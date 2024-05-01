Ankara-Pursaklar'daki bir lisede iddialara göre, 17 yaşındaki lise 4'üncü sınıf öğrencisi R.U. elektronik sigara ile yakalandı.

Müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., daha sonra okulda öğretmenini bacağından bıçakladı.

Haberde saldırganın öğrenci olduğu yazıyor ama saldırının yaşandığı anın güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğimde ben ortada bir öğrenci görmedim!







ZORUNLU EĞİTİM!

Görüntülerde giriş katındaki merdivenlerde pusuya yatmış, öğretmeni görünce sinsice arkasından koşup bıçak saplayan bir cani vardı!

Profesyonelce hareket ediyordu. Başka kişileri bıçaklamış da olabilir!

İşte bunlar hep zorunlu eğitim yüzünden!

Okumak istemeyeni okulda tutmayacaksın! İnatla okumak istemeyen, diğer öğrencileri döven zorbalık yapan, öğretmenlerine saldıranlardan akademik başarı beklemek hayalcilik!

Okullarda artan şiddet olaylarını dikkate alırsak eğitimde müfredatı basitleştirmek yerine, sadece ilkokulda zorunlu eğitim uygulayıp, ortaokul ve lisede sınıf geçmeyi zorlaştırmak belki daha faydalı olabilir.

Tıpkı eskiden olduğu gibi!

Hayatta başarılı olmak için illa liseyi bitirmeye de gerek yok!

Öğretmenini bıçaklayan bu genç bir mesleğe yönlendirilseydi bambaşka bir hayatı olabilirdi!

Okumak istemeyenleri zorla yıllarca okulda tutmanın kimseye bir faydası yok.

Okumak istemeyenler elenirse, sınıf mevcutları ve öğretmen sayısı da düşer.

Eğitime ayrılan kaynaklar daha verimli kullanılır ve daha zeki, başarılı çocuklar yetiştirilir!

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ELEKTRONİK SİGARADA URANYUM!

ABD'de Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar, düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bu haberi ilk okuduğumda "Uranyum mu" diye tepki gösterdim!

Normal sigaralarda jet yakıtı olduğu söyleniyor.







Normal sigaranın üstüne uranyumlu elektronik sigara da içince nükleer füzeye dönüşür müyüz acaba?

Şaka bir yana. Elektronik sigara normal sigarayı bıraktırıyor yalanını kim uydurduysa dünyaya büyük kötülük etmiş!

Ve en kötüsü elektronik sigara gençler arasında çok popüler.

Yukardaki yazıda bıçaklanan liseli öğretmen de muhtemelen öğrencisini elektronik sigara illetinden kurtarmak için ailesine haber vermiş olmalı.

İyilik yap kötülük bul!

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ÖNCE VATANDAŞ YESİN

Ticaret Bakanlığı, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verdi.

Bunun nedeni ise son beş ayda, beyaz ete yüzde 200 zam yapılması.

Kırmızı et fiyatları yükselince tüketici beyaz ete yöneliyor.

Beyaz ete talep artınca tavuğun fiyatı yükseliyor. O zaman da tüketici kırmızı ete yöneliyor.

Bu döngü hep böyle devam ediyor.







Ama son beş ayda beyaz ete yüzde 200 zam yapılması sadece talebin çokluğuyla açıklanamaz!

Yine birileri fırsatçılık yapıyor gibi gözüküyor.

Türkiye, kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alıyor.

Böyle büyük bir hacme sahip olan bir ülkenin vatandaşa pahalı tavuk satması garip!

Önce vatandaşını doyuracaksın sonra yurtdışına satacaksın!

Ticaret Bakanlığı'nın kararı doğru ama ihracat yasağı getirmek için beş ay beklenmesi, yüzde 200 zam yapılması mı gerekiyor?

Daha önce bu karar alınabilirdi.

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BİRİNCİ KÖFTE VE DÖNER

Yeme-içme eğilimlerini inceleyen bir araştırmaya göre Türkiye'de 2023 yılında kredi kartı kullanılarak yenen en popüler yemek türleri döner ve köfte oldu.

Bu ikiliyi ise sırasıyla kebap, pide ve burger restoranları takip ediyor.

Araştırmayla ilgili haberlerde dönerin kırmızı et mi yoksa tavuk mu olduğu belirtilmemiş.







Kırmızı etteki fiyat artışını ve yakın zamanda sayıları hızla artan Hatay usulü tavuk döner yapan mekânları dikkate alırsak en çok tavuk döner sipariş edilmiştir diye tahmin ediyorum.

Lezzet-fiyat orantısı açısından bu sonuçlar sürpriz değil.

Köfte ve döner hem lezzetli hem de birçok gıdaya göre daha ucuz.

Restoran ve lokantalar da mönüde riske girmemeyi, alışkanlık oluşan, en çok tüketilen ürünleri müşterilerine sunuyorlar.

Evde yemek yapan kadın sayısı da hızla azalıyor.

Birkaç kuşak sonra klasik ev yemeklerini yapanların sayısı azalabilir!

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TERİM NEDEN BAŞARISIZ?

Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Panathinaikos'un Fatih Terim ile yollarını ayıracağı konuşuluyor.

Oysa Terim'in yerine geldiği Sırp teknik direktör Ivan Jovanovic, takıma güzel futbol oynatıyordu ve Yunanistan Kupası'nı kazandırmıştı.

Taraftar Jovanovich'in gitmesini istememişti.

Ama yönetim taraftara inat Terim'i getirmişti. Şimdi taraftar Terim'i ıslıklıyor. Terim de puan kaybedilen maçlarda öfkeden kendini kaybediyor.

En son saha kenarında cep telefonunu yere fırlatması olay oldu. Ve bu tavrı Yunan basınında 'ergen davranışı' olarak yorumlandı.







Bu görüntü sosyal medyada en çok kullanılan 'meme'lerden biri olabilir.

Terim'in uzun yıllara dayanan teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray dışında bir takımda başarılı olamaması ilginç değil mi?

Genel tabloya bakınca Terim'in A Milli Takım karnesi de kötü.

Terim'in Almanya'da düzenlenen EURO 2008'de yarı final oynamak dışında kayda değer bir başarısı olmadı.

Terim'in sadece Galatasaray'da başarılı olmasını neyle açıklayabiliriz acaba?

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Altyazı

"Kadınların özelliği ne biliyor musun? Seni sen yapan özelliklere aşık olup sonra o özellikleri senden almaya kalkıyorlar." (Kaybedenler Kulübü)



