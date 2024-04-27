İstanbul-Sarıyer'de Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni N.Ö., okulda akran zorbalığı yapan öğrencisini uyardı.

Öğrenci de "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit etti. Ve babası A.Ç.'yi okula çağırdı.

Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen A.Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen N.Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Saldırgan sinsice hiç haber vermeden yanından geçen öğretmene o kadar canice yumruk attı ki, zavallı öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçtıktan sonra yakalandı ve gözaltına alındı.

Kim bilir bu cani adamın yetiştirdiği çocuk okulda akranına hangi zorbalıkları yapıyor!









CİDDİ BİR SORUN

Zorbalık hafife alınmayacak bir suç aslında. Birçok öğrencinin akran zorbalığı yüzünden psikolojisi bozuluyor ve gelecekte okulda yaşadığı şiddet karakter gelişiminde büyük rol oynuyor.

Kadın öğretmene yumruk atan A.Ç.'ye mahkeme ibretlik bir ceza vermeli. Önce kasten yaralamadan hapis cezası alsın. Daha sonra da her gün sınıfları temizleyip, öğretmenlere çay götürsün. Pazartesi günleri okul törenlerinde tek ayak üstünde durup 'Canım Öğretmenim' başlıklı kompozisyonlar okusun ve o anlar kameraya çekilip yayımlansın.

Hukukçulara sormak lazım; böyle sosyal hizmet odaklı suçlunun suçunu anlamasına vesile olacak cezalar verilebilir mi?

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MODİFİYELİ ARAÇ FESTİVALİ OLUR MU?

Gebze Belediyesi, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sırasında 'Modifiyeli Araçlar Festivali' düzenledi.

Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hemen yanında, Mevlana Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen festival öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin tepkilerine rağmen sınav süresince ara vermeden devam etti.







Çocuklar önemli bir sınavda kafa patlatırken araçların sesine ve yüksek sesli müziğe maruz kalmaları ne kötü.

Festivalin düzenleneceği gün sınav olacağı hesaba katılmamış demek ki.

Bu olayda asıl dikkatinizi çekmek istediğim konu ise şehir hayatında büyük gürültü ve hava kirliliğine neden olan modifiyeli araçların çoğunun normalde trafiğe çıkması yasak.

Egzoz patlatan, camlara siyah film çeken, büyük kolonlarla müzik yayını yapan bu araçları polis görünce durdurup ceza kesiyor.

Ama sadece Gebze değil birçok il ve ilçede modifiye araç festivalleri düzenleniyor! Çevre kirliliğine, gürültüye neden olarak çocukları ve gençleri kötü etkileyen bu araçların hangi akla hizmet festivali düzenleniyor?

Dünyada birçok ülkede bizim modifiye Doğan ve Şahin'i trafiğe çıkartmazlar!

Bu doğa düşmanı ve gürültü makinesi araçlar daha çok yayılsın diye mi festivali yapılıyor insanın aklı almıyor.

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HAVALİMANINDA YEMEYİN!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda paylaşılan bir fiş gündem oldu.

Fişte dört dilim börek, iki ayran, bir çay ve bir su için 2 bin 499 TL ödendiği gözüküyor.

Havalimanlarında işyerleri Euro üzerinden ve normal dükkanların kat kat üstünde fiyatlara kiralanıyor.

Haliyle havalimanı içerisinde satılan gıda fiyatları yüksek oluyor ve birçok insan bu durumu biliyor.







Ama fiyatlar bu kadar da yüksek olmaz ki!

Vatandaş üç beyaz peynirli su böreği yemek için bin 311 TL ödemiş. Yani bir dilimi 437 lira.

Bir kıymalı köy böreğinin fiyatı ise 500 TL. İki ayran için 437 lira, bir bardak çay için 125 lira, bir cam şişe su için de yine 125 lira ödenmiş.

Kimse zorla bir şey satmıyor. Her şey arz-talep meselesi.

Geçtiğimiz hafta sonu fahiş fiyatlar için yapılan boykot kampanyası işte bu yüzden önemli. Çok gerekmedikçe pahalıya ürün almayın, tavrınızı koyun.

Boykotun asıl etkilisi bireysel bilince ulaşarak fahiş fiyatlı ürünleri almamak için uzun vadeli alışkanlıklar geliştirmek.

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YAPAY ZEKANIN SİYASİ GÖRÜŞ TAHMİNLERİ

American Psychologist dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, yapay zekanın insanların yüzüne bakıp siyasi görüşlerini doğru tahmin etme becerisine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Ülkücü, badem, solcu pos bıyık, küpe, piercing ya da dini sembollü kolyeler, rozetler, saç favori kesimi, giyim tarzı vs. insanların siyasi kimliğine dair birçok ipucunu yapay zekaya yükleyebilirsiniz.

Yapay zeka da doğruya yakın tahminde bulunabilir ne var bunda diyebilirsiniz.







Aslında araştırmada 591 katılımcı bir siyasi yönelim anketi doldurdu ve yapay zeka bu yanıtları bir veri tabanıyla karşılaştırdı.

EuroNews'un haberine göre söz konusu araştırmadan önce katılımcıların görüntüleri kontrollü bir şekilde toplandı. Katılımcılar siyah bir tişört giydi. Tüm mücevherlerini çıkardı ve gerekirse yüzlerini de tıraş ettiler.

Saçları, saç bandı kullanılarak geriye doğru çekildi. Yani kişilerin dış görüntülerinde siyasi görüşüne dair ipucu olabilecek öğeler gizlendi.

Ama buna rağmen araştırmada kullanılan yüz tanıma algoritması VGGFace2 büyük ölçüde doğru tahminlerde bulundu.

Yapay zekanın tek bir görüntüden doğru tahminde bulunması sürpriz ve korkutucu bir sonuç.

Yüz tanıma teknolojileri düşündüğümüzden daha tehlikeli olabilir!

Belki de gelecekte yüz tanıma yazılımına sahip silahlı drone'lar, insanlara siyasi görüşlerini tahmin edip gösteri ya da çatışmalarda müdahalede bulunacaklar.

Çok acayip bir gelecek bizi bekliyor!

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Altyazı

"Eğer bir şeyde iyiysen, onu asla bedavaya yapma" (The Joker)



