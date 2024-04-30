Birleşik Krallık, internet bağlantılı cihazların güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir yasa paketini yürürlüğe soktu.

Bu yasalar, akıllı telefonlar, televizyonlar ve kapı zilleri gibi cihazların, siber saldırılara karşı daha iyi korunmasını zorunlu kılacak.

Örneğin yeni yasa '12345' gibi zayıf parolaların akıllı cihazlarda kullanımını yasaklıyor.

Türkiye'nin belki de yüzde 30'nun '12345' parolasını kullandığını söyleyebilirim ama ispatlayamam.

Geri kalan büyük çoğunluk da '123456789', '111111' kullanıyordur herhalde.

Dört haneli şifreler için de daha çok '1923', '1881', '1453', '1938', '1915' gibi Türkiye ile ilgili önemli tarihler kullanılıyordur.

Dünyada da durum aynı. İnsanların o kadar çok kartı, dijital hesabı var ki, neye hangi şifreyi kullandığını unutuyorlar.

Unutmamak için de akılda kalan basit parolaları kullanıyorlar.

Daha kötüsü aynı şifreyi birçok hesapta kullanıyorlar!

Hesaplardan biri 'hack'lendi mi, dolandırıcılar aynı şifreyi diğer hesaplarda da deniyorlar ve kurbanlarının birçok hesabını ele geçiriyorlar.

Bu haber en çok '12345' kısmıyla sosyal medyada gündem oldu ama Birleşik Krallık'ta yeni çıkan siber güvenlik yasaları, teknoloji aleti üreticilerini, siber suçluların erişimine karşı cihazları korumaları için yasal olarak sorumlu olmalarını şart koşuyor.

Ayrıca yasalar, üreticilerin cihazlarla ilgili hataları ve güncellemeleri tüketicilere açıkça bildirmelerini de zorunlu kılıyor.

Bu sayede tüketiciler, aldıkları ürünlerin güvenlik durumu hakkında daha bilinçli kararlar verebilecek.

Ayrıca, teknoloji şirketlerinin her ürün için iletişim bilgileri sağlamaları ve cihazların desteklenme süresine dair bilgileri açıkça belirtmeleri gerekecek.







ÇALDIRAN BEDEL ÖDEMELİ

Böyle kullanıcıların kişisel verileri daha etkin bir şekilde korunacak.

Türkiye'de de artık hırsızlık ve dolandırıcılık cep telefonu konuşmaları ya da internet üzerinden yapılıyor.

Ülkemizde milyonlarca insanın verileri hem kamu hem de özel sektördeki dijital hesaplar çalınarak ele geçirildiği için birçok insanın kimlik, adres bilgisi klasörler halinde dolandırıcılarda bulunuyor.

Haberlerde yaşlı insanların dolandırılma hikâyelerini izlerken "Yok artık", "Bu kadar da aptal olunmaz ki" diyoruz ama bazen profesörler, hakimler bile dolandırılıyor!

Çünkü dolandırıcılar ellerindeki kimlik bilgileriyle kurbanlarını rahat manipüle ediyorlar.

O yüzden müşterilerin kimlik bilgilerini elinde tutan şirketlerin siber güvenlik önlemlerini artırmaları için caydırıcı cezalara ihtiyaç var.

Milyonlarca müşteri bilgisini basit bir virüs programıyla korumaya çalışırken çaldıran şirketlerin kuru bir özürle kurtulmamaları gerekiyor!

Ülkemizde de siber güvenliği artıracak yasalara ihtiyaç var.

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ADANA TRAFİĞİ!

Adana'da geçtiğimiz hafta Hatice S., kapısı açık giden otobüste kart basmak için ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek otobüsün ön kapısından aşağı düşmüştü.

Ne yazık ki, 75 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Adana'da geçirdiğim iki günde trafikte gördüklerimden sonra bu habere hiç şaşırmadım desem yeridir.







Adanalıların kendine has rahat tavırlarını bilmeme rağmen yaşadıklarım bana biraz Kahire trafiğini hatırlattı.

"Biraz" diyorum çünkü Kahire'de trafik ışıkları yok denecek kadar az ve arabayı çarpan yola devam ediyor!

Adana'da ise şerit, sinyal, geçiş hakkı vs. kurallarını geçtim, trafik ışıklarına bile uyan yoktu.

Genelleme yapmak hata olabilir ama uzun zamandır trafik kurallarının bu kadar çok hiçe sayıldığı şehir görmemiştim.

Belki de bayram trafiğine denk geldiğimden bilemiyorum ama Adana'da araç kullanmak büyük risk!

Otobüs şoförünün kapıyı açık hareket etmesi de Adanalı olmanın rahatlığından olsa gerek!

Şoför muhtemelen az cezayla kurtulacaktır. Zavallı teyze de öldüğüyle kalır!

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MODA BU MUDUR?

İlk olarak geçen yıl Milano Moda Haftası'nda tanıtılan ünlü bir markanın 'cinsel çekicilik koleksiyonu'nda yer alan bu kot şimdi satış rekorları kırıyor.

Kasık bölgesinde kumaşın daha koyu olması ve bunun idrar gibi görünmesiyle tartışma yaratan pantolon 608 dolardan satılmasına (Yaklaşık 20 bin TL) rağmen stoklarda kalmamış!







Moda garip bir alan, bazen dilencilerin bile giymediği yırtık ya da yıpranmış spor ayakkabılar da özel koleksiyon olarak üretiliyor ve çok satıyor.

Aslında bu pantolonu kimin giydiği, tamamlayıcı giysi ve aksesuarlar da önemli.

Bu pantolonu fotoğraftaki yakışıklı genç giydiğinde "Vay ne havalı" olur. Normal vatandaş giydiğinde ise "Aa altına yapmış" derler.

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İNGİLTERE'DE TASMASIZ KÖPEK OLMAK

İngiltere'de ölümle sonuçlanan saldırılarından sonra American Bully XL türü köpek beslemek yasaklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir videoda Londra'da polisin tasmasız ve ağızlıksız dolaşan bir American Bully XL köpeğine müdahale etme anı dikkatimi çekti.







Polis saldırgan bir tavır içinde olduğunu gördüğü köpeği hiç tereddüt etmeden şok silahıyla vurdu.

Hayvan severlere sorsanız İngiltere en medeni ülkelerden biridir. Ama aynı olay Türkiye'de yaşansa sosyal medya yıkılırdı!

Polisi medyada linç ederlerdi!

Birçok gelişmiş ülkede başıboş köpekler itlaf ediliyor.

Bizde başıboş köpeklerin barınaklara konmasına bile karşı çıkıyorlar!

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Altyazı

'Yıllar geçtikçe yaptıkların değil, yapmadıkların seni tanımlamaya başlar. Fransızca öğrenecektim. Kitap yazacaktım. Mutlu, büyük bir ailem olacaktı ama teker teker ya ben bu hayallerden vazgeçtim ya da onlar gerçekleşmedi ve geriye kalanlar beni oluşturdu. Sanırım bir bakıma hepimiz gerçekleşmemiş hayallerimizin kalıntısıyız.' (Rememory)



