Türkiye'de restoran ve kafelere yönelik yapılan boykot kampanyalarından sonra BBC Türkçe sitesi de yeme içme sektöründeki fahiş fiyatları konu alan haberler yayınladı.

BBC muhabirleri esnafla bile röportajlar yapmış.

Örneğin o röportajlardan birinde fiyatların yüksek olmasının doğal olduğunu söyleyen balık restoranı işletmecisi Seyit Ahmet şöyle isyan ediyor:

"Bugün levreğin tanesini 50 TL'den yarın 80 TL'den alıyoruz. Öbür gün 100 TL'den alıyoruz. Onu da müşteriye yansıtıyoruz.

Bak buraya bir sürü limon kesmişim.

Balığın yanına koyuyoruz. Git şunu al, 1500 TL'den aşağı alamazsın." Evet, gıda maliyetleri de yüksek ama esnafın abarttığı kadar da yüksek değil!

Örneğin balıkçı Seyit Ahmet'in gösterdiği limon kutusunda en fazla 2 kilo limon vardır. O da 25 TL'den 50 TL eder.

Hadi 4 kilo olsun o da 100 TL eder.

Adam muhabirin gözünün içine baka baka iki kilo limonun maliyetine 1500 TL dedi, iyi mi?

Muhabir de "Ne yaptın abi o kadar da değil" diyememiş!

Hem kazıklıyor hem de kafa buluyor, dalga geçiyor!







AÇGÖZLÜ ÇOK!

Böyle birçok açgözlü, fırsatçı esnaf var!

Fiş kesmiyorlar, kredi kartıyla ödeme almamaya çalışıyorlar. KDV farkını cebe atıp bir de üstüne fahiş fiyatlara ürün satıyorlar.

Yeme içme mekânlarına yönelik yapılan boykot ne yazık ki, istenen sonuca ulaşamadı ama maliye yetkilileri fırsatçı ve vergi kaçıran esnafa göz açtırmamalı.

Enflasyonu tetikleyen unsurlardan biri de esnafların fahiş fiyat politikası!

Hep marketleri eleştirdik, gözlem altına aldık ama restoran, lokanta, kafelerde de fahiş fiyat politikası uygulayan birçok mekân var!

***



KAÇAK ELEKTRİĞİ BİLE SAVUNUYORLAR!

Bu köşede kaçak elektrik kullanımını birçok kez yazı konusu yaptım. Belki bu durumdan sıkılanlar olabilir ama sorun tahmin edilenden de büyük!

Örneğin Mardin'de kayıt dışı kullanım nedeniyle özellikle Derik ve Kızıltepe ilçelerinde şebekenin çökebileceği ve bu ilçelerin enerji almama riskinin olduğu uyarısı yapıldı. Tüketilen kaçak elektriğin ekonomiye zararının ise 6 milyar 250 milyon lira!

Güneydoğu'da elektrik dağıtımı yapan şirketin kaçak elektrik yüzünden toplam alacağı ise tam 28 milyar TL!







Daha kötüsü kaçak elektrik kullanımını hak görenler var! DEM Parti vekili Beritan Güneş

"Tüm Türkiye'nin elektrik üretiminin neredeyse tamamı Kürdistan'da üretilmesine rağmen Dedaş, Mardin başta olmak üzere Kürdistan'ın birçok şehrinde tam da ekin zamanında halkımızı elektriksiz ve susuz bırakıyor. Dedaş, yıllardır sürdürdüğü bu zulme bir an önce son vermelidir!"

İşte bu açıklamaya bölücülüğün daniskası denir!

Sahi Kürdistan neresi oluyor? Trajikomik bir açıklama!

O barajlar kimin parasıyla yapıldı! Bu ülke yıllarca GAP için bölgeye para akıttı. Sadece GAP mı? Bölge kalkınsın diye saymakla bitmeyecek projeler hayata geçirildi!

Kul hakkı yemeyi bu kadar mantıksızca savunan bir açıklama görmedim!

