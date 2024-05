Ünlü şarkıcı Tarkan, "Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek.

Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır. Sokak hayvanları yaşasın!" diye bir açıklama yaptı.

Yaşıyorlar zaten. Her yerde onlara mama veriliyor. Aç kalırlarsa da yaşlı teyzeleri, çocukları yiyorlar!

Ama mantıktan yoksun kişiler başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmasına karşı çıkıyor!

Tarkan yukarıdaki açıklamasında da sanki biraz belediyeler köpekleri toplayıp öldüreceklermiş gibi bir algı yaratmıyor değil!

Tarkan gibi her mantıklı insan modern ve vicdanlı çözümden yana.

Başıboş köpeklerin topluca öldürülmesi gibi bir katliam isteyen bir belediye yetkilisi de hatırlamıyorum.

Tarkan'ın açıklaması belediyeleri biraz töhmet altında bırakıyor.

Belediyeler köpekleri barınaklara koymak için toplarken hayvan severler tarafından hedef gösterilebilirler.

Radikal köpek severlerle başıboş köpek karşıtları da kutuplaşmış durumda.







BİRAZ EMPATİ YAP!

Türkiye'de başıboş köpeklerin sayısının artmasının arkasında mama lobisinin olduğunu iddia edenler de var.

Milyonlarca TL'nin sokak hayvanları için harcandığı söyleniyor.

Harcansın buna itirazım yok ama tarlasında soğan toplarken yaşlı bir teyze, okula giderken küçük bir çocuk, köpekler tarafından canlı canlı parçalanıp öldürülmesin!

İnsanlar kaldırımda yürürken köpekler saldırınca korkudan yola çıkıp araçların altında kalmasınlar.

Milenyum çağında çocuklarımız kuduz yüzünden hayatını kaybetmesin.

Tarkan, Almanya'da yaşıyorsun! Orada hiç yaşadığın sokaklarda başıboş köpek sürüleri görüyor musun? Köpekler çocuklara saldırıyor mu?

Sevgili Tarkan biraz da başıboş köpekler yüzünden ölen insanlarla empati kursan iyi olmaz mı? Bunu yapmak çok mu zor?







ACUN'UN EN ZOR İŞİ!

Hull City, İngiltere Championship'te sezonu yedinci sırada bitirdi ve play-off dışında kaldı.

Takımın sahibi Acun Ilıcalı olmasa Hull City Türkiye'de kimsenin umurunda olmazdı.

Futbol böyle bir şey işte.

Acun'un hedefi İngiltere Premier Lig'e çıkmak ama Championship'te yedinci olmak bile büyük başarı.

Championship, dünyadaki en zor alt lig. Çünkü buradaki yarış yine dünyadaki en zor ama en kazançlı ligi olan Premier Lig'e çıkmak için yapılıyor.

Köklü takımlar bile onlarca yıl Premier Lig'e çıkmak için bekliyor!

Acun'un kariyerindeki en zor işi Hull City'yi yönetmek aslında.

Championship'in atmosferini iyi anlamak için harika bir loser (kaybediş) belgeseli olan 'Sunderland 'Til I Die'yı öneririm.







DİJİTAL TELİF YASASI SANATÇILARI DA KORUYACAK

Google'a, yapay zeka (AI) destekli görüntü oluşturucusu Imagen'i eğitmek için bir grup sanatçının eserini izinsiz kullandığı gerekçesiyle Kaliforniya Federal Mahkemesi'nde yeni bir telif hakkı davası açıldı.

DonanımHaber'e göre fotoğrafçı Jingna Zhang ve karikatüristler Sarah Andersen ve Jessica Fink, Google'ın Imagen'e insan metni komutlarına nasıl yanıt vereceğini öğretmek için kendilerinin eserleri dahil olmak üzere milyarlarca telif hakkıyla korunan görseli kullanmaktan sorumlu olduğunu söylediler.

Google sözcüsü Jose Castaneda ise "Yapay zeka modellerimiz öncelikle internetteki halka açık bilgilere göre eğitiliyor..." dedi.

Sanatçıların avukatları ise; davanın trilyon dolarlık bir teknoloji şirketinin izin, ödeme veya karşılık olmaksızın başkalarının telif hakkıyla korunan eserleri üzerinde ticari bir yapay zeka ürünü eğitmeyi seçmesinin bir başka örneği olduğunu söylüyor.

Sanatçılar sonuna kadar haklılar. Sanat eserlerinin kamuya açık olması onların izinsiz, ücretsiz kullanılacağı anlamına gelmez!

Mahkemeye konu olan kopyalama olayı sanatçılar tarafından fark edilenler! Asıl buzdağının görünmeyen kısmı fark edilmeyenler!

Şu an internette olan yazılı, görsel bütün veriler birçok yapay zeka şirketleri tarafından kullanılıyor zaten.

Imagen gibi gelişmiş algoritmalar insanoğlu var olduğundan beri sanatçıların ürettiği tüm verileri kopyalıyor ve yapılış şekillerini öğreniyor.

Gelecekte yapay zeka mı yoksa insan tarafından mı yaratıldığı belli olmayan birçok haber, sanat eseri, görsel malzeme vs. karşımıza çıkacak. Neyin ne olduğu karışacak!

Yapay Zeka uygulamaları şu anda bile sanat eserleri ve haberler üretiyor!

Google gibi şirketler tüm insanlığın kültür mirasını yapay zekaya yükleyip, sonra bu kültürel mirasla üretilecek eserleri yine insanlara satacak!

Bugün YouTube, Google nasıl tekel olduysa gelecekte Yapay Zeka uygulamaları da tekel olacak!

Türkiye'de de birçok sanatçının, medya çalışanın eserleri, çalışmaları da Yapay Zeka yazılımları tarafından kopyalanıyor. Ama Türkiye'de 'Dijital Telif Yasası' çıkarılmadığı için kimse hakkını arayamıyor.

AK Parti hükümetinin bu yönde bir çalışması var. Aslında bu yasanın çıkması için tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sanatçı dernekleri, medya şirketlerinin vs. destek olmaları gerekiyor.

Bu yasa sadece medya için çıkarılıyormuş gibi bir algı var. Halbuki bu yasa internette yer alan yazılı veya görsel her türlü içeriği kapsıyor!