatan Kara, şunları söylüyor: "Bunun nedeni Yunanistan'ın oldu bitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların. Bizim kültürel varlıklarımıza geçmişte olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya çalışacaklar. Başka şehirlerimizde de yapılıyor ama Sivas'ın kendine has özellikleri var. Etli ekmeğimiz Sivas'ımızın vazgeçilmezleri arasında."







Kara, politikacılar gibi konuşmuş. Etli ekmek Sivas'ın mı Konya'nın mı tartışmasına da yanıt vermiş.

'Kuyruk acısı' hoş bir tabir olmamış ama Yunanistan'ın Türk lezzetlerini teker teker sahiplenmesi ciddi bir sorun.

Yunanlılar 400 yıl Osmanlı hegemonyası altında yaşadılar. İki ulusun ortak lezzetlere sahip olmaları çok doğal.

Asıl önemli olan iki ulusun ortak lezzetlerinin dünya kamuoyunda nasıl algılandığı.

İşte bu noktada Yunanistan sistematik hareket ediyor. Ortak lezzetlerimizin sadece kendi kültürlerinden çıktığını sürekli dünyaya duyuruyorlar.

Ve ortak lezzetleri kendi orijinal markası gibi pazarlıyor.

Türkiye'de ise bu tartışma genelde magazinel açıdan ele alınıyor.







Oysa ortada ciddi bir gastronomi turizmi rekabeti var!

Dünya Turizm Örgütü turistlerin yüzde 88,2'sinin yemeği çok önemli bulduklarını belirtiyor.

Yani ülkelerin lezzetleri de turistlerin tercihini etkiliyor.

Konaklama, tarihi eserler ve doğal güzelliklerin yanı sıra mutfak kültürü de ilgi çekebiliyor.

Yunanistan'ın cacık, sarma, etli ekmek gibi ortak lezzetleri ısrarla sahiplenmeye çalışmasının altında yatan da gastronomi turizminde öne geçmeye çalışmak.

Türkiye'nin gastronomi açısından eli çok güçlü.

Osmanlı'nın çok kültürlü coğrafyasından miras kalan müthiş bir lezzet yelpazesine sahibiz.

Son dönemde lezzetlerimizi UNESCO'nun kültürel miras listesine sokmada başarılar elde ediyoruz. Ancak sunmada ve pazarlamada daha alacak çok yolumuz var.

Dünyada ilgi çekecek marka restoranlar ve şefler çıkarmalıyız.

Sadece gastronomi deneyimi yaşamak için seyahat eden kişilerin dünyada yarattığı gastronomi turizminin büyüklüğü 200 milyar dolara yaklaştı!

Bu pastadan daha büyük dilim alabiliriz!

***



'ARADA KALMA YANIMDA KAL!'

Adalet Partisi'nin İzmir'in Bayraklı ilçesinden belediye başkan adayı gösterdiği Buse Nur Taşkıran'ın kararsız seçmene seslendiği "Arada kalma yanımda kal" sloganı viral oldu.

Baştan çıkarıcı politika buna denir!









Şimdi bu sloganla ilgili "Hangi ara", "Soy isminin hakkını vermiş" gibi espriler yapanlar var. Onlara Taşkıran'ın avukat olduğunu hatırlatmak isterim! Taşkıran açacağı davalardan tazminat zengini de olabilir.

Afişlerde Taşkıran'ın cep telefon numarasının olması da tartışma yarattı.

Taşkıran bu konuya şöyle açıklık getirdi:

"Tek başımıza idare edeceğimiz bir belediye değil, vatandaş ile beraber idare edeceğimiz bir belediye olmak istiyoruz.

Bunun için ulaşılmaz değil, vatandaşın tek bir telefonla bire bir ulaşabileceği belediye başkanı olacağım."

Siyasi partilerin benzer sloganlarının arasında "Arada kalma yanımda kal" sloganının dikkatleri çektiği kesin. Taşkıran sosyal medyada iyi reklamını yaptı. Seçilemese bile avukat olarak 'arada kalan' kararsız birçok müvekkili olabilir.

***



SIRA BÜYÜK ZİNCİR MARKETLERDE!

Dünkü yazımda ramazan ayı yaklaşırken et fiyatlarındaki anormal artışa dikkat çekmiştim.

Et fiyatlarını büyük firmalar ve et tedarikçilerinin yükselttiği iddia ediliyor. Bu iddianın soruşturulacağını umuyorum.

Öte yandan dün bu konuyla ilgili güzel bir haber çıktı. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, "Et ve Süt Kurumu ile yaptığımız protokol çerçevesinde, ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleyerek dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunacağız" dedi.







Güzeldere İstanbul'da kampanyaya katılan 28 zincir marketi de açıkladı:

"Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap."

Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Vatandaşın ramazan sofrasına daha çok etin girmesi için umarım büyük zincir marketler de et fiyatlarını sabitlerler.

***



ŞİRKETLER ÖRNEK ALMALI!

Skoda firmasının Türkiye distribütörü olan Yüce Otomativ'in sahibi Ahmet Yüce, geçtiğimiz yıllarda firmadaki tüm çalışanlara verdiği ikramiye ile gündeme gelmişti.

Yüce'nin, bu yıl ikramiye tutarlarını artırdığı ve tüm işçilere toplam 29 maaşlık ikramiye verdiği ortaya çıktı. İşte çalışanını düşünen patron budur.

Araştırmalar çalışanını mutlu eden işverenlerin başarıya daha kolay ulaştıklarını gösteriyor.







Her şeyi devletten beklememek lazım.

Ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'de birçok sektörde şirketler kar rekorları kırıyor.

Şirket sahipleri Ahmet Yüce gibi olmalı. Çok kazanınca çalışanına da kazandırmalı.

Paylaşmak güzel şey. Böyle olunca emekçilerin aidiyet duygusu artıyor ve daha özverili çalışıyorlar.



Altyazı

"İnsanlar kendileriyle yaşar kendileriyle ölür. Sen ölümünü çok erkenden ilan ettin abi. Sen gitmiyorsun diye hayat devam etmiyor anlamına gelmiyor." (UZAK)