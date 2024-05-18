Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan fenomen 'Candan Kardeşler'den Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşünce serbest kaldı.

Birçok insanı dolandıran, kara para aklayıp devleti zarara sokan Nihal Candan'ın sadece 5,5 ay hapis yatması "Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi, konu toplumda tartışma yarattı.

Nihal Candan 'anoreksiya'ya yakalandığı ve ölüm tehlikesi kabul edilen 37 kiloya kadar düştüğü için yasalar gereği tahliye edildi.

Candan içeri girmeden önce zayıf bedendi. Böyle bir durumda bir tutuklunun açlık grevine girmesine izin verilmeli mi?







ÖNCE KUAFÖRE GİTTİ

Öte yandan açlık grevine girmek kişisel bir hak! Ülkemizde bu protesto şeklini tercih eden, hatta hayatını kaybeden siyasi tutuklular oldu.

Candan'ın 'anoreksiya nevroza' gibi ciddi bir hastalığa yakalandığı söylendi.

Lakin kilo verip serbest kalmak da garip bir durum. Normalde 37 kiloya düşen birinin başta böbrekleri olmak üzere bazı organları zarar görebilir!

Gerçekten tartışmalı bir durum.

Candan cezaevinden çıktığı gibi ilk ne yaptı? Önce kuaföre gitti sonra da TV kanallarına röportajlar verdi.



DİLAN DA GREV YAPARSA?

Hatta Candan'ın dudak dolgusu yaptırdığı da iddia ediliyor.

Normalde açlık grevinden çıkan birinin ciddi bir tedaviden geçmesi gerekmiyor mu?

Hasta bir insanın bu kadar rahat tavırlar içinde olması garip değil mi?

Bu durum Dilan Polat gibiler için de örnek teşkil edebilir! Polat da açlık grevine girerse ne olacak?

Ve diyelim ki, Nihal Candan sağlığına kavuşup tekrar kilo alırsa cezaevine dönecek mi?

Hukukçular bu duruma ne diyor acaba?

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SİZCE EN SEKSİ ERKEK HANGİSİ?







Bilemediniz! En soldaki adam!

İngiltere'nin en seksi erkeği 64 yaşındaki ünlü TV sunucusu ve programcısı Jeremy Clarkson seçildi, iyi mi?

Ünlü ilişki sitesi olan IllicitEncounters'ın düzenlediği ankette aslında Clarkson'un zorlu rakipleri vardı.

Gişe rekorlar kıran 'Oppenheimer'ın başrol oyuncusu Cillian Murphy'yi, 'Örümcek Adam' filminin yıldızı Tom Holland'ı, 'Luther' dizisinin yakışıklı oyuncusu Idris Elba'yı geride bıraktı.

Clarkson'ın geride bıraktıklarının arasında yakışıklı aktör Ryan Reynolds ve İngiltere'nin gelecekteki kralı Prens William da var.

Şimdi İngiltere'de göbekli Clarkson nasıl birinci olur diye tartışılıyor.

Yoksa ankete katılanlar Clarkson'ın efsane otomobil programı 'Top Gear'ın izleyicisi arabacı erkek tayfası mıydı diyenler var.

Ama ankette sadece kadınların katıldığı ortaya çıktı.

Bizim sosyal medyada da erkekler ve kadınlar ikiye bölünmüş durumda.

Erkeklerden şöyle yorumlar geldi:

"Sesi yeter. Clarkson kral abidir."

"Güzel araba sürüyor çiftliği var, içki markası var, bütün otomobil camiasıyla yakın arkadaş, İngiltere'nin değil dünyanın en seksi erkeğidir kendisi."

İngiliz hemcinslerinden farklı düşünen Türk kadınlardan da esprili yorumlar geldi:

"Bu adam benim dedem! Göbeği var."

"İngiliz hanımlar gerçekten bu adam mı?"

"Yüksek bütçeli Mehmet Ali Erbil galiba."

"Sadece teyzeler oy kullandı galiba."

"Kabzımal Hayri Abi daha seksi." Nacizane benim yorumuma gelirsek; bizim hanımlar Clarkson'ın TV programlarını izlememiş olabilirler.

Clarkson tam nevi şahsına münhasır bir adam. Müthiş bir mizah anlayışı var.

Sivri dilli, gördüğünü anında söyleyen dobra, sıra dışı biri.

Çok parası var ama şu sıralar çiftçiliğe merak sardı.

Koyunları, inekleriyle uğraşıyor. Hasat zamanı yağmur yağması için dua ediyor, köy heyeti ile kavga ediyor!

Evet, kaslı bir fiziği yok, göbeği var. 'Baby face' değil, yıllanmış bir yüzü var ama adam gerçekten karizma.

İngilizler sever böyle sıra dışı, biraz maço, sivri dilli, tek eliyle direksiyon çeviren adamları.

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TERİM BİR GÜN GALATASARAY'A DÖNER Mİ?

Yunanistan'da şampiyonluk şansı kalmayan Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı.

Böyle olacağı belliydi. Terim uzun süredir takım çalıştırmıyordu. Yunanistan ligine yabancıydı. Fenerbahçe'nin ligdeki tek yenilgisinin sorumlusu Samet Akaydın gibi istikrarsız futbolcuları transfer etti.

Okan Buruk, Galatasaray'a ilk geldiğinde, kötü sonuçlar aldığında medyadaki 'Terimci' yorumcular Terim'in geri dönmesi için çok uğraşmış, Buruk'u yerin dibine sokmuştu! Ama yönetim Buruk'un arkasında durdu.







Okan, Galatasaray'da büyük başarı elde edince 'Terimciler', ünlü teknik adamın, A Milli Futbol Takımı'na dönmesi için lobi yaptı. Bu sefer de TFF hata yapmadı, doğru tercih olan Vincenzo Montella ile anlaştı.

Her teknik direktörün bir devri var. Terim altın çağında Galatasaray'a tam 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve UEFA Kupası şampiyonluğu kazandırdı.

Bir daha bu kadar çok kupa kazanan yerli bir hoca çıkar mı bilinmez ama Terim'in sadece Galatasaray'da başarılı olması da tartışmaya açık!

Peki, Terim bir gün yine Galatasaray'a dönebilir mi?

O bir Galatasaray efsanesi lakin Terim'in başta Ünal Aysal olmak üzere bazı Galatasaray başkanlarını ezen, hiçe sayan egosunu kabullenecek bir başkan olacak mı?

Sarı kırmızılıların en büyük şansı kulüp içi demokrasiye sahip olması. Bunu sağlayan da Galatasaray Lisesi kültürü!

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MEB'İ KUTLUYORUM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için bu yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslar açacak ve binlerce öğrenci yeteneklerini keşfetme imkanı bulacak.









Yiyecek-içecek hizmetleri, bilişim, el sanatları, elektrik-elektronik, metal, gıda teknolojileri gibi tam 55 kurs programı çocuklara tanıtılacak. Böylece bu kurslara, bir mesleğe ilgi duyan ortaokul öğrencileri isterlerse meslek okullarına gidebilecekler.

MEB'i kutluyorum, çok ihtiyaç duyulan bir projeyi hayata geçirecek. Birçok sektörde, meslekte usta, uzman çalışan eksiği var.

Tıpkı Almanya'daki gibi gençler isterlerse bir mesleğe yönelebilecekler. Üniversitede işsizlik garantili bölümlerde dört-beş yıl harcamaktansa meslek sahibi olmak daha akıllıca.

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Altyazı

"Benim gördüklerimi çoğu insan bırak görmeyi duymadı bile. Ama sonum şu sigara yüzünden olacak." (Constantine)



