Adana'da 72 yaşındaki Şerife Arısan, soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Köpekler zavallı kadını parçalayarak öldürmüş!

Öte yandan Balıkesir Gönen'de kayıp diye aylarca aranan ve 312 gün sonra kemikleri bulunan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i sırtlanların öldürdüğü şüphesi üzerinde duruluyor.

Berzeg'in kaval, uyluk, kol ve kaburga kemikleri ile kafatasının bulunduğu bölgenin çizgili sırtlanların üreme alanı olması bu ihtimalin gündeme gelmesine neden oldu!

Bu habere ilk tepkim "Balıkesir'de sırtlan mı varmış" oldu.

Sırtlan değilse de sürü halinde dolaşan köpekler parçalamış olabilir rahmetliyi!

Haberlere bakar mısınız?







Sanki Afrika'nın Serengeti düzlüklerinde geçiyor olaylar!

Haberlerde Afrika'daki vahşi yaşam konulu belgesellerdeki detaylar var!

Bazı kaynaklara göre Türkiye'de, Mart 2022'den Aralık 2023'e kadar sokakta başıboş yaşayan köpeklerden kaynaklı saldırılar, kuduz, trafik kazası gibi nedenlerle 40'ı çocuk 92 kişi hayatını kaybetti.

Belki de Afrika'nın Serengeti düzlüklerinde bu kadar insan ölmüyordur!

Serengeti düzlükleri ve vahşi hayvanların yaşadığı yerler belli! Ama mega kent İstanbul'da bile sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybedenler oldu!







KUDUZ LİSTESİ!

Bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'ye giden vatandaşlarını sahipsiz köpeklere karşı uyarıyor!

Kuduz tehlikesi olan ülkeler listesinde yer alıyoruz!

Başıboş köpekler konusunda bir yasal düzenleme hazırlanıyor ama yasal düzenlemeye bile radikal köpek severler tepki gösteriyor!

Köpeklerin barınaklara kaldırılmasına bile karşı çıkıyorlar.

Başıboş köpekler oldukları yerde kalsın istiyorlar!

Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?

Gelişmiş ülkelerde başıboş köpek göremezsiniz.

Orta Doğu ülkelerinde bile bizdeki kadar çok başıboş köpek olmayabilir!

Daha kaç insan ölecek?

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MUHTARLARA YEŞİL PASAPORT MU?

Geçtiğimiz ay "E-Devlet kullanımın yaygınlaştığı bu dönemde, 50 bin muhtar fazla! Köylerde olsun ama büyük şehirlerde muhtarlara ihtiyaç yok" diye yazmıştım. Önceki gün Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal muhtarlara yeşil pasaport verilmesini talep etti, iyi mi?

Yeni projelerin peşinde koşan iş insanları, Avrupa'da gösterisi olan sanatçılar bile vize alamıyorken muhtarlar yeşil pasaportu ne yapacak?







Avrupa'yı gezip oy mu isteyecekler?

Avrupa önce göçmen yükünü Türkiye'ye yıktığı, şimdi bize vize işkencesi çektiriyor! Eskiden çok rahat vize alınıyordu şimdi tüm uyarılara rağmen vize vermemek için kırk takla atıyorlar.

Avrupa Birliği ülkeleri de Türkiye'den gelebilecek göçmenlerden korkuyor! Bu işten zararlı çıkan da Türk halkı oluyor.

Avrupa'nın oylama taktiklerinden bıkan vatandaşlarımız da vizesiz dolaşabilmek için Yeşil Pasaport almanın peşine düştü. Yeşil Pasaportu olan ayrıcalıklı vatandaş oldu artık!

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KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ!

Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde jandarma destekli drone ile yapılan kontrollerde 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 KVA gücünde 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi.

Öncelikle tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektrik o kadar çok kullanılıyor ki, bazen şebekeye aşırı yükleme olunca elektrik kesintileri yaşanıyor!

Sadece haberde geçen ilçelerde yılda 210 milyon TL'den fazla elektriğin bedelsiz olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.







Güneydoğu genelinin toplamında kaçak elektriğin faturası ne kadar acaba?

Nasıl olsa bu kaçak elektrik bedeli dürüst vatandaşın faturasına yansıtılıyor!

Kaçak bedelini tüm Türkiye ödediği için faturalarda düşük gözüküyor.

Daha önce de önerdiğim gibi; kaçak elektrik bedeli kaçağın olduğu bölgelerdeki faturalara yansıtılmalı!

O zaman sepetteki çürük elmalar ortaya çıkar!

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İŞTE KALİTELİ FUTBOL

Şampiyonlar Ligi Yarı Final karşılaşmalarında futbola doyduk. 2-2 biten Bayern Münih-Real Madrid maçı tam bir taktik savaşıydı.

Real yine defansif kontra atağa dayalı futboluyla istediği sonucu aldı.

Ben bu oyun anlayışını 'Galacticos' gibi yıldızlar topluluğu kadrolarıyla rakiplerini hücum futboluyla ezmiş Real'e yakıştıramıyorum. Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain (PSG) maçında ise tek gol vardı ama muhteşem bir futbol ziyafeti izledik.

PSG'nin yedekten oyuna soktuğu Kolo Muani'nin bile bonservis ücreti 95 milyon euro iken Şampiyonlar Ligi kalitesini Süper Lig ile karşılaştırmak adil olmaz.







Sadece PSG'nin kadro değeri bizim ligdeki bütün takımlardan fazla olabilir. Ama futbol anlayışını karşılaştırabiliriz.

Yarı final maçlarında bizdeki gibi her kararında hakemlerin üzerine yürüyen, dokunulduğunda hemen kendini yere atan futbolcular yoktu.

Her pozisyonda VAR'a gidilmedi.

Çok az faul düdüğü çalında, maçlar çok az durdu.

Sosyal medyada taraftarlar birbirine girmedi. Hakemler linç edilmedi.

Hakemlerin varlığını resmen unuttuk. Çok az düdük çaldılar. Maç o kadar güzel ve hızlı akıp geçiyordu ki, önemli anların tekrarı bile gecikiyordu.

Bu futbolsa biz Türkiye'de ne izliyoruz, bilemedim?

Futbolcuların sahtekarlıklarına, vakit geçirmelerine, hakem itirazlarına kesin önlemler alınsa bile futbolun kalitesi hemen artar ama bunu uygulatacak TFF iradesi yok!

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Altyazı

"Çoğu insan bir şey olana kadar onun gerçekleşebileceğine inanmaz. Bu aptallık ya da zayıflık değil, sadece insan doğasıdır." (World War Z)



