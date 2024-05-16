Video içerik üreticisi ve stand-up komedyeni Gökhan Ünver hakkında "Post atmak için 1.5 milyon TL istediğini öğrendiğimden beri kendime gelemedim.

Artık karşısında ben ve negatif enerjim var. İşlerin kapanacak geçmiş olsun" diye yapılan paylaşım kısa sürede viral oldu.

'Yılda 1,5 milyon TL'ye sadece bir çekim yapsan. Ayda o paranın 125 bin TL'sini harcasan vs.'

Neyse, yukarıdaki haset dolu paylaşımı ise kınıyorum! Umarım Ünver'e nazar değdirmez.

Ünver'i epeydir sosyal medyadan beğenerek takip ediyorum. Hakkında yazmayı da düşünüyordum. Sanırım geç kaldım.







Ünver YouTube'ta paylaştığı videoların kısa versiyonlarını Twitter ve Instagram'a yükleyince bir anda ilgi odağı oldu.

Ve güncel konularda daha çok kısa komik videolar çekerek izleyici kitlesini artırdı.

Genç komedyen, bel altı esprilere gerek duymadan güncel konuları, Türk insanının kodlarını zekice videolarında işliyor.

Oyunculuğu, mimikleri de iyi.

Tam yeni nesil stand-up'çı. Post başına 1,5 milyon TL bana abartılı geldi. Tabii bu tarz reklam anlaşmaları da her ay gelmez. Bazen üçdört ayda, bazen altı ayda bir gelir.

Bu tamamen sizin popülerliğinizle alakalı.

Belki bu iddia da PR amaçlı yapıldı, bilemiyorum. Lakin Ünver iyi kazanmayı hak eden bir komedyen.

Sonuçta Ünver de o yüzlerce bedava içeriği de geleceğe yatırım yapmak, bir gün para kazanmak için paylaştı.

Herkese de post başına 1,5 milyon TL verilmiyor! Ünver de kendi değerini yaratmış olabilir.

Kazandığı paranın vergisini de veriyorsa sorun yok!

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CEM YILMAZ YERİNİ GENÇLERE Mİ BIRAKMALI?

Bizim kuşak Cem Yılmaz'la standup'a alıştı ve onu çok sevdi. Lakin Cem ile aynı yaşta olmama rağmen artık esprilerine eskisi gibi gülemiyorum. Esprileri bana çok veteran geliyor!

Hasan Can Kaya'nın Cem hakkında yaptığı "Veteran komedyen" tespitinde haklılık payı var.







Elbette Cem Yılmaz'ın da çok seveni var.

Gökhan Ünver, Hasan Can Kaya gibi yeni kuşak zeki stand-up'çılar ise güldür güldür geliyor.

Benim asıl favori stand-up'cım ise Deniz Göktaş. Naif, kibar ve çok zeki.

O da eskiler gibi değil, küfür etmeden güldürüyor.

Sinemada eski yıldızların yeri dolmadı ama suya sabuna dokunmadan stand-up yapan Beyazıt Öztürk, Ata Demirer ve Cem Yılmaz'ın yeri çok kolay doldu.

Yeni nesil gençlerin mizahi gücü bizim kuşağın üstünde. Elbette onlar internet ve sonrasında sosyal medya ile büyümenin avantajına sahiptiler.

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TOP ONA AŞIK

Real Madrid'in Alaves'i 5-0 yendiği maçı da Arda Güler boş geçmedi.

Maç farka gidince Madrid'li futbolcular bencil oynadılar.

Arda'ya pas veren yoktu.







Rodrygo, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta savunmadan seken topa düzgün bir vuruş yapan Arda, takımının 5. golünü attı.

Evet, Arda her zaman doğru yerde durduğu için şansını artırıyor ama topun bir futbolcuyu bu kadar sevdiği az görülmüş bir şey.

Ancelotti bu durumu güzel özetlemiş: "İstemese de gol atıyor çünkü top ona aşık." Normalde o top Arda'nın önüne düşmezdi ama düştü!

Bu kadar az süre alıp bu kadar efektif oynamak çok ilginç bir durum. Yani şans da biraz Arda'nın yanında.

19 yaşındaki futbolcu, 9 kez forma giydiği ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.

Eğer Arda fizik olarak Real'in temposuna yaklaşırsa gelecek sezon Luka Modric'in yerini alabilir.

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YÜZDE 40 VERGİ AZ MI?

ABD, birçok Çin malının gümrük vergisini arttırdı.

Beyaz Saray, çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, piller gibi stratejik sektörlerdeki gümrük vergilerini arttırma talimatı verdi.

Örneğin ABD'de yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutulan Çinli otomobiller, bundan böyle yüzde 100 vergiye tabi olacak.

Elektrikli araçlara yönelik pil parçaları ve lityum iyon pillerin vergisi ise yüzde 7,5'ten yüzde 25'e yükseliyor.

Türkiye'de bu tarz gümrük vergisi artışlarında devlet serbest piyasaya müdahale ediyor diye ortalığı ayağa kaldıran ABD aşığı ekonomistler şimdi ne düşünüyorlar acaba?







Kapitalizmin ağababası ABD bile kendi otomotiv sektörünü korumak için Çin üretimi araçlara yüzde 100 vergi koydu iyi mi?

Koymak zorunda, Çin elektrikli araç sektöründe o kadar hızlı dönüşüm sağladı ki, dünya piyasasını ele geçirmek üzere.

Elon Musk bile önlem alınmazsa Çin otomotiv sektörü, dünyadaki birçok otomobil firmasını yok edecek diyor.

AB Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa rekabet üstünlüğünü korumak için ne gerekiyorsa yapacak" sözüyle Çin'in elektrikli araçlarına yönelik anti-sübvansiyon soruşturması başlatacağını duyuruyor.

Türkiye'deki elektrikli araç sektörü, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 40 ilave vergi ile nasıl ayakta duracak?

Ek vergilere rağmen Çin'in elektrikli araçları fiyat avantajlarıyla Türkiye pazarını ele geçirebilir!

ABD bile yüzde 100 vergi koyarken, biz yüzde 40 vergi ile ne olmasını bekliyoruz?

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NEDEN SERBEST BIRAKILDI?

İstanbul Havalimanı'nda valizinde ölü akrep ve tarantula bulunan ABD'li müze küratörü Lorenzo Prendini, serbest bırakılmış.

Neden?

Prendini bu örnekleri Türkiye dışına çıkarabilmek için gerekli izinleri almış olduğunu ancak yetkililerin bu izinleri "Tamamen görmezden geldiğini" söyledi.

Nasıl bir izin ki bu Prendini'nin valizinde tam 88 şişe sıvı, 1500 ölü akrep ve tarantula çıktı.

88 şişede ne kadar ve ne tür sıvılar vardı bilmiyorum ama ilaç yapımında kullanılan kara akrep zehrinin litresinin 10 milyon dolar olduğu belirtiliyor!

Daha da ilginci Prendini'nin taşıdığı türlerin DNA'ları pahalı ilaçların yapımında kullanıldığı biliniyor.

Prendini'ye verilen iznin kapsama alanı neydi bilemiyoruz ama serbest bırakılması hem garip hem de endemik böcek ve bitki kaçakçılarını cesaretlendirebilir!

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Altyazı

"İnsan zamanı durdurmak istediği yere aittir." (Amelie)