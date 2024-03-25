Ocak ayından itibaren ortalıkta gözükmeyen Galler Prensesi Prenses Kate Middleton için neler söylendi neler!

İngiltere tahtının varisi Prens William tarafından aldatıldığı ve bu duruma kızdığı için inzivaya çekildiği söylendi. Kraliyet görevlerini yerine getirmeyi protesto ettiği iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta eşiyle alışveriş yaparken görüldü "O Kate değil dublörü" dendi.

Sonunda Kate, hakkında bir süredir devam eden spekülasyonlara yayımladığı video mesajla son verdi ve kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Prensesle dalga geçenler, türlü dedikodular üretenler ne düşünüyorlar acaba şimdi?

42 yaşındaki prenses, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediğini ve büyük şok yaşadığını söyledi.

Medya karşısına çıkmamasının nedenini de bir süre çocuklarına durumunu anlatmak istememesi olarak açıkladı.









MONARŞI ZOR DURUMDA

İnanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini belirten Kate, şu anda önleyici kemoterapi gördüğünü duyurdu ama kanserin cinsinden bahsetmedi.

Ve bu durum belirsizliği arttırdı.

Bazı uzmanlar jinekolojik kanserlerden biri olabileceğini söylüyor.

Prensesin kolon ya da pankreas kanseri olduğuna yönelik iddialar da var.

Prens Harry ve eşi Meghan'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılması... Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle gözden düşen Prens Andrew'un sürgün edilmesi... 2022'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü... Önce Kral 3. Charles ve şimdi de prenses Kate'in kanser olması...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde neler oluyor böyle?

Kral Sekizinci Edward'ın 1936'da tahtından feragat etmesinden bu yana İngiltere'de monarşi hiç bu kadar zor duruma düşmemişti!

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KAZAK AYNI!

Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser olduğunu açıkladığı videoda üzerinde duran kazağı 2016 yılında da giydiğini, bu videonun yapay zekâ ürünü olduğunu iddia edenler oldu.

Vücut diliyle konuşmasının senkronize olmadığını söyleyenler var.









Kate'in çoktan öldüğünü, yerine benzerinin getirildiğine inananlar bile var!

Bu komplo teoricilerde senaryo bitmez.

Aslında Kate eski kıyafetleri giymesiyle meşhur, mütevazılığa önem veriyor.

Kate iyileşse bile yerine benzerinin geçirildiğine inanacak milyonlarca insan var.

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HAİNLİKTE ÜST SEVİYE

Mardin'de Kızıltepe ilçesinin Arıklı Mahallesi'nde rutin kontrol yapan elektrik kaçak ekibi, günlerdir yağmakta olan yağmura rağmen bir tarlada üstelik 'yağmurlama' sistemiyle sulama yapıldığını görünce, buraya gitti.

Buğday ekili olan tarlanın yeraltından elektrik gücüyle çekilen su ile sulandığı tespit edildi.

Bunun için kullanılan 250 kVA gücündeki trafo vasıtasıyla tüketilen elektriğin kaçak olduğunu belirledi.







Yağmur yağarken tarlayı kaçak elektrikle sulamak! Bu nasıl bir hainliktir?

Bitmedi!

Yaklaşık 100 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçteki trafo ile sulanan tarlanın ise hazine arazisi olduğu ortaya çıktı.

Bu kadar çok kötülüğün motivasyonu nereden geliyor acaba?

Dürüst vatandaş elektrik faturasını ödemeye zorlanırken Güneydoğu'da birçok bölgede kaçak elektrik kullanımı tam gaz devam ediyor.

Bir önerim olacak; her il ve ilçenin kaçak elektrik bedeli yine o il ve ilçeden kesilsin! O zaman bir şeyler değişir!

Aslında tüm Türkiye'nin kaçak elektrik bedeli ödemesi kaçak elektrik kullanımını finanse ediyor!

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UYKUSUZLUK BEYNİ YAŞLANDIRIYOR

Journal of Neuroscience'de yayınlanan yeni bir araştırma, uykusuzluğun beyin yaşlanmasına da neden olabileceğini ortaya çıkardı.

19 ila 39 yaş arası 134 sağlıklı gönüllünün katıldığı araştırmada Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile dört uyku koşulu ölçülmüş:

Toplam uyku yoksunluğu (hiç uyumamak), kısmi uyku yoksunluğu (üç saat uyumak) ve kronik yoksunluk (beş gün boyunca beş saat uyumak) ve kontrol grubu (sekiz saat uyumak).







Dört gruptan sadece toplam uyku yoksunluğu grubunun, tek bir gece uykusuzluktan sonra beyin yaşının bir ila iki yıl arttığı bulundu.

Beyin yaşının diğer gruplarda önemli ölçüde değişmediği belirlendi.

Kaliteli uykunun faydaları saymakla bitmez. Uyuduğumuzda günün yorgunluğundan kurtulmakla birlikte vücut kendi kendini tedavi ediyor.

Örneğin beyin hücreleri, uyku sırasında küçülerek nöronların arasındaki çatlakların genişlemesine ve dolayısıyla buradan sıvıların geçerek beyni temizlemesine olanak sağlıyor.

Beyin bu zehirli proteinlerden arındırılamazsa hastalıklara yol açıyor.

Öte yandan gelişen teknoloji, sosyal medya alışkanlıkları vs. dünya genelindeki ortalama uyku süresi 6 saat 59 dakikaya kadar düştü.

Sürekli bir şeyleri unutuyorsanız, odaklanamıyorsanız bunun nedenlerinden birinin de uykusuzluğun getirdiği beyin yaşlanması olabilir!

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Z KUŞAĞI ORTA YAŞ KRİZİNDE!

ABD'de dünya genelinde 15 ila 24 yaş arasındaki gençlerin daha yaşlı nesillere göre giderek daha az mutlu olduğunu ortaya koyan bir araştırma sonucu açıklandı.

Z Kuşağı'nın sosyal medyaya sürekli maruz kalmaktan kaynaklanan erken bir 'orta yaş krizi' ile karşı karşıya olduğu düşünülüyor.

ABD'li gençler günde ortalama beş saatini sosyal medyada geçiriyor ve üçte biri hafta içi gece yarısına kadar cihaz başında uyanık kalıyor.

Bizim Z Kuşağı'nın da durumu pek farklı değil.







Araştırmacılar, gençlerin sosyal medya kullanımı hakkında, çocukların sosyal medyayı kullanmalarına izin vermenin onlara "reçetesiz ilaçlar vermeye benzediğini" ve hükümetlerin bunu düzenlemede başarısız olduğu yorumunda bulundu.

Bence asıl sorun insanların 'ekran bağımlısı' olduğunun farkında olmamaları.

Hayatın akışı, bu yönde. Teknoloji, bizi gerçek hayattan ve yüz yüze deneyimlerden uzaklaştırıyor.

ABD'li uzmanlar, sosyal medya uygulamalarındaki özelliklerin sınırlandırılması için acil yasa tasarısı çağrısında bulunmaya başladılar.

Çin çevrim içi oyunları, sosyal medyayı çocuk ve gençlerde sınırlayınca baskıcı ülke olmuştu. Peki, Batı ülkeler de Çin'in izinde giderlerse ne olacaklar?