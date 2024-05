Düğünlerin olmazsa olmazı davetiyelerdir. Davetiyelerin klasik tasarımları son dönemde değişmeye başladı.

Bu farklı tasarımlar daha çok ilgi görüyor.

İşte onlardan biri de fotoğrafta gördüğünüz.

Elinde çiçeğiyle bir gelin ve onun karşısında süper kahraman gibi duran damat.

Davetiyeyi çektiğinizde gelin figürü damada doğru yaklaşıyor. Ve yan tarafta düğünün saati yeri gibi bilgiler çıkıyor.







Onedio'nun haberine göre sosyal medyada da ilgi gören bu sıra dışı davetiyeyi beğenmeyenler, kızanlar oldu.

Bazıları (bu bazıları feminst bence) erkek karizmatik bir şekilde dururken gelinin ona doğru gitmesini doğru bulmadılar.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Erkekler davetiyede bile çaba göstermiyorlar. İki adım da sen at ölür müsün?"

"Keşke gelen erkek olsaydı. Kız madem geldin diz de çök bari."

"Davetiye erkeklerin özeti olmuş."

"Kral eller cepte bekliyor."







Davetiye tasarımında bile feminist söylemlerin öne çıktığı bir tartışmanın çıkması garip.

Ancak kadınların kızmasında haklılık payı var.

Gelinin damadın ayağına kadar gitmesi hoş durmamış. Damat geline doğru gitseydi güzel bir jest olabilirdi!

Belki de sosyal medyadaki bir yorumda denildiği gibi "Düğün masrafından adamın yürümeye mecali kalmamış"!

Düğün yapmanın, yuva kurmanın maliyeti de anormal arttı.

***



SALONDA ÇADIRDA KALMAK

Londra'da bir ev sahibi, evinin oturma odasına kurduğu çadırları Airbnb'de kiralamaya başladı.

Daha önce sosyal medyada tepki toplayınca ilanı kaldırmıştı ancak tekrardan Airbnb'de ilana koyduğu ortaya çıktı.

Olay sosyal medyada gündem olunca ev sahibi çadırların kirasını da anormal şekilde artırmış.







Bir çadırın kirası aylık 2.632 sterlin (yaklaşık 107 bin TL).

İşte bu da çadır fırsatçılığıdır diyeceğim ama fikir eğlenceli ve bu yüzden ilgi gördü.

Normalde kolay kolay kimse bir evin oturma odasındaki çadırları kiralamaz.

Ama bu fikir ortaya atılınca insanlara ilginç geldi.

Eminim sırf viral olmak için o çadırları kiralayanlar çıkar.

Evin içinde çadırda kalmanın saçmalığını da sorgulamak lazım! Yoksa Londra'da çılgınca artan kira fiyatları mı protesto ediliyor. Bilemedim yakında öğreniriz.

***



RUHİ ÇENET DOĞRUYU MU SÖYLÜYOR?

Kısa belgeseller ve ilginç videolar hazırlayan Ruhi Çenet adlı ünlü içerik üreticisinin yine YouTube kanalı çalınmış.

Yine diyorum çünkü geçtiğimiz ay hesabı çalınan Çenet hesabını kurtardığını açıklamıştı. Ancak Çenet hesabının tekrar ele geçirildiğini duyurmuştu. Hesabını kurtaran Çenet sonra yine hesabının çalındığını açıklamıştı.

Sosyal medyada "Şifresini Ruhi1234 yapmıştır", "Acaba YouTube kanalı onların da Ruhi mi çalmaya çalışıyor?" gibi espriler kasanlar var ama bir insanın üç kere YouTube hesabını çaldırması normal bir durum değil!







Ruhi, YouTube'tan o kadar para kazanıp güvenliğini sağlayamıyor mu yani? Milyonlarca takipçisi olan biri basit şifre kullanacak kadar IQ'su düşük olamaz herhalde!

Bu işte bir iş var!

Çalındı haberini kimden aldık?

Ruhi Çenet'den. Yani bu olayı bir gazeteci haber yapmadı!

Kusura bakmasın ama bu olayda Ruhi'nin yalan söyleme ihtimalini de hesaba katmak gerek.

Ayrıca milyonlarca takipçisi olan popüler bir hesap çalınsa bile YouTube yönetimi hesabı gerçek sahibine verir.

Amaç dikkat çekmek, haber olmak ve böylece etkileşimi artırmak da olabilir!

***



GUARDİOLA'DAN ÖVGÜ ALMAK

Ünlü Arjantinli teknik direktör Cesar Menotti üç gün önce 85 yaşında hayata veda etti.

Arjantin'den Ole gazetesi de Menotti ile özel bir dostluğu bulunan Mancester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan onunla ilgili yorum istemiş.

Guardiola da SMS'le şu metni yazmış:

"Büyük bir üzüntü duyuyorum çünkü Arjantin'i dört kez ziyaret ettiğimde en az 30 saatlik harika bir sohbeti paylaştığım biri aramızdan ayrıldı.

Benim için o, fikirleri nedeniyle bir dahiydi. Arjantin futbolunun en büyük baştan çıkarıcısıydı... Onu dinlemek bir ders gibiydi. César her şeydi. Akıl, eğitim, zeka. Kelimelerini şiirleştirir ve inançlarına her zaman sadık kalırdı. 'Üslup tartışılmaz' derdi hep. Buenos Aires'i son ziyaretimde, Mart 2018'de, yine harika, uzun, eğlenceli bir akşam yemeği yedik... Tutkunu olduğum futbolla ilgili tüm nüanslarla birlikte. Sadece onu dinlemek istedim." Guardiola'nın Whatsapp kullanmıyor olması enteresan.







Öte yandan bir teknik direktörün, futbolun şu an yaşayan efsanesi Guardiola'dan böyle güzel yorumlar alması ayrıcalıklı bir durum.

Guardiola ve Menotti arasındaki dostluk daha önce de söyleşilere konu olmuştu. Bazılarına göre Menotti, ünlü İspanyol teknik adamın akıl hocası.

Yukarıdaki övgü dolu sözlere bakıp da siz de öyle düşünebilirsiniz.

Bence Guardiola yaşarken olduğu gibi öldükten sonra da Menotti'ye büyük bir jest yapmış.

Ancak Menotti'nin en büyük başarısı 1978 Dünya Kupası'nı kazanmak ama o kupa Arjantin'deki darbeci askeri yönetimin gölgesinde kalmıştı.

Tangocuların, dört gole ihtiyacı olan şaibeli maçta Peru'yu 6-0 mağlup edip finale kalması da çok tartışıldı. Şike yapıldığına dair güçlü kanıtlar ortaya çıkmıştı.

Menotti'nin işte böyle şaibeli bir başarısı var.

Guardiola'nın Menotti'yi bir Barcelona efsanesi olarak gördüğü kesin.

Ancak Menotti Barcelona'nın başındayken sadece İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası kazanmıştı.

Elbette Menotti futbola dair fikirleri ve Guardiola'nın kariyerinin başında neler yapmak istediğini önceden anladığı için ünlü İspanyol teknik direktörün gözünde büyüdü.

Acaba Guardiola gelecekte nasıl anlatılacak? Bütün yorumların önüne "Futbolu değiştiren adam" yazmak en doğrusu olur.

***



Altyazı

"Bir kurşun kafana girer girmez politika ve diğer saçmalıklar pencereden çıkıp giderler." (Kara Şahin Düştü)