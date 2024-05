TikTok fenomeni Yasin Cengiz, 'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla göbek atarak ünlü olmuştu.

Başta Yasin Cengiz için "Adam sadece göbek atıp ünlü oldu", "Bu ülkede ünlü olmak için yeteneğe de gerek yok" gibi yorumlar yapılıyordu.

Ama Cengiz'in ünü ülke sınırlarını aştı. Küçük çaplı bir Nusret etkisi yarattı.

Birçok ünlü restoran, Yasin Cengiz'e 30-40 saniyelik tanıtım reklamı çektirmek için yarışıyor.

Cengiz'in yer aldığı bazı organizasyonlarda sahne başına aldığı paranın yaklaşık 100 bin dolar olduğu söyleniyor.

Antalya'da orta gelirli bir ailenin çocuğu olan, Cengiz'in çiftçilik yaparken göbek attığı videoları paylaşarak birkaç ay içinde fenomen olması çok garip bir durum.







İnsana "Bu kadar da kolay olmamalı" dedirtiyor. Belki de bu şöhreti kolay yapan Cengiz'in kendisine has doğallığı ve komik hali.

33 yaşındaki Cengiz'in gelirinin 2023 sonu itibarıyla 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon TL) olduğu tahmin ediliyordu.

Şu ana kadarki serveti ise 1 milyon dolar civarı (32 milyon TL) olarak öngörülüyor.

Sosyal medyada biri Cengiz için "Karaciğer yağlanmasını fırsata çeviren koca yürekli adam" diye yorum paylaşmış.

Gerçekten de Cengiz obeziteyi paraya çevirecek kadar kıvrak zekalı bir yurdum insanı.

Sosyal medyada Cengiz'in birçok taklidi çıktı ama hiçbiri ünlü olamadı.

Demek ki, o devasa göbeği ritmik bir şekilde oynatıp kameraya gülebilmek de kolay değilmiş!

Tabii bu çok da abartılacak bir yetenek değil.

Bence Cengiz'in asıl başarı hikâyesi kendi hedef kitlesine ışık hızıyla ulaşabilmesi.

Garip, saçma videolarla dolu TikTok ortamı, Yasin Cengiz için şöhrete giden kestirme yol oldu.

***



MAHMUT TUNCER'İN DEĞİŞİMİ

Son dönemde erkek ünlülerin geçirdiği estetik operasyonları konuşuyoruz.

Bazıları Cenk Eren, Rafet El Roman gibi olduğundan çok farklı bir görünüşe kavuşuyor ve bu genelde beğenilmiyor.

Rafet El Roman'ın "Aşırıya kaçmamak lazım" tavsiyesi de son görüntüsü kadar ilginçti.

Ülkemizin halaydan sorumlu bakanı Mahmut Tuncer'in yüz gençleştirme işlemiyle yaşadığı değişim de çok konuşulmuştu.

Tuncer durumu anlatınca konu netleşti.







Meğer Tuncer estetik doktoruna eşi için gitmiş: "Doktor 'Abi önce senden başlayalım' dedi. Görenler 'gözaltın şişmiş aldırsan mı' diyordu. Ben de bıçaktan hoşlanmam ama bir şeyler yaptırdık."

Erkeklerin estetik yaptırmasına şaşırılmasına anlam veremediğini belirten Tuncer,

"İnsanın vücudunu ev gibi görmeleri lazım. Evin herhangi bir duvarında aksaklık olunca yaptırmaz mısın, mecbur yaptıracaksın. Gözüne kötü geliyorsa yaptırmak lazım.'Doğu erkeği yaptırır mı' diyorlar. Artık dünyada doğu-batı yok. Kendini iyi hissetmek isteyen yaptırsın. Ben sadece iğne yaptırdım, 15 gün sonra tekrar gideceğim..."

Gayet çağdaş ve modern bir yaklaşım.

Her sanatçı gibi o da sahnede güzel gözükmek istemiş.

Sonuç 63 yaşındaki Tuncer'in olumlu olmuş gibi. 10 yaş gençleşmiş ama yüzündeki aşırı beyazlık beni şaşırttı!

***



HAMİT'İN KİBRİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un "Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" sözü tepki çekmişti.

Altıntop'un TFF'den 250 bin TL maaş aldığı iddia edildi ve "Demek ki Hamit'in de Türk futboluna ihtiyacı varmış" gibi yorumlar yapıldı.







250 bin TL çoğumuz için güzel maaş ama futbolculuk döneminde dört yıl Bayern Münih ve bir yıl da olsa Real Madrid'de forma giymiş Altıntop için 250 bin TL çok da büyük para değil.

Ancak bu kadar üst düzeyde futbol oynayıp Türkiye'yi temsil etme görevine sahip olan Altıntop'un kendisini doğru ifade edememesi absürt bir durum aslında.

Bu mevkideki bir insan kibirli olsa bile bunu saklamasını bilmeli!

Altıntop bu talihsiz açıklamasıyla olası ilk başarısızlıkta kendini gidecekler listesine yazdırmış gibi oldu!

***



GÜNDE 23 BİN TL!

İstanbul-Eyüpsultan'da "Hastaneye gideceğim" diyerek dilenen K.E.'nin üzerinden 23 bin lira çıktı, iyi mi?

Özel hastanede full Check-Up yaptıracaktı herhalde!

Dilencinin günlük kazancının 23 bin Tl olmasına mı, ona inanıp para verenlere mi kızayım bilemedim.







Oscar'lık oynuyorlar! "Yolda kaldım", "Hastaneye gideceğim" vs. gibi sözlerle insanları kandırıyorlar.

Dilenciler yakalandıklarında Kabahatler Kanunu'na göre ceza alıyorlar. O da en son 617 liraydı.

Bu parayı yarım saatte kazanıyorlar!

Çoğu çalıştıkları bölgeye lüks araçlarıyla geliyorlar! Yüklü banka hesapları var ve emlak zenginiler!

Dilenciler Kabahatler Kanununa göre değil dolandırıcılıktan yargılanmalılar!

***



ELON MUSK'IN BİR GÜNÜ

Dünyanın en zengin ikinci insanının bir günü nasıl geçiyor?

Bu sorunun yanıtını Elon Musk, Forbes dergisine anlattı.

Musk, günde ortalama altı saat uyuyor.

Genelde gece 3'te uykuya dalan ünlü iş insanı, sabah en geç 9'da uyanıyor.







Önce duşunu alıyor sonra da kahvaltıda genelde donut yiyor.

Musk bazen Tesla'nın aracını sürerek, bazen de helikopterle işe gidiyor.

Günlük programına göre ulaşım tercihleri sürekli değişiyor.

Yaptığı işler ise SpaceX ile Mars'a koloni kurmanın yollarını aramak, Tesla modelleriyle otomotiv sektöründe fosil yakıt tekelini kırmaya çalışmak, X'te ise dünyaya yön veriyormuş gibi takılmak!

Pazar günlerini kendine ayıran Musk, genelde dövüş sporlarıyla formda kalıyor.

Doğum oranlarının artmasını isteyen Musk, bu söylemini lafta bırakmayıp 10 tane de çocuk yaptı!

Özetle Musk, az uyuyan, sağlıksız kahvaltı yapan, hayatını stresli işlerine ayırmış bir ultra zengin.

198 milyar dolar kazanıp normal kalmayı başarabilmek sanılandan daha zor aslında!

***



Altyazı

"Aldanmak yaptığımız her işte şaşmaz yazgısı hepimizin. Her sabah parlak işler tasarlar, gün boyu budalalık ederim" (Kış Uykusu)