Devlet hastanelerinde yeni randevu sistemi pazartesi başlıyor. Artık randevu onayı zorunlu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni uygulamayı şöyle özetledi: "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek." Koca'nın da belirttiği gibi MHRS sisteminden alınıp gidilmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon.

3-4 saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon.

Geçen yıl 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi.

Bu da randevu kapasitesinin yüzde 30'unun kullanılamaması anlamına geliyor.

Gelinmeyen randevu sayısının 81 milyon olması inanılmaz bir sorumsuzluk, şımarıklık ve bencillik göstergesi.

Bu yeni uygulama kısmen çözüm olabilir.

Bir sonraki adımda muayene gerçekleşmeyen randevulardan ücret alınmalı! Para cezası uygulayan ülkeler var.







KANSER HASTALARI HARİÇ

Randevu onayından kanser hastaları ile 65 yaş üstü vatandaşlar muaf tutuluyor ama iki günde bir hastaneye giden, 'güne gider' gibi arkadaşlarıyla hastanede buluşan yaşlılar var!

Çocuklarından bulamadığı ilgiyi doktorlardan, hemşirelerden bekleyen yaşlılar var! Buna da bir çözüm bulunmalı!

Peki, Avrupa'dan Türkiye'ye gelip kazançları iyi olmasına rağmen bütün tedavilerini ücretsiz gerçekleştiren gurbetçiler ne olacak?

Bence aile hekimi sevki olmadan uzman hekime gitmek isteyen hastanın muayene ücretinin sadece yüzde 40'ını sigorta karşılasa hastanelerdeki yoğunluk anında kesilir!

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SKANDAL HATA!

Real Madrid- Bayern Münih maçı 90+13 dakika oynanırken Müller'in kafayla penaltı noktasına doğru yolladığı topa De Ligt dönerek vurdu ve top ağlara gitti.

Mazraoui'nin kafayla indirmesinin ardından ofsayt bayrağı kalktı ve maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak, Müller topa dokunmadan düdüğünü çaldı.







De Ligt topa vurduğu sırada Real Madrid savunması ve kaleci Lunin düdük sebebiyle hareketsiz kaldı.

Top ağlara gitmesine rağmen iptal edildi. Hakem kararını verdiği için de VAR'a bile gidilemedi.

Oysa pozisyon net ofsayt değildi.

Kurallara göre yan hakemin pozisyon geçtikten sonra eğer ofsaytsa bayrağı kaldırması gerekiyordu!

Bu skandal hatadan sonra yan hakem özür diledi ama atı alan Üsküdar'ı geçmiş oldu!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinin son maçında böyle bir kural hatasının yapılması büyük skandal.

Real Madrid için hep 'winner' edebiyatı yapılıyor ama daha önce de böyle şaibeli galibiyetler aldılar!

Hem İspanya liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kollandığı iddiasını güçlendirecek birçok skandal hakem kararı var.

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ISLAK HAVLULU ŞARJ!

Elektrikli araçlar sıcak havalarda bataryalarını korumak için şarj hızlarını düşürüyor. Bazı Tesla sahipleri de sıcak ve güneşli havalarda araçlarının şarj hızını arttırmak için şarj kablosunun ucuna ıslak havlu sarıyormuş.

DonanımHaber'e göre ıslak havlu yöntemi özellikle, aktif soğutmalı kablolara sahip olmayan eski V2 Supercharger istasyonlarında işe yarıyor.

Islak havlu veya bez ile sarılan şarj konnektörü, güneşten korumanın yanı sıra gerçekleşen buharlaşma sonucu soğuyarak daha yüksek akımın iletilmesine izin veriyor.







Bu yöntem mucize yaratmıyor ama şarj sırasında birkaç dakikalık bir kazanım elde ediliyormuş.

Haberde ıslak havlu sarmanın güvenlik sorunu yaratmadığı, çünkü şarj portlarının su geçirmez oldukları ama bu yöntemin Tesla tarafından tanınmayan bir işlem olduğu için sorumluluğun kullanıcıya ait olacağı belirtiliyor.

Elektrikli araçlar evde şarj edilirse daha ekonomik.

Daha sessiz ve çevreciler. Şehir içi kısa yollarda şarj sorunu yaşanmıyor ancak uzun yolda eğer aracın menzili kısaysa ve şarj istasyonlarında sıra varsa bu araçları kullanmak işkenceye dönüşebiliyor.

Hem soğuk hem de sıcak havalarda bu araçların elektrik tüketimi artıyor ve şarj edilmek hayati önem kazanıyor.

Elbette elektrikli araçlar yeni teknoloji oldukları için hızlı şarj ve araç menzilini artırmak için zamana ihtiyaç var.

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BÖYLE JEST Mİ OLUR?

Karabük'te gençler, trafik polisine kaza ihbarı yaptı. Sonra da ihbar üzerine gelen polisleri meşale, pasta ve mısırla karşıladılar iyi mi?

Gençler polislere jest yapmışlar! Normalde polisler yalan ihbardan, polisi gereksiz yere meşgul etmekten gençleri sorguya da alabilirdi ama ortam gerçekten eğlenceli ve naifti.







Peki, neden bu şaka karışımı jest yapıldı?

Polis haftası da değildi. Gençlerin gerçekten canları sıkılmış galiba. Jest yapmak için polisi ayağınıza çağırmak da garip bir durum! Polislerin işi zaten başlarından aşkın bir de böyle garip şakalarla onları meşgul etmenin alemi yok.

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EŞİNE AZ RASTLANIR BİR BAŞARI

Fenerbahçe, EuroLeage'de Monaco'yu deplasmanda uzatmalar sonunda 80-79 yenerek Final Four'a yükseldi.

Daha önce Final Four'da 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarında üst üste beş kez sahne alan Fenerbahçe, 2017'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Voleyboldan basketbola, atletizmden boksa birçok spor dalında şampiyonluklar kazanmak, olimpiyat madalyalı sporcular yetiştirmek, EuroLeage şampiyonluğunu hem voleybol hem de basketbolda kazanmak dünya tarihinde bile eşine az rastlanacak bir olay.







Fenerbahçe'nin yaptığını sadece Barcelona ve Real Madrid yapabiliyor. Hatta Fenerbahçe komple spor kulübü olmada ve gösterdiği başarılarla İspanyol rakiplerinin de önünde.

Farklı birçok spor dalında başarılı olan, ülkeye madalyalı sporcular kazandıran Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 10 yıldır şampiyon olamaması da ayrı bir tartışma konusu.

FETÖ'nün devreye soktuğu 3 Temmuz Şike Kumpası'ndan sonra Fenerbahçe, futbol tarihinde yaşamadığı haksızlıklara maruz kaldı!

Özellikle son birkaç yıldır hakem kararlarının çok tartışıldığı ve sonuca etki ettiği bir süreçte FETÖ'nün kalıntılarının hâlâ futbolu etkisi altına alma ihtimali hesaba katılmalı!