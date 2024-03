Bilimsel dergi Andrology'de önceki gün yayımlanan Çin'de yapılan araştırmaya göre bilgisayar başında uzun süre geçiren erkeklerde ereksiyon bozukluğu riskinin arttığı ortaya çıktı.

Ciddi bir araştırma bu.

Independent Türkçe'nin haberine göre 40 ila 69 yaşlarındaki 220 bin erkeğin genetik verilerinin de kullanıldığı araştırmada, bilgisayar başında uzun vakit geçirmenin, Folikül Uyarıcı Hormon (FSH) seviyelerini olumsuz etkilediği gözlemlendi.

Beyindeki hipofiz bezinin salgıladığı FSH, erkeklerde sperm üretimi ve olgunlaşmasında rol oynuyor.

FSH seviyesinin azalması da ereksiyon bozukluğuna yol açıyor.

Bilgisayar başında fazladan geçirilen her 72 dakika, ereksiyon bozukluğu riskini 3,57 kat artırıyor.

Doğum oranları radikal bir şekilde düşen Çin'de 2021 yılında 18 yaşından küçüklerin çevrim içi oyun oynama süreleri haftada üç saatle sınırlandırılmıştı.







Bu kararı radikal, sert bulanlar olmuştu.

Çin yakında ABD'yi geçip en büyük süper güç olacağına göre Pekin hükümetinin aldığı her kararı, Çin'den yapılan her araştırmayı dikkate almak gerekiyor.

Türkiye ve Avrupa doğum oranı en hızlı düşen bölgeler!

Elbette doğum oranının düşmesinin evlenenlerin sayısının azalması, ekonomik nedenler, sağlıksız beslenme, hareketsizlik vs. gibi birçok nedeni var.

Çin'deki araştırma bu nedenler arasında bilgisayar başında geçen sürenin fazlalığının da etkili olduğunu gösteriyor.

Pekin hükümeti yetişkin erkeklerden ümidi kesmiş. Bari çocukları bilgisayar ve sosyal medya bağımlılığından kurtarayım da gelecekteki doğum oranları artsın hesabı yapıyor olabilir.

Bilgisayar oyunlarına sınırlama getirmenin çocuk gelişimine, eğitime vs. birçok faydası var.

Peki, Türkiye'de durum ne?

TÜİK 2021 verilerine göre düzenli dijital oyun oynadığını belirten 6-15 yaş grubundaki erkek çocukların günlük ortalama oyun oynama süresi hafta içi 3 saat 2 dakika iken, hafta sonu 2 saat 59 dakika.

Yani bizim erkek çocukları haftada toplam 21 saat dijital oyun oynuyor.

Bir de sosyal medyada geçen saatleri hesaba katın!

Eminim benim çocuklar da bana kızacak ama Türkiye'de de çocukların çevrim içi oyun oynama sürelerine yasal sınırlama getirilmesinin büyük faydaları olabilir.

***



FORMALAR OLMUŞ

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda giyeceği formalar tanıtılmıştı.

1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanan klasik iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant beğenilmişti.

Bayrağımızı temsil eden yoğun kırmızı tona sahip deplasman forması da güzel.

Dün ise formalarda kullanılacak yazı stillerinin fotoğrafta gördüğünüz şekilde olacağı iddia edildi.

Umarım yazı fontu da böyle olur. Liverpool'un forma fontunu hatırlatan tatlı bir font.

Özetle bu kez formalar harika oldu.







Arda Güler, Kenan Yıldız gibi yıldız adaylarımız, Barış Alper, Ferdi Kadıoğlu gibi büyük çıkış yakalayan istikrar abideleri var.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella kısa zamanda büyük işler yaptı.

Tek sıkıntımız golcü mevkiinde.

Grubumuzda Portekiz favori, Çekya dişimize göre. Eğer play-off'tan da Yunanistan gelirse grup şenlenir.

Bizi gerilimli, heyecan dolu bir turnuva bekliyor. Bu sefer çeyrek final, hatta yarı finale kadar çıkma ihtimalimiz var.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu Süper Lig'de çok eleştiriyoruz ama milli takımda başarılı işlere imza attıkları ortada.

***



YENİ KURAL TARTIŞMAYI BİTİRİR

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, efsane teknik direktör Arsene Wenger'in yeni ofsayt kuralı önerisini denemeyi kabul etti.

Yeni kuralda top ayaktan çıktığı anda rakip oyuncunun tam anlamıyla önde olmasıyla oyunu durduracak.







Yani futbolcunun vücudunun tamamı önde olmadığı sürece ofsayt bayrağı kalkmayacak.

Şu anki kuralda oyuncunun vücudunun herhangi bir yerinin son oyuncunun önünde olması ofsayt kabul ediliyor.

Kolu, bacağı vs. önde mi değil mi diye saatlerce tartışılıyor.

Yeni ofsayt kuralı kabul edilirse ofsayt tartışmaları büyük ölçüde biter ve maçlar bol gollü geçer.

***



SURVİVOR YÜKLENİYOR...

Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinde top koşturan, Almanya formasıyla Dünya ve Avrupa kupalarını kaldıran Mesut Özil, Fenerbahçe'de bekleneni verememişti.

Emekli olduktan sonra ortalıktan kaybolan Mesut'un önceki gün spor yaparken çekilmiş videosu medyaya düştü.

Mesut kaslanmış, sağlam bir vücut yapmış.







Adeta farklı bir insan olup çıkmış. Eminim Fenerbahçe'deyken böyle çalışmamıştır.

30'lu yaşlarında böyle çalışsa belki kariyeri daha uzun soluklu olabilirdi.

Bu değişimin nedeni ne olabilir acaba?

Yoksa Mesut, kankası Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' yarışmasına mı hazırlanıyor?

***



TRAFİKTE TARTIŞMAK BÜYÜK RİSK

İstanbul-Küçükçekmece'de trafikte yol verme kavgası çekiçle saldırıya dönüşmüş.

Park yeri, trafikte yol verme vs. yüzünden çıkan olayların sayısında büyük artış var.

Araç içi ve motosiklet kasklarında kamera kullanımı arttığı için bu olaylardan daha çok haberimiz oluyor.

Bu kavgalarda hayatını kaybedenler de oluyor.

Günümüzde trafikte tartışmaya girmek büyük risk.







Arabadan kimin, hangi emanetle çıkacağı belli olmadığı için tartışmaya girmemek en hayırlısı.

Unutmayın tartışarak kimseyi eğitemez ve değiştiremezsiniz. Sinirlendiğinizle ya da dayak yediğinizle kalırsınız!

Trafik kavgası videolarında kameralara en az yansıyan da trafik polisleri galiba!

Elbette her olaya polisin yetişmesi mümkün değil.

En azından trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda olsunlar!

***



Altyazı

"Deniz kıyısında kumdan kale yapan bir erkek yalan söylemez" (Aşk Hırsızı)