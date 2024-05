Sivas-Şarkışla'da 14 yaşındaki kızına ve kendisine saldıran sokak köpeklerinden dördünü silahla vurarak öldüren baba Yaşar Gölbaşı için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Açıklamada özetle babanın yalan söylediğine dair duyum alındığı ve babanın çocuğu ön plana koyarak farklı bir ambiyans yaratmaya çalıştığından bahsediliyor!

Kimden duyum almışlar?

Ortada bir delil var mı?

Yok!

Ama bu işin peşini bırakmayacaklarını ve babaya dava açacaklarını söylüyorlar iyi mi?

Aslında baba daha önce köpekler hakkında yetkililere şikayette bulunmuş.

15 köpek sürü halinde kızınıza saldırsa ne yapardınız?

Baba haberi tarlada çalışırken alıyor.

Eve koşuyor, köpekleri uzaklaştırmak için önce havaya ateş ediyor ama köpekler adama saldırıyor o da kendini ve kızını korumak için ateş açıyor!









NASIL BİR ZİHNİYET BU?

Böyle bir durumda ben de aynısı yapardım!

Bazı hayvan severleri anlamakta zorluk çekiyorum! Bu hayvan severlik değil! Bu başka bir şey!

Ne istiyorsunuz kız ölsün ama köpekler ölmesin mi?

Böyle bir durum için suç duyurusunda bulunmak nasıl bir zihniyet! Siz iyi misiniz?

Bunu ABD, Avrupa'da yapsanız önce akıl sağlığı raporu isterler sizden!

***



TUZ VE MİDE KANSERİ

Mide kanseri dünya genelinde en yaygın beşinci kanser.

Mide kanseri riski, yaşla birlikte yükselse de son yıllarda 50 yaşın altındaki kişilerin hastalığa yakalanma oranında artış görülüyor.

Indepented Türkçe'nin haberine göre Viyana Tıp Üniversitesi'nde yapılan araştırmada sofrada yemeğe her zaman tuz ekleyenlerin bunu neredeyse hiç yapmayanlara kıyasla mide kanserine yakalanma oranının yüzde 41 daha yüksek olduğu ortaya çıktı.







Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günlük tuz tüketimi 5 gramın altında olması gerekiyor.

Tüm uyarılara rağmen Türkiye'nin günlük tuz kullanım ortalaması 9,9 gram!

Bilinçsizce tuz tüketiyoruz!

Birçok insanda yemeğin tadına bakmadan tabağına tuz dökme alışkanlığı var.

Yemek masasından tuzluğu kaldırın!

***



BÖCEKLERİN ANLAM VE ÖNEMİ

Araçların ön camı ve plakasında eskisi kadar böcek ölüsü olmuyor!

Hızla giden araca çarpan böceklerin cama, plakaya zamk gibi yapışmasından bahsediyorum!

Mashable Türkiye sitesindeki bu konuyla ilgili çarpıcı bir araştırma sonucu okudum.

Birleşik Krallık'ta Kent Vahşi Yaşam Vakfı tarafından yürütülen bir araştırmada 2004 yılından itibaren katılımcılardan yol çıkmadan önce araçlarının plakalarını temizlemeleri ve seyahat sonrasında plakaya yapışan böcek ölülerini saymaları istendi.







2004 yılından bugüne araştırmada tam 25 bin 500 seyahatten elde edilen rakamlara göre son 20 yılda araç plakalarındaki böcek ölülerinin sayısının yüzde 78 oranında azaldığı ortaya çıktı.

Böcekler doğanın kusursuz dengesi içerisinde tarım mahsullerinin tozlaşmasına yani bitkilerin çoğalmasına ve ürünün artmasına yardımcı oluyorlar.

Böcekler olmazsa bitkilerin gelişememesi ve meyve vermesi büyük oranda azalır.

Böceklerin ölmesinin nedenleri ise iklim değişikliği, çevre kirliliği ve tarım ilaçları olarak gösteriliyor.

Şekil olarak güzel daha çok ürün elde etmek için kullanılan tarım ilaçlarının aynı zamanda bitkilerin çoğalmasına yardımcı olan böcekleri öldürmesi ne büyük çelişki!

Doğanın kusursuz dengesine müdahale ettikçe kendi sonumuzu hazırlıyoruz!

***



GUARDİOLA DA FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAMAZ!

Fark ettiniz mi? Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ı en çok Galatasaraylı yazar ve yorumcular eleştiriyor!

Neden acaba?

Ligin bitmesine yakın, sistematik bir şekilde Kartal'ı yerin dibine soktular!

Kartal puan rekoru kırdı daha ne yapsın?

Kartal sadece bir maçta, o da eksik kadroyla çıktığı Trabzonspor'a kaybetti!

Fenerbahçe şu an 93 puanda muhtemelen ligi 96 ya da 97 puanla bitirip şampiyon olamayacak!

2013-2014 sezonunda Başakşehir 78 puanla şampiyon olmuştu.

Süper Lig'in şampiyonluk puan ortalaması da 75 ile 85 arası!

Hemfikir olun ya da olmayın sarı lacivertli taraftarlardaki genel kanı şu; lig başladığında Fenerbahçe her maçta rakiplerine dörtbeş fark atarken, Galatasaray ise kötü oynarken yanlı hakem kararları, hataları ve 'ofsaytımsı'! VAR kararlarıyla yarışta tutuldu!

Ve bu Galatasaray, Avrupa kupalarından elenene kadar devam etti.

Bu arada hakemler Fenerbahçe'yi ince ince doğradı!







Örneğin Fenerbahçe'li Fred'e her 100 yabancı futbolcudan 98'nin kullandığı, genelde 'kahretsin' anlamına gelen "F.ck of" sözü yüzünden üç maç ceza verildi!

Trabzon'da iptal edilmesi gereken maç devam ettirildi vs. Bunlar Fenerbahçeli taraftarın düşünceleri.

Elbette Galatasaraylılar da farklı düşünecekler!

Ama bir de istatistikler var!

Örneğin Galatasaray son beş haftada 60 faul yaptı ama sadece 1 tane sarı kart gördü! 59 faul yapan Fenerbahçe ise yedi sarı kart görmüş!

Oysa Galatasaray, Avrupa'da son 30 maçta sekiz kırmızı kart, 46 sarı kart gördü!

Çünkü Avrupalı hakemler bizimkiler gibi değil gördüğünü çalıyor.

Ama Süper Lig'de Lucas Torreira'nın kırmızı kartlık faullerine bile sarı kart gösterilmiyor!

İşte futbol yorumcularının bahsetmediği bir bilgi daha; Galatasaray'da bu sezon kartlardan dolayı 6 ayrı oyuncu toplamda sadece 6 maç ceza alırken, Fenerbahçe'de ise 11 ayrı oyuncu toplamda 14 maç ceza aldı.

Kart deyip geçmeyin. Bir takım sert oynarken kart görmeyeceğini biliyorsa rakibine nefes aldırmaz! Her pozisyonda risk alır, sert caydırıcı oynar ve sonunda neticeye ulaşır!

Yazıyı bir taraftarın yorumu ile bitirelim:

"Fenerbahçe'ye seneye Jose Mourinho'yu değil, Pep Guardiola bile getirilse bu şaibeli ligde, şaibeli hakemlerle şampiyon olamaz!"