***



51 BİN ÇOCUK NEREDE?

Araştırmacı gazetecilik projesi Lost in Europe tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, Avrupa'da 2021 ile 2023 yılları arasında 51 bin 433 çocuk göçmen kayboldu.







Avrupa'ya geldikten sonra bu çocuklardan bir daha haber alınamamış.

Peki, bu çocuklar nerede? İnsan ticareti yapan örgütlerin eline mi düştüler? Organ ve fuhuş mafyasının eline mi düştüler?

Yazık üç yılda 50 binden fazla kayboldu deniyor ama raporun yazarları kayıp çocukların sayısının bundan daha da yüksek olabileceğini söylüyor: "Veriler genellikle tutarsız ve eksik ve Avrupa'daki birçok ülke kayıp refakatsiz çocuklarla ilgili veri bile toplamıyor!"

***



NEDEN GENÇ SEVGİLİ?

En son kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle gündemde olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher, neden genç sevgili tercih ettiğini açıkladı: "Çünkü benim yaşımdaki erkekler çok yaşlı ve artık hepsi öldü."

Cher hem kendisini hem de yaşlı erkekleri tiye alan bomba bir espriye imza atmış.

Yıllar ne çabuk geçmiş. 'Believe', 'I Got You Baby', 'If I Could Turn Back Time' gibi hit şarkılarıyla 80 ve 90'lara damgasını vuran Cher de 77 yaşında olmuş.







Cher'in kendisiyle aynı yaştaki erkeklerin ya çok yaşlı ya da ölmüş ihtimali kuvvetle muhtemel. Yani Cher haklı.

Belki bazılarınızın genç sevgilisi olabilir ama 40 yaş küçük sevgili mi olur diyebilirsiniz.

Cher, 38 yaşındaki sevgilisi Alexander Edwards ile de bir yıl birlikte kaldı ve sonra ayrıldı. 40 yaş büyük bir kuşak farkı! İnsan konuşacak bir şey bulamaz!

Daha önce iki kez evlenip boşanan Cher'in Tom Cruise, oyuncu Val Kilmer ve Kiss'in solisti Gene Simmons ile de ilişkileri olmuştu. Cher hep hızlı yaşadı. Şimdi hızına yetişecek akran bir sevgili bulmakta zorlanması doğal.

***



HANİ ZAYIF TAKIMDI!

UEFA Konferans Ligi Yarı Final Karşılaşması'nda Yunan ekibi Olympiakos, Aston Villa'yı 4-2 yendi.

Hem de deplasmanda!

Fenerbahçe, aynı Olympiakos'a karşı ilk maçta rotasyonlu kadroyla çıkmış, ikinci maçta ise 1-0'lık üstün oyununa karşı penaltılarda elenmişti.

Ve spor medyasında, sosyal medyada İsmail Kartal ve futbolcular yerin dibine sokulmuştu!







İşte futbol böyle önceden sonucu kestirilemeyen bir spor! Dünyanın en zor ligi Premier Lig'i bu sezon dördüncü bitirmeye çok yakın olan, seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aston Villa, Konferans Ligi'nin en büyük favorisi görülüyordu. Hala görenler var ama sağlam defans yapan Olympiakos, final de Atina'da oynanacakken kolay kolay elenmez!

Elbette Kartal'ın ilk maçta İsmail ve Fred'siz çıkması hata oldu ama bu onu kötü teknik direktör yapmaz!

Özetle Fenerbahçe güçlü bir takıma elendi. Kartal hakkında hakarete varacak derecede yorumlar yapanların futboldan ne kadar anladıkları da ortaya çıktı!

Acaba bu kişiler arasında Fenerbahçe taraftarıymış gibi algı yapmaya çalışıp takımı ve İsmail hocayı yıpratmaya çalışan 'troller' olabilirler mi?

Süper Lig'de her şey olabilir!

***



Altyazı

"Kibir, bele bağlanan taş gibidir. Ne uçabilirsin, ne yüzebilirsin." (Hayatım Sana Feda)