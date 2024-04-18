İngiltere, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışını yasakladı.

Önceki gün onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

2027 yılında yürürlüğe girecek yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışını yasaklıyor.

Buna benzer bir yasa Yeni Zelanda'da da çıkmıştı. Hedef sigarasız bir nesil ortaya çıkarmak.

Bu yasa binlerce hayat kurtaracak hem de İngiltere'deki sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltacak.

Ölümlerin yanı sıra tütün kullanımına bağlı kanser gibi tedavisi zor hastalıkların sağlık sisteminde yol açtığı büyük yükü artık ülkeler taşıyamıyor.







Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımından kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Bu sayının, gelecek 8 yılda iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de ise her yıl 100 bin kişi tütün kullanımından kaynaklı hastalıklardan dolayı yaşamını yitiriyor.

Devletimiz sigara kullanımını azaltma konusunda birçok yasa çıkardı.

Son dönemde sigara yasakları arttı ama Türkiye dünyada sigara kullanan bireylerde kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde 17.1 oranıyla birinci sırada.

Türkiye'yi günlük 17 sigara ile Yunanistan, 15,7 sigara ile İsrail, 15,5 ile Japonya ve 15,4 adet ile de Avusturya takip ediyor.

Bizim de İngiltere gibi sigarasız bir nesil ortaya çıkarmak için sigara satışını belli bir yaş grubuna yasaklayacak yasa çıkarmamız gerekiyor.

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DNA RAPORU NE DERSE O!

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" dedi ve ortalık karıştı.

Nebioğlu'nun iddiasının ardından Günaydın İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğunu ortaya çıkardı.

Ve bu iddia büyük yankı uyandırdı. Bu süreçte Günaydın eki başarılı işlere imza attı.

Öte yandan Dündar da şu açıklamayı yaptı:







"... Mademki karşı taraftan biri konuştu, kısaca net bir cevap vereyim. Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim için konu kapanmıştır."

Ancak Nebioğlu, raporun gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor ve "Sonuçlarla oynandığını düşünüyoruz" diyor.

Düşünmekle, tahminle olmaz ki bu iş! Adli Tıp Kurumu'nun raporunun sahte olduğunu kanıtlayacak bir deliliniz varsa sunarsınız.

Eğer Nebioğlu'nın elinde bir delil yoksa Adli Tıp'ı töhmet altında bırakmak yanlış bir hareket.

Nebioğlu'nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkemenin istediği DNA raporunun sonuç kısmında da şöyle yazıyor: "Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi." Öte yandan Dündar açıklamasında anne Suphiye Orancı ile tanışıp tanışmadığına dair bir bilgi paylaşmadı.

Bu bilgiyi vermek zorunda da değil. Genç adam ilişki yaşamış da olabilir.

Ancak ortada kapı gibi Adli Tıp'ın DNA raporu da varken Dündar'ın üzerine gidilmesini doğru bulmuyorum.

Elbette magazinciler de işleri gereği iddiaları gündeme getirecek.

Şimdi ise Suphiye Orancı'yı bulmak ve onu konuşturmak için yarışacaklar.

Bakalım Orancı'yı bulma yarışını kim kazanacak.

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BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN YASA GELİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ile birlikte sokak köpeklerine ilişkin hazırladıkları çalışmada sona geldiklerini açıkladı:

"Hayvanların korunması hususunda hepimiz hassasız, can dostlarımızı her türlü kötü muameleden korumak için gerekli tedbirleri almaya devam ederken insan sağlığı ile ilgili hassas dengeyi göz etmemiz gerekli." Evet, en önemlisi denge!







Hayvan dostlarımıza eziyet çektirmeden, modern yöntemlerle bu başıboş köpek sorunu çözülmeli.

Kimine göre 5 milyon, kimine göre ise 8 milyon başıboş köpek var!

Resmi bir veri olmadığı için sayı tam olarak bilinmiyor.

Kapsamlı bir kısırlaştırma programı olmadığı ve yasa dışı hayvan ticareti yoğun bir şekilde devam ettiği için sahipsiz köpek popülasyonu artıyor.

Buna bağlı olarak başıboş köpek saldırıları da artıyor.

Özellikle çocuklar ve yaşlılar köpek saldırılarında daha çok zarar görüyorlar.

Hayatlarını kaybedenler bile var! Başıboş köpekler trafikte ölümlü kazalara da yol açıyorlar.

Umarım başıboş köpeklerle ilgili yasa tasarısı Meclis'ten geçer.

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BABALIK DAHA ZOR

NASA'nın başarılı astronotlarından biri olan Anil Menon, en zor görevin babalık olduğunu söyledi:

"Ebeveynliğin muhtemelen yaptığım en zor şey olduğunu söyleyebilirim, çünkü çok fazla duygusal zekâ gerektiriyor."

Bir dönem SpaceX'de uçuş operatörlüğü gibi zor görevleri yerine getiren bir astronotun babalığın daha zor olduğunu söylemesi enteresan!

Astronotlar sürekli olarak yüksek baskı altında bir dizi farklı problemle uğraşıyor ve bunları gerçek zamanlı olarak çözüyorlar.







Menon'a göre anne babalar da tıpkı astronotlar gibi sürekli baskı altında problem çözüyorlar.

Menon'un belirttiği gibi bu problemleri çözerken duygusal zekâya ihtiyaç duymak işin zor kısmı olsa gerek.

Özellikle çağımızda ebeveyn olmak daha da zor. Bizden önceki kuşakların şimdiki kadar birçok alanda bilgi sahibi olmalarına gerek yoktu!

Yaşanan çevre çocuğu şekillendiriyordu. Günümüzde ise mahalle ve akraba kültürü gibi yardımcı güçlerin sayısı azalıyor.

Ve şimdiki çocuklar bize göre daha narin ve kırılganlar. Ama bunun sorumlusu da yine çocuklarının her istediklerini yapmaya çalışırken onları şımartan ebeveynler.

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Altyazı

"Bir ermiş, bir gün rüyasında kelebek olduğunu görmüş. Uyanınca kafası çok karışmış. Ben mi rüyamda kelebek oldum; yoksa bir kelebek şu anda rüyasında ben olduğunu mu görüyor, diye düşünmüş." (Kelebeğin Rüyası)





