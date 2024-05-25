Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yeni devreye soktuğu vergi ihbar hatlarını yazmıştım.

Bu konuda okuyucu e-mail'leri aldım. İhbarların kapsamı sadece fiş, fatura vermeyenler ya da IBAN / PTT çeki ile ödeme isteyenlerle sınırlı değil.

Düşük KDV oranı uygulanması... Başka işletmenin POS cihazının kullanılması... Mükellefiyet kaydının olmaması... Sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması... Personel ücretinin elden ödenmesi... Kira gelirinin beyan edilmemesi... Tapu harcının eksik ödenmesi... Kaçak ürün satışının yapılması da ihbar edilecek usulsüzlükler arasında yer alıyor.

Kesilecek cezanın yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesinin ihbar edene verilecek olması yeni uygulamaya ilgiyi artırır diye tahmin ediyorum.

Eğer kaçırılan vergi yüksekse cezası da ikramiyesi de yüksek olur.







Bazıları "Milleti millete ispiyonlatacaklar" diye bu uygulamayı eleştiriyor. Halbuki asıl en büyük kötülük vergi kaçırma!

Amerika'da ölümden ve vergiden kaçış yoktur diye bir söz vardır. Vergi kaçırdığı ispat edilen kişi ve kurumların gözünün yaşına bakılmaz.

Vergi kaçıranı ihbar etmek ispiyonculuk değil vatandaşlık görevidir.

Vatandaş üç kuruşun hesabını yaparken IBAN ile ödeme isteyip, fiş kesmeyip, personelin ücretini elden verip lüks hayatlar sürenler var.

Ne yazık ki, kayıt dışı ekonomi uzunca bir süre görmezden gelindi.

Vergi yükü bordrolu çalışanlara yüklendi. Dolaylı vergilerle vergi toplanmaya çalışıldı.

Umarım bu kez vergi toplama işi ciddiye alınır. Büyük şirketlere, futbol kulüplerine vs. vergi kıyakları yapılmaz. Yapılırsa vergi kaçakçılığı ihbarının bir anlamı kalmaz!

Ülkemizde vergiyi ödememek, vergi kaçırmak gibi geçmişten gelen bir alışkanlık var. Herkes sistemi bir şekilde suiistimal ediyor.

Halbuki vergiler hakkıyla toplansa büyük bir gelir kaynağı yaratılır. Bu kaynak halkın mutluluğunu, gelirini ve kamudan aldığı hizmeti artırır.

Elbette toplanan vergiler hakkıyla vatandaşın yararına kullanılırsa!

Bu ihbar hattı haberleri bile vergi ödeme rekorları kırılmasına neden olacak. Bekleyin görün!

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İŞTE ÖRNEK VATANDAŞ!

Kaliforniya eyaletinde göçmenlerle ilgili çekim yapan Fox News ekibi, Meksika'dan kaçak yollarla ABD'ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu.

Sınırı geçmek için Meksika'da bir kartele 10 bin dolar ödediğini belirten ve ismini açıklamayan bir Türk şöyle konuştu: "Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyiyim. Ama ya diğerleri iyi değilse? Ya onlar katil, psikopat ya da başka bir şeyse? Bunun garantisi yok. Amerikalılar sınırı geçenler konusunda endişelenmeli." Ve bu açıklamaya Elon Musk "Vay be" diye yorum yapınca isimsiz Türk ABD'de gündem oldu.







Sınırı geçer geçmez, göçmenlerden şikayetçi olmak! Bu nasıl örnek ABD vatandaşı olma hızıdır böyle? Yarın ABD'ye fazla turist gelmesini de istemez bu arkadaş! Aslında adam haklı. Artık kendini ABD vatandaşı gibi hissediyor ve vatanına ne olduğu belirsiz insanların girmesini istemiyor.

Ne çabuk ülkesini sahiplenmiş! Ders alınacak bir adam!

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ÇOK AMA ÇOK ZOR!

Ben de başıboş köpekler uyutulmasın istiyorum.

Her ilçeye barınaklar kurulsun. Köpek yetiştiren çiftlikler kapatılsın.

Köpek satışı tamamen yasaklansın. Köpek almak isteyen barınaklardan sahiplensin.

Kapsamlı bir kısırlaştırma yapılsın.

Bunları söylemek kolay ama yapmak sanıldığından zor!

Sosyal medyada biri şöyle bir hesap yapmış:







Türkiye'de 10 milyon sokak köpeği ve 35 bin veteriner var. Bir veterinerin günde 5 köpeği kısırlaştırabildiğini varsayalım.

Günlük toplam kısırlaştırma: 35,000 veteriner x 5 köpek/veteriner = 175,000 köpek/gün.

Yıllık toplam kısırlaştırma: 175,000 köpek/gün x 250 gün/yıl = 43,750,000 köpek/yıl.

Bu varsayımlara göre, yılda 43,750,000 köpek kısırlaştırılabilir.

Bu durumda: 10,000,000 köpek / 175,000 köpek/gün = 57.14 gün (yani yaklaşık 58 gün.

Ama bunu gerçekleştirmek için bütün veterinerler sadece kısırlaştırma yapacak.

Bir kısırlaştırma işlemi 45 dakika-bir saat sürüyor!

Bu arada başıboş köpeklerin sayısını resmi olarak bilmiyoruz. 3 milyon olduğunu söyleyen de var 5-10 milyon diyen de!

Lojistik ve organizasyon açısından da zorlu bir görev bu.

Yüzlerce barınak yapmak... Hayvanseverler sürekli canlı yayın yapıp, engellemeye çalışırken köpekleri tek tek toplamak... Tek tek kısırlaştırmak... Sahiplendirme işlemleri... Beslemek, sağlık kontroller vs. Bu iş gerçekten zor. Tasarruf tedbirleri alınırken bu devasa işin maliyeti ne olacak?

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BUNU HAK ETMEDİ

Selahattin Baki bu sezon en çok öne çıkan Fenerbahçeli yöneticiydi. Kulübün hakkını her kulvarda savundu.

Ve son derbide Ali Koç'un yakasına yapışmasıyla gündem oldu. Futbol takımları büyük bir aile. Aile içinde bazen böyle şeyler de olur ama kameraların önünde olması Baki'nin gururunu incitti.







Birçokları Baki'nin başkanlık seçiminde Koç'un yönetici listesinde yer alacağını düşünüyordu ama olmadı.

Koç bu durumu Baki'yi onore eden sözlerle açıkladı:

"Pazarlık yapmayı bizlerden daha iyi bilmiştir. En önemli imzası Kim Min-Jae'dir, tek başına yapmıştır. Fred'de büyük payı vardır. Selahattin Baki, dışarıdan bize katkı sağlar."

Min-Jae ve Fred gibi son dönemin en önemli iki transferine imza atmış biri böyle bir sonu hak etmedi.

Belliki Koç'un listeyi oluştururken kıramayacağı isimler olmuş ama işi bilen biriyle yollarını ayırmak büyük hata.

Umarım Baki kulübe dışarıdan destek vererek yine önemli transferlere imza atar.

Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçecek bir kadro bekliyor!

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Altyazı

"- Neden sizin gibi iyi birine aşık olamıyorum?

- Sanırım kurabiyeler böyle dağılıyor." (The Apartment)